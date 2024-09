El mestre Galià a Torre Anglaterra de Puigcerdà (1937-1938)

Joan Galià Lleonart (Calonge 1906 – Algaida 1940)

Joan Galià Lleonart, mestre d’escola destinat a Mallorca, es va trobar el 19 de juliol de 1936 a Barcelona per a assistir a l’Olimpíada Popular. El cop d’estat feixista i la posterior guerra el varen tenir separat dels seus pares, amics i escola d’Algaida. La història de Joan Galià ja l’hem contada almenys en dos articles.[1]

La qüestió que vull tractar aquí és el que va fer aquest mestre fora de Mallorca durant la Guerra Civil. El que havíem descobert és que, possiblement, havia fet un donatiu al principi de la Guerra a les víctimes de la mateixa, i que el febrer de 1938 tenia el domicili a Torre Anglaterra de Puigcerdà. Així mateix, que anà a fer un curs d’artiller a Almansa acabat el maig de 1938 tal i com desenvoluparem més avall.

Ja no sabem res més fins que una carta del seu amic Pere Capellà Roca fa referència que es trobava amb ell al penal d’Alcalá de Henares en acabar la Guerra.[2] Una altra que hauria estat tancat a la presó de Can Mir de Palma.[3]

El 1937 se li va obrir un expedient de depuració de mestre, en absència. L’expedient acabà amb la separació del magisteri. El mes de març de 1940, tornat a Mallorca, va demanar la revisió de l’expedient, però fou ratificat en la pèrdua de la feina. El 2 de maig de 1940 es va suïcidar a casa seva a Algaida.

Què podia haver fet Joan Galià durant la resta de la Guerra Civil? Només sabem que el va trobar a Barcelona des del primer dia i que va passar per Puigcerdà, Almansa i Madrid.

Tot això va dur a fer-me una sèrie de preguntes que anaven en el sentit que s’hauria allistat a les forces de la República. Joan Galià era de conviccions republicanes i havia estat secretari d’Esquerra Republicana Balear a Algaida. ERB era el partit autònom d’Izquierda Republicana de Manuel Azaña però amb un marcat sentit autonomista i catalanista pel que fa a la llengua i la cultura. De tota manera, era una persona de tarannà moderat dins les idees d’esquerra.[4]

De l’inici de la guerra al final. La repressió

En primer lloc, per tant, pensava si s’hauria apuntat, com el seu company i correligionari d’Algaida Pere Capellà, a l’Escola Popular de Guerra de la Generalitat de Catalunya, o hauria format part de les Milícies Alpines, embrió del Regiment Pirinenc Número 1 de Catalunya, que estaven a la Molina, prop de Puigcerdà.[5]

De l’Escola Popular de Guerra de la Generalitat ja sabem que no en va formar part, segons Josep M. Solé i Joan Villarroya. Sempre queda el dubte, que en aquest cas no veig probable, de si per error o alguna altra circumstància no hi ha el seu nom.[6] Pel que fa a les esmentades milícies tampoc ho crec, tot i que estic a l’espera de seguir investigant-lo en diferents arxius.

Tampoc és a les llistes de presos d’Alcalá de Henares. En aquest cas, la data de la llista (gener de 1940), que sí confirma que hi estigué Pere Capellà Roca, disculparia que no hi fos.[7]

Pere Capellà s’havia significat molt més que Joan Galià i fou condemnat a vint anys de presidi en consell de guerra. Joan Galià, segons els arxius consultats, no figura que se li obrís cap consell de guerra, ni tampoc que fos objecte de persecució pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques. Almenys, ara per ara, no ho podem assegurar.[8]

L’únic que hi ha és l’expedient de depuració i la sanció corresponent. El que està clar és que el març de 1940, almenys, ja tornava viure amb els seus pares, Manuel i Lluïsa, a Algaida. I el 2 de maig, tres dies després de la mort del seu pare, es va suïcidar.

La Cerdanya durant la Guerra Civil

En segon lloc vaig pensar en acudir a la bibliografia existent sobre la Guerra Civil a Puigcerdà i la Cerdanya. Per aquest camí, que no descartava el tema de les Milícies Alpines, el que més sobresortia era l’actuació dels anarquistes de la FAI a la comarca ceretana i a la de l’Alt Urgell. L’actuació dictatorial dels anarquistes dirigits per Antonio Martín, el Cojo de Málaga, era el que omplia gairebé la història d’aquelles contrades, almenys fins a la derrota i mort del dirigent esmentat a Bellver de la Cerdanya l’abril de 1937, precedent dels Fets de Maig de 1937 a Barcelona. Com a personatge antagònic al Cojo de Málaga el nom del batlle de Bellver, Joan Solé Cristòfol, membre d’ERC, ressonava en forçà.

Fins aquí molt bé. Hi havia uns quant llibres on acudir, però amb el problema que no es trobaven a Mallorca i un ja estava esgotat, el de l’Escola Popular de Guerra.[9] Evidentment hi ha pendent la visita a la contrada puigcerdanenca. Per internet també anava trobant diferents articles sobretot dels Fets de Bellver de Cerdanya i les seves repercussions a tota la comarca.

Dos llibres em feien ganes de consultar. El primer el vaig comanar a la Generalitat de Catalunya i va tardar una mica a arribar a les meves mans: La Cerdanya republicana i antifranquista, Joan Solé Cristòfol.[10] El segon, comanat més tard a la llibreria i encara no rebut, és: El xalet de Puigcerdà. Solidaritat sota les bombes.[11]– En aquest darrer, el seu autor, Jordi Finestres, fa un estudi que esper exhaustiu de la colònia d’infants refugiats de Torre Anglaterra i que desig que m’ajudi a trobar el mestre Galià.

Al principi, abans del llibre de Jordi Finestres, no aconseguia trobar l’intrigant «Torre Inglaterra» de Puigcerdà que, tot s’ha de dir me la imaginava tal com després vaig trobar; pura casualitat… Tot d’una em rondava l’associació Xalet de Puigcerdà amb Torre Anglaterra, però a la capital de la Baixa Cerdanya hi ha més torres.

No cal donar-hi més voltes, a La Cerdanya republicana i antifranquista… vaig trobar que s’esmentava la Torre Anglaterra,[12] propera al llac de la ciutat. Era l’antiga Torre Moner –cognom del primer propietari–, actualment Vil·la San Antonio. En aquets xalets ja hi estiuejaven rics burgesos. La Torre Anglaterra es transformà temporalment en colònia d’infants refugiats per causa de la guerra de la resta d’Espanya. Actualment la Vil·la San Antonio s’ha convertit en un bloc d’apartaments, però amb l’arquitectura exterior intacta.

Forster Parent’s Plan i la Torre Anglaterra

Anem ja a la història que ens ocupa! A l’estació del tren de Puigcerdà el corresponsal de guerra anglès John Langdon-Davis es va trobar amb un infant que duia una nota al voltant del coll que deia: «Este es José. Yo soy su padre y cuando Santander caiga, estaré muerto. Quien encuentre a mi hijo, por favor encárguese de él». El maig de 1937 varen arribar uns 220 infants refugiats –les xifres que surten no són coincidents, en tot cas més d’un centenar– a Puigcerdà que foren hostatjats a la Torre Anglaterra.

És així com Langdon-Davis creà, a la primavera de 1937, cases d’acollida per a infants orfes o refugiats. I així, també s’originà Fosters Parents’ Plan for Children in Spain.[13] En els inicis d’aquesta ONG hi trobam, doncs, la Torre Anglaterra.[14] Aquesta organització, a més de tenir cura dels infants també creà un sistema d’apadrinament del qual formaren part Eleanor Roosevelt o actors americans de la talla de Gary Cooper, Ingrid Bergman o Frank Sinatra. Avui en dia és Plan International, present a uns 70 països.

Es constituí una colònia infantil, escolar, com tantes altres en aquells anys de guerra, però en aquest cas per una ONG estrangera.

Joan Galià a Torre Anglaterra

Fins aquí la història de Forster Partner Plan a Torre Anglaterra. I de Joan Galià què? El que sabem, com hem dit, és que el febrer de 1938, oficialment tenia l’adreça a Torre Anglaterra, a Puigcerdà. Això ens du a pensar que el nostre mestre va dedicar aquests anys de la Guerra Civil, fins a aquella data, a la seva professió de mestre, ajudant els infants en aquella terrible situació. També sabem que la seva lleva, la de 1927, no fou cridada per a incorporar-se a l’exèrcit popular fins al 13 d’abril de 1938. A ell però, com a alferes de complement que fou en 1928, quan va fer el servei militar a Menorca, el convocaren poc abans per anar al Centro de Organización Permanente de Artillería d’Almansa per tal de realitzar un curs del que sortí com a tinent de complement. D’allà passat a la referència d’Alcalá de Henares, després de la rendició de Madrid.

On va estar el 1936 i 1937? El que és gairebé segur és que a Torre Anglaterra no hi va ser més que com a mestre o fent de monitor, no com a militar. Hem d’esperar que puguem trobar algun document que ens digui més que això. En tot cas, la investigació ha de prendre el camí de les escoles i colònies infantils d’aquells anys a Catalunya. Veurem també què ens diu el llibre de Jordi Finestres tot d’una que ens arribi.

Joan Galià Lleonart, era un mestre vocacional. Tot i ser republicà de convicció i compromès degué esperar, a diferència de Pere Capellà Roca, que li tocàs anar a la guerra obligatòriament. Els anys 1936 i 1937 els havia de viure com a mestre. I en el cas de Puigcerdà pensam que ja hi va anar el mateix 1937, després dels Fets de Bellver de Cerdanya, i de la instal·lació dels infants refugiats a Torre Anglaterra. Com va ser que hi va anar? És un altra incògnita que s’afegeix al fet del perquè no va ser jutjat en Consell de Guerra.

O al fet que sa mare se’n tornàs a Calonge (Baix Empordà) sola i sense marit ni fill, en aquest cas ja ho hem resolt i ho exposarem en una altra ocasió. En tot cas, en la meva primera aproximació només intuïa que se n’havia tornat i ara ja sabem que al cens electoral de Calonge de 1945 ja figura que hi viu. Hi va morir el 1963.

Joan Galià ja tenia l’experiència de la Colònia Escolar a Valldemossa del 1932. La Colònia d’infants de Puigcerdà pogué tenir la seva part de petjada amb les activitats educatives i de lleure com excursions que s’hi feien. Cartes que els nins escrivien als seus padrins. O el butlletí fet per ells: Pirineos, el Periódico infantil de la colònia escolar Torre Inglaterra.

Resum

Som conscient que hi ha poca documentació on agafar-me amb més coneixement. Però, com a historiador em faig moltes preguntes i gràcies a elles hem pogut intuir el que va viure el mestre Galià. En resum:

1r No tenim cap constància que s’incorporàs a l’Exèrcit Popular abans de febrer-març de 1938, quan la guerra començava a ser molt desfavorable a la República Espanyola. Recordem que el mes d’abril d’aquell any, l’Exèrcit Nacional arribà a Vinaròs i dividí el territori republicà en dues zones, quedant Catalunya aïllada. El 3 d’abril de 1938 els feixistes varen conquerir Lleida i s’establí el front del Segre. I el 15 d’abril ocuparen Vinaròs, a la costa mediterrània. La seva lleva, la de 1927, va ser mobilitzada el 13 d’abril de 1938.[15]

2n. Tenim la constància que el Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional amb data de 26 de febrer de 1938 el convoca al curset d’Artilleria a Almansa i hi figura com «D. Juan Galiá Leonart, con residencia en Puigcerdá, Torre Inglaterra.». I el mateix diari oficial de 20 de maig de 1938 supera el curs i és ascendit a tinent. Per tant, va assistir al curs d’Almansa.

3r. A Torre Anglaterra, entre maig de 1937 i abril de 1938 hi havia la colònia infantil que va ser traslladada a Bolvir de Cerdanya, a la Torre del Remei, per causa dels bombardejos aeris. La Torre Anglaterra, estant a Puigcerdà estava molt a prop de l’estació de tren i de la frontera, objectius de l’aviació rebel. Entre els bombardejos de 23 de gener i 21 d’abril de 1938, i 5 de gener de 1936 hi hagué 36 morts a Puigcerdà. Alguna víctima de la colònia hi hagué, tal i com tenim referència del llibre El xalet de Puigcerdà de Jordi Finestres a través d’un article de Sílvia Marimon al diari Ara: «Jugàvem a bales una tarda al sol, al carrer del Tresor, quan va xiular un obús que va anar a parar en unes teulades que teníem damunt nostre. Tots els nens vam córrer aterrits. Un nen que va sortir corrent va rebre l’impacte d’una pedra que li va destrossar el cap; jo em vaig quedar arrambat a la paret, blanc com la neu».[16]

Amb tot això, i coneixent ja una mica el mestre Galià, és molt probable que fins a febrer de 1938 hagués exercit de mestre en diferents escoles o colònies de Catalunya, i a la de Forster Partner Plan de Puigcerdà.

No podem anar més lluny per ara. De tota manera, les ganes de trobar més informació hi són.

Bartomeu Carrió Trujillano

Setembre de 2024

