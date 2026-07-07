APAGAR ELS FOCS O FER LA REVOLUCIÓ

2026 07 06 EN COMPTES DE FER LA REVOLUCIÓ QUE CAL I PROCLAMAR LA INDEPENDÈNCIA, NOMÉS ES TROBEN SOLUCIONS “DE BOMBER”, PER APAGAR FOCS.
Quan veus el fum ja has fet tard.
Tots els països moderns han previst un parc de bombers sovint ben equipat per actuar quan ja has fet tard i, en general, no hem vist la mateixa diligència per impedir els incendis amb una excel·lent acció preventiva com podria ser la gestió responsable dels boscos.
A l’article editorial, Partal denuncia la irresponsabilitar de qui hauria de gestionar el medi natural amb una política global de país i és cert, però es queda curt. L’incendi més destructiu que destrueix l’economia, la cultura i l’estructura social dels Països Catalans és el règim del 78.
El comportament humà és igualment estúpid al davant d’un incendi al bosc i al davant d’un incendi polític al parlament, als tribunals i al govern, perquè en comptes de fer la revolució que cal i proclamar la independència, només es troben solucions “de bomber”, per apagar focs.
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