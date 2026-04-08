EL NEGOCI DE LA GUERRA

LES INTENCIONS DEL NEGOCI DE LA GUERRA.
L’objectiu és vendre molt i vendre car, per això s’inventen guerres que només engreixen l’economia dels inventors. Es tracta de fer creure al comprador que té una oportunitat històrica que no pot deixar escapar perquè “perdria la guerra”.
Quan jo era molt jove no em vaig creure mai que la Guerra de Corea o la Guerra del Vietnam tenien per objectiu vèncer el comunisme, sinó construir exèrcits consumidors d’armes, i així va resultar.
Ara tenim l’ocasió d’observar el comportament molt primari de Donald Trump que no sap dissimular, i cada cop que parla se li veuen les intencions del negoci de la guerra.
