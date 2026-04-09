2026 04 09 AMB LA CONDICIÓ, AIXÓ SÍ, DE RENUNCIAR A FER POLÍTICA COMUNISTA.
Santiago Carrillo i Adolfo Suárez
Tal dia com avui 9 d’abril, l’any 1977 era Divendres Sant, i des de la mort biològica de Francisco Franco el 20 de novembre de 1975, el govern en funcions de Madrid tenia com a president el falangista Adolfo Suárez i com a Cap d’Estat el rei franquista Juan Carlos I de Borbón.
Aquell dia festiu de Setmana Santa, per sorpresa, van legalitzar el Partit Comunista d’Espanya PCE tot i que els militars espanyols, els falangistes més conservadors i les elits franquistes s’hi oposaven frontalment, però tenien un problema existencial i es van haver d’inventar una idíl·lica Transició a la Democràcia per distreure tothom de fer una Transició a la República i no una altra cosa, que era el que tocava i s’hauria d’imposar per retornar la legalitat republicana que Franco havia segrestat amb una rebel·lió militar i un règim de dictadura per quaranta anys des de la Guerra Civil.
Per fer creïble la democràcia inventada, necessitaven aprovar una constitució amb els comunistes legalitzats i van convèncer Santiago Carrillo, el líder roig exiliat, per poder tornar amb un indult i la possibilitat de participar en les eleccions legislatives amb la condició, això sí, de renunciar a fer política comunista.