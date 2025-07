De Mallorca a Puigcerdà. A l’entorn de les colònies d’infants refugiats a la Cerdanya durant la Guerra Civil. 2-3

[Pàgina en construcció. No acabada de fotos]

[Part 2 de 3. 1937 a 1938/1939]

LES COLÒNIES INFANTILS DE LA CERDANYA

La Guerra Civil fins als Fets de Bellver

La història de la Cerdanya durant la Guerra Civil passa, almenys, per dues etapes. Abans i després dels Fets de Bellver d’abril de 1937, precedent en pocs dies dels Fets de Maig de Barcelona. Començada la guerra a la Cerdanya, especialment a Puigcerdà, s’establí una dictadura anarquista que la Generalitat de Catalunya i el govern republicà tardaren a controlar. Durant aquest temps es produïren assassinats per part de milicians de la FAI. La Cerdanya es va convertir en un feu particular dels anarquistes, amb matisos, i d’Antonio Martín, el Cojo de Malaga.[53]

De fet, però, al control de la FAI hi respongueren molts de batlles de la comarca que no acceptaven la centralització i col·lectivització imposada, el que va conduir, simplificant, a un enfrontament entre FAI i ERC. L’epicentre d’ERC estava a Bellver de Cerdanya i la persona que s’oposava a la col·lectivització i a la dictadura anarquista era el batlle, Joan Solé Cristòfol. A més, en aquest enfrontament també hi jugaren un cert paper, en contra d’Antonio Martín, les Milícies Alpines o Pirinenques que estaven aquarterades al xalet de la Molina, al municipi d’Alp. A favor dels de la FAI, hi havia els membres del POUM de la localitat d’Alp.[54] Tot i ser just anterior a les colònies d’infants refugiats, s’ha de tenir present per la situació històrica. No ens hi podem estendre aquí, però podem recórrer al que ja s’ha publicat fins ara, especialment de Pous i Porta i de Solé i Sabaté.

Afluència de refugiats

Per a destacar la importància quantitativa dels refugiats a la Cerdanya, acudim a Xavier García Ferrandis que, a propòsit de l’ajuda dels «British Quakers», i de la caiguda de Màlaga en mans dels nacionals el 8 de febrer de 1937, afirma que dels 600 refugiats que hi havia el 1937 a Puigcerdà i comarca, 264 procedien de Màlaga.[55]

De fet, el flux de refugiats no cessava i es necessitaven de cada vegada més espais i organització per a rebre’ls. En el cas dels infants, a la Cerdanya hem trobat diferents colònies que hem de concebre com un procés canviant per raons derivades de la mateixa dinàmica de la guerra.

De moltes colònies infantils al territori republicà hi hagué un patronatge d’alguna ONG de països de l’entorn i de més llunyans. En el cas de la Cerdanya varen ser els de Gran Bretanya i de Suïssa. Pel que fa als britànics s’hi afegia el fet de cercar padrins que ajudassin uns infants concrets, amb aportacions econòmiques, amb regals o amb correspondència, també amb aliments. Així era com funcionava el Foster Parents Plan for Children in Spain (pla de pares d’acollida —padrins— per als infants d’Espanya, així com es coneixia als Estats Units on hi hagué molta gent que hi col·laborà) o Foster Parents Scheme for Children in Spain (programa de pares d’acollida… pel que fa als britànics).

De fet, l’allau de refugiats, procedents tant del sud com del nord de la península, creixia. Els del nord (del País Basc, Cantàbria o Astúries) solien arribar per França amb trens fins a la Tor de Querol (Alta Cerdanya, a l’estat francès) i l’estació de Puigcerdà. Per això no es podia aturar el funcionament de les colònies ni la seva expansió. Aquest és un motiu més per pensar que Torre Anglaterra va continuar oberta una vegada evacuats una part dels infants cap a Arenys de Munt i Sitges l’abril de 1938. Els infants que arribaven a Puigcerdà, de tot d’una, molts d’ells passaven les nits dormint al cine, i de dia deambulaven en grups per les andanes de l’estació. Una foto de la família Chavarria-Lameyre ho il·lustraria.[56] John Langdon-Davies en deixa constància en una carta als fosterparents, padrins, d’octubre de 1937:[57]

«We had word that another thousand refugees had arrived at the station from Gijon. They had been exacuated [sic] on a British ship and had come through France by train, taking three days on the journey. Among these there were ninety-five children without parents. There was nowhere but the cinema for them to go to sleep. They were camping in little groups on the station platforms; and remember that Puigcerda is 5,000 feet up and this is October. There is snow on the mountains all round.»

Queda ben clar, grups de nins i nines refugiats, venguts des de Gijón (Xixón, en asturià) amb vaixell i tren, amb aquelles circumstàncies, necessitaven d’una actuació urgent per acollir-los. Per això, Langdon-Davies titula aquest apartat de la seva carta: «Why We Must Expand».

Per a reblar el clau, a la carta de Langdon-Davies als padrins, a més de la descripció dels infants que resten tot el dia per les andanes de l’estació, recordava el cas del nen, José, que topà, cap al maig de 1937, i que duia un tros de paper en una butxaca escrit pel seu pare on demanava a qui trobàs el seu fill que en tengués cura per ell, ja que quan els feixistes entrassin a Santander segurament el matarien. També destacava als padrins el contrast entre aquests infants amb les cares demacrades i la felicitat de les criatures a les seves colònies.

Colònies suïsses: Association des Amis de l’Espagne Républicaine

Les primeres colònies d’infants refugiats sembla que foren les 5 dependents del Sanatorium Suisse. Aquestes s’hi haurien establert cap a febrer de 1937 i rebien el suport de l’Associació d’Amics de l’Espanya Republicana de Ginebra. Aquesta associació, de caràcter laic i d’esquerres, també ajudà la ciutat de Girona durant la guerra.[58]

En la solidaritat de persones i col·lectius del país helvètic hi trobam diferents plataformes civils solidàries amb motivacions diverses, d’entre les quals les religioses. Bona part d’aquestes persones i col·lectius estaven dins el Servei Civil Internacional (SCI), entitat pacifista creada el 1920 per Pierre Ceresole que liderà el Comitè Neutral d’Ajuda als Infants d’Espanya, més coneguda en castellà com a «Ayuda Suiza». A Barcelona Ajuda Suïssa estava localitzada a la casa dels quàquers. Però hi hagué altres associacions d’esquerra que ja havien començat a treballar a Espanya com és el cas de la que ens ocupa, l’Associació d’Amics de l’Espanya Republicana. També la Federació Suïssa d’Obrers Samaritans o les Dones Socialistes Suïsses. Així mateix el Comitè Internacional de la Creu Roja va operar a les dues zones en conflicte.[59]

Colònies angleses: Foster Parents Plan for Children in Spain

Cap al maig-juny de 1937 començaren a haver-hi d’altres colònies. Per una part les angleses patrocinades pel Foster Parents Plan for Children in Spain, ONG que actualment és de caràcter mundial, Plan International, i que fou fundada, precisament a Puigcerdà, pel periodista de guerra John Langdon-Davies, amb el suport, des de Gran Bretanya, del National Joint Committee for Spanish Relief (NJCSR), que aviat vengué a Espanya per començar a posar en marxa l’organització.[60]

A l’entorn d’aquesta ajuda britànica i suïssa hi plana el grup religiós dels quàquers. John Langdon-Davies era quàquer, però més que res per filosofia de vida. L’anglès fa una breu i poc explícita referència a un tal «Jacobs», durant els Fets de Maig de 1937 a Barcelona, que segurament era Alfred Jacob, marit de Norma Jacob, tots dos quàquers, que la historiadora Rosa Serra relaciona amb Puigcerdà. Langdon-Davies deia: «Després he anat a parlar amb Jacobs, el quàquer, sobre (trets de fusell allunyats) “Hostals” […]». L’ajuda del NJCSR no venia de cap grup religiós en concret. Pel que fa als suïssos, en el cas de Puigcerdà el suport procedia d’un grup d’esquerres. En altres colònies, diferents esglésies protestants ajudaren els refugiats espanyols. No sembla que sigui el cas de les colònies que s’establiren a la Cerdanya.[61]

Funcionament. Ministeri d’Instrucció Pública i Sanitat, Ajut Infantil de Rereguarda i Generalitat

Hi havia diferents tipus d’acollida als infants, però aquí només parlarem de les colònies infantils en territori controlat per la República. Estaven sota la tutela del Ministeri d’Instrucció Pública i Sanitat (MIPS o MIP) que les administrava a través de la Direcció General de Primera Ensenyança, de la qual depenia la Delegació de Colònies de cada província. En el cas català, la Delegació era una entitat creada per la UGT, el PSUC i la Generalitat de Catalunya. Aquest organisme s’anomenava Ajut Infantil de Rereguarda (aleshores escrit Reraguarda). De fet, les factures de les despeses anaven, a Catalunya, a nom d’Ajut Infantil de Rereguarda (AIR). En alguns casos, sobretot pel que fa a aspectes de malalties, hi actuava Assistència Infantil que ja havia estat creada el 1934. Els organismes catalans en relació als refugiats havien canviat de nom. Els que nosaltres emprarem aquí són, sobretot, el Ministeri, l’Ajut Infantil de Rereguarda i les ONG corresponents. Algunes colònies cerdanes que no especificam si són suïsses o angleses, és que no tenien subvenció o ajuda d’ONG alguna, i depenien en tot del MIP i l’AIR, a més de la Generalitat i el suport municipal. En el cas del Ministeri d’Instrucció Pública i Sanitat, aquest nomenava el personal segons uns barems, que intentaven complir a partir de les característiques de cada colònia. El cas dels mestres era especial perquè es tractava de posar-hi els que no eren al front de guerra. El MIP tenia clar que havia de posar dones, preferentment, com a mestres, tot i que també depenia de diversos factors. En el nostre cas, a Torre Anglaterra, no va ser així. La resta era personal auxiliar: de l’administració, costura, neteja, cuina, infermeria…[62]

Pel que fa directament a la Generalitat, amb connivència amb els ajuntaments, aquesta s’encarregava de trobar els edificis adequats per a les activitats escolars i l’acollida integral (dormir, cuina, tallers, banys, etc.). A tot arreu del territori fidel a la República se cercaren cases grans, masies o palaus. En el cas de Puigcerdà, les torres i xalets abandonats pels propietaris, burgesos barcelonins que les tenien per a vacances d’estiu ja des de finals del segle XIX, foren confiscades pel govern català.

Les factures, les relacions amb la comarca i les ONG

La relació de centenars de factures que hem trobat a l’AGA ens indica totes les necessitats de les colònies: menjar, llet, roba, material d’impremta, llenya, carbó, gasolina, material de construcció per a fer reformes, pintura, material escolar, juguetes, etc. A més a més, ens fa pensar en l’impuls econòmic que donaren als comerços, cooperatives i empreses de la comarca, arribant fins a la Seu d’Urgell, Vic o Barcelona en alguna ocasió. Això sobretot el 1937, perquè el 1938 l’avenç de les tropes rebels empitjorà la situació a tot arreu. El 1937 a les colònies la situació era d’alegria. El 1938 ja no ho va ser tant, sobretot amb els bombardejos.

La relació de compres de les colònies ens hauria de dur a poder fer un estudi econòmic de la segona meitat del 1937. I, aquesta percepció positiva s’hauria de contrastar amb una possible pujada de preus i les conseqüències per a la resta de la població. La relació entre les colònies —mestres, personal, infants— i els habitants de la Cerdanya, a més dels membres de la policia, els carabiners de la frontera, etc., pel que jo sé, resta per a estudiar, tot i que comentarem la informació que dona Jordi Finestres,[63] per una banda, i per una altra uns documents referents al Sanatori suís.

Pel que fa a l’economia es deixa constància, al butlletí National Joint Committee for Spanish Relief Puigcerda, que el gener de 1938 varen augmentar els preus dels productes bàsics, localment i a Barcelona.[64] Afortunadament, afirmen, la seva colònia depèn per complet del mercat francès. Però els problemes dels refugiats es multiplicaven, sobretot des de la caiguda de Terol. En una de les fotos de la Biblioteca Nacional d’Espanya, en la que es descarrega un camió del Foster Parents Plan amb la bandera britànica i la inscripció «Ayuda de la Gran Bretaña a los niños Españoles» —podria ser a Alp— es veuen gerres de llet i unes caixes a les que hi ha escrit que el producte que porta és cuinat a Exeter i es tracta de vedella en conserva: «Exeter Cooked. Corned Beef».[65]

De l’ajuda del National Joint Committee for Spanish Relief al que pertany el Foster Parents Plan també n’hem trobat informació a la premsa. A El Día Gráfico, de 18 de maig de 1938, surt una relació de donatius rebuts: «Enviados por “National Joint Committé [sic] for Spanish Relief”, de Londres, “Ajut Infantil de Reraguarda [sic]” ha recibido los siguientes donativos: 3.000 kilos de harina; 2.250 de leche en polvo; 2.000 de azúcar; 1.000 de judías y 270 de carne en conserva.»[66] I el Full Oficial del Dilluns de Barcelona, de 23 de maig de 1938, parla dels donatius rebuts per la Direcció General d’Assistència Social de la Generalitat de Catalunya per a hospitals, sanatoris i institucions d’assistència: «Del National Joint Committee for Spanish Relief, de Londres, una expedició composta de trenta sacs de roba, quatre sacs de sabates i diverses partides de conserves i altres queviures diferents.»[67]

La llengua de les colònies

Fins aquí aprofitam per dir que els dos números conservats de Pirineos, la revista infantil de Torre Anglaterra, són íntegrament en castellà i que les classes i activitats de les colònies també s’hi feien. Per una banda és lògic ja que es tracta d’infants evacuats de Madrid, Andalusia, País Basc, Cantàbria, Astúries… No sabem si s’introduïa per res el català. Però, l’ambient era en castellà, perquè aquests infants no coneixien res més. N’hi havia alguns de catalans, però molt pocs.

L’arribada d’infants refugiats de la resta de la península afectà l’ensenyament en la llengua catalana, però els tipus d’acollida era diferent si els infants amb els seus mestres anaven a escoles de poble o si eren colònies. En el nostre cas els mestres, fossin catalans o no, havien de fer les classes en castellà per necessitat. A més, hi hagué instruccions del MIP sobre la impartició de les classes en castellà. Sobretot anaven dirigides a les colònies a l’estranger, perquè els infants no perdessin l’idioma.[68]

Ara bé, és interessant veure com preocupa l’ensenyament a Catalunya, tal i com s’expressa en aquesta ordre el Ministeri d’Instrucció Pública i Sanitat. Tot i recordar la legislació republicana vigent, la Direcció General de Primera Ensenyança especifica que el problema del bilingüisme a l’ensenyança, en les circumstàncies de la guerra, venia donat per l’evacuació a Catalunya de milers d’infants d’altres regions, a més del desplaçament de mestres. Per això la direcció general demanava (Barcelona, 6 d’agost de 1938) que tots els mestres i autoritats educatives posassin el seu zel i esperit comprensiu perquè els infants rebessin l’ensenyament i l’influx educador en el seu idioma matern. La casuística de la situació escolar a Catalunya durant la Guerra Civil, però, va ser molt complexa. La directora general, Esther Antich, feia equilibris per tal de donar a entendre que les classes en les colònies infantils s’havien de fer en castellà si calia:

«Hoy adquiere más interés y dificultades que nunca el problema del bilinguïsmo en la enseñanza, tal como es preciso atenderlo por aquella reiterada legislación, a consecuencia del tipo de población infantil que asiste a las escuelas de las provincias catalanas y de los Maestros que las desempeñan. La guerra ha obligado a evacuar a Cataluña miles de niños de otras regiones de España y a su vez muchos Maestros procedentes de otras provincias han tenido que ser provisionalmente adscritos a escuelas de pueblos catalanes donde la mayoría no comprenden el Maestro que sólo habla castellano.

En consecuencia, esta Dirección general recuerda al profesorado de las Escuelas primarias la legislación clara y concreta que está en vigor en materia tan importante como el bilingüismo, y espera de los Maestros y autoridades de la Enseñanza que pondrán todo su celo y espíritu comprensivo en la consecución armónica y cordial de los modos como, en cada caso, ha de darse plena efectividad al derecho y a la conveniencia pedagógica de que el niño reciba las enseñanzas y el influjo educador en su idioma materno.»

Relació de colònies per municipis i característiques

Aquesta relació surt de la documentació consultada a l’Arxiu General de l’Administració d’Alcalá de Henares, i no sabem la data exacta en què s’escriu, però, per les dates d’inici del manteniment de les colònies de Catalunya, degué ser posterior al 4 d’octubre de 1937.[69] D’alguna d’elles el nom està mal escrit. El cas més freqüent és el de «Mal Amor» que toca ser de Mala-mort. Amb tot, insistim, hi hagué una realitat cronològicament canviant segons les noves necessitats sorgides de més infants evacuats i refugiats, el tema del mal temps pel fred, algunes amb deficiències per la calefacció o la cuina, etc. que els va fer recórrer a altres llocs.

Ara relacionam les colònies per municipis:

Alp

Torre de Riu (anglesa). També anomenada Residència Castell d’Alp o Riu Castell.

Jaume Bragulat (1969) diu que de «la Torre de Riu, pertanyent actualment a la família Pallejà» se n’inicià la construcció a principis del segle passat. D’altra banda, Carles Hervàs especifica que l’any 1896 «el seu propietari, Josep Nicolau d’Olzina de Ferret i de Riusech, la va transformar en un castell amb el seu aspecte actual, reconversió feta pel mestre d’obres Calixto Freixa.»[70]

El manteniment com a colònia infantil ho era des del 10 de juny de 1937. Substituí un hospital de muntanya del POUM. Consta que tenia 55 infants i 6 majors (una mestra responsable, un mosso, una encarregada per a roba i costura, una cuinera i dues més de neteja i menjador).

Campament de la Molina (anglesa). També es coneixia com a colònia de Segremorta.

Situada al xalet de la Molina, del Centre Excursionista de Catalunya. Abans havia estat l’aquarterament de les Milícies Alpines, al camí de Segremorta (actual carrer Pere Adserà) i al costat de la capella de la Mare de Déu de Montserrat. No consta des de quan hi havia manteniment, però acollia 39 infants i 11 majors (3 mestres responsables —homes—, una responsable d’administració, dues de la roba, un cuiner, un ajudant de cuina, dues de neteja i un encarregat de subministraments). Al final una nota diu: «Este personal es el del Hotel de La Molina; en este Hotel, caben aún 30 niños más». Quan començà a fer fred varen repartir-los entre les altres colònies angleses:[71]

«We have decided to evacuate the La Molina Colony as the locality will be too inaccessible in the winter time. We have already moved over half of the children to a new house just outside of Puigcerda. This new house is of the group of 15 “Torres” formerly summer colonies of wealthy Barcelona people. […] For the remaining children in La Molina wwe have started fitting our another “torre” in this group. We hope to take on more houses in this district later.»

Bellver

Residència de Bellver. Situada a Cal Ponç de Coborriu.[72]

En surt el manteniment des del 10 de juny de 1937. S’hi allotjaven 27 infants i 4 majors (una responsable, un professor, una cuinera i una rentadora de roba).

Bolvir

Torre del Remei. Va substituir Torre Rigolisa i Torre Esmenick dins els primers dies de gener de 1938 quan s’hi establiren 60 infants.

La Torre del Remei va ser un regal que el banquer Agustí Manaut, oriünd del poble de Ger, va fer a la seva filla el 1910.[73]

Guils

Pla de Mala-mort. 2 colònies. De vegades surt com a barri del Golf, camp del Golf. Per això suposam que estava on conflueixen els municipis de Bolvir, Puigcerdà i Guils, però dins aquest darrer.

Deduïm que els edificis eren propietat de la família d’Eusebi Bertrand i Serra, que feu construir el camp de golf i també aconseguí millores en les comunicacions de la Cerdanya, com la carretera de la collada de Toses i el ferrocarril entre Ripoll i la Tor de Querol. Bertrand va ser un dels fundadors de la Lliga Regionalista. Ho concloem tant per les referències al golf com per algunes de les factures dels Serveis Elèctrics de Catalunya que l’esmenten com a «Camp del Golf (S. Bertra…)».[74]

Entre els propietaris del barri del Golf, Xavier Oliveres ens parla de Rafael Gay de Montellà, que amb la família residien «a casa de la seva mare o, després, en una torre del barri del Golf, al terme de Guils». De la mateixa manera en parla Jaume Bragulat.[75] Durant la Guerra Civil va viure a Mallorca, «tot escapant de la zona republicana». Rafael Gay de Montellà, escriptor, advocat i jurista, va ser membre de les joventuts de la Lliga Catalana i de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

Les dues colònies figuren que tenen manteniment des de l’1 d’agost de 1937 i l’11 de setembre del mateix any.

La primera tenia 22 joves i la segona 31. Compartien 10 persones majors de personal (quatre mestres, una cuinera, una ajudant de cuina, dues de neteja, una de costura, un de subministraments). Els alumnes eren majors de 13 anys amb una mitjana de 15. Eren tots alumnes masculins. El Ministeri d’Instrucció Pública els tenia destinats a treballs i estudis agrícoles.

En el Pla de Mala-mort també es projectà un hospital. Aquestes colònies de Guils estaven subvencionades pels anglesos del Foster Parets Plan.[76]

Puigcerdà

Torre Anglaterra. També anomenada Torre Moner, edifici que va ser projectat en 1898 per l’arquitecte Josep Azemar per encàrrec del propietari, el doctor Joaquim Moner.[77]

Es tracta de la Villa San Antonio. Tant per aquesta torre, com per algunes altres, acudim a Jaume Bragulat que en esmentar l’estiueig a Puigcerdà diu:[78]

«Aquest s’havia iniciat el darrer terç del segle XIX. El principal iniciador fou el Dr. Andreu, qui edificà la seva torre i un grup de xalets tocant a l’estany. Al començ del segle XX s’hi trobaven afincats, a més de la família Andreu, el Sr. Clausolles, la família Moner-Raguer, Cònsol Schierbeck [German Schierbeck, cònsol general de Dinamarca a Barcelona], famílies Font, Llopis, Boixareu, Pedraza, Journaud, Dr. Bufill, entre altres, tots al barri de l’Estany […]».

Villa San Antonio fou anomenada Torre Anglaterra, o dels anglesos, perquè els benefactors eren del Foster Parents Plan. Figura que tenen el manteniment des del 20 de juny de 1937. En aquell moment acollia 64 infants (entre ells Hèlios Chavarria Lameyre). El personal eren 9 majors (dos mestres —Ramon Chavarria i Joan Galià—, una responsable administrativa —Luisa Lameyre—, dues de costura, una cuinera, una auxiliar de cuina, i dues de neteja).

Torre Roja (suïssa). Les cinc colònies suïsses patronitzades per l’Associació d’Amics de l’Espanya Republicana es trobaven a prop del llac, pròximes les unes a les altres, algunes a l’avinguda Schierbeck.

És difícil saber quina de les cinc colònies era la que figurava a algunes factures dels Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya, però hi surt el nom de Torre Puigdengolas. La família Puigdengolas també passava els estius a Puigcerdà. Josep Puigdengolas Barella va ser un pintor paisatgista català del segle XX que va residir temporades a Mallorca i a la Cerdanya.[79] I consta que aquesta «Torre Puigdengolas» estava a l’avinguda Schierbeck. En una altra factura hi ha la localització dels «Chalets suizos» a la zona del llac.[80] El manteniment és des del 24 de maig de 1937 i tenia 33 infants i 5 majors (una mestra, una responsable administrativa, una de subministraments, una cuinera i una de neteja de roba). Cal tenir present, però, que a la relació d’alumnes i personal hi ha escrit «Ayuda Suiza». Amb tot, havia de ser una generalització, perquè realment era de l’Associació d’Amics abans esmentada. Pensam, ara per ara, que totes les suïsses eren d’aquesta associació.

Torre Blanca. Com que no consta l’ONG, degué ser administrada únicament per l’AIR.

La data de l’inici del manteniment era el 12 de juliol de 1937. Allotjava 18 infants i 5 persones majors (un mestre, una responsable delegada general de la Cerdanya, un auxiliar de mestre, una cuinera i una dona per a la neteja).

Torre Basca Blanca (suïssa). El mateniment consta des del 10 de juliol de 1937.

S’hi compten 20 infants i 3 majors (una infermera i dues dones que feien la neteja). Una nota especifica que els infants es junten amb la Torre Basca Roja per fer les tasques escolars i que van al menjador del Sanatori. Figura com a «Dispensario Ayuda Suiza». No són 5 com diu al document resum de colònies de la Cerdanya, sinó 3.[81]

Torre Basca Roja (suïssa). El manteniment ve del 10 de juliol de 1937.

Hi havia 15 infants i 3 majors (mestre, costurera i dona de la neteja). També figura com a «Ayuda Suiza».

Torre Petita. Des del 10 de juny de 1937.

Comptava amb 21 infants i 4 majors (una mestra responsable, una de costura, una de neteja i una de cuina) . També està localitzada a l’avinguda Schierbeck.

Residència Sanatori Suís (suïssa). Des del 24 de maig de 1937.

29 infants i 4 majors (un metge responsable, una infermera, un mestre i una auxiliar de mestre). En aquesta no especifica «Ayuda Suiza».

Torre Blava (suïssa). A la relació de colònies està escrit, en bolígraf, que era suïssa.

El manteniment era des del 25 de setembre de 1937. Emparava 17 infants i 4 majors (una mestra, una de neteja, un de rentat, i una encarregada de subministraments per a totes les residències de Puigcerdà). Una nota esmenta que els infants, fins aleshores, han anat a menjar a la Torre Blanca que segurament era la basca blanca. En tot cas sí que sabem que hi havia 5 colònies suïsses i aquesta seria la cinquena.

Torre Grau. Del Foster Parents Plan.

A la relació que surten les altres colònies posa que va ser incautada per la Delegació General de Duanes i els seus infants es varen repartir. Estava al costat del riu Reür que fa partió amb França, a l’avinguda que es deia de la República, actual avinguda de França. No sabem gaire cosa més, llevat que en un altre lloc surt com a sanatori infantil.

Torre Rigolisa (anglesa o australiana?). En algun moment es pot haver confós Torre Rigolisa com a Torre Anglaterra, però no ho és.

S’hi estatjaven 21 infants i 4 majors (dels quals una feia classe de cant a totes les cases de Puigcerdà, una mestra responsable, una de neteja i un mestre). En aquesta relació consta que Nick Carter i Esme Odgers (australiana) eren els representans del Comitè Anglès. Estava situada, suposam, al costat de l’església de Sant Jaume de Rigolisa. La seva situació és, també, ben a prop de la frontera.

Segons Bragulat, la propietat de la gran masia de Rigolisa era de la família Macià i Bonaplata.[82] La masia fou adquirida a mitjan segle XIX per Fèlix Macià Gelbert el fill del qual, Fèlix Macià i Bonaplata (1831–1891), va ser un destacat empresari, fundador del Foment del Treball Nacional i diputat a les Corts en diferents legislatures, una de les quals pel districte de Puigcerdà.

Torre Esmenick (anglesa o australiana?). En el butlletí National Joint Committee for Spanish Relief Puigcerda (NJCSRP) figura que hi ha una colònia que s’anomena Esmenick.

Es dedueix que no és Torre Rigolisa perquè les dues havien de traslladar-se, amb 60 infants en total, a la nova colònia de la Torre del Remei a Bolvir. No sabem gaire cosa més.[83] En tot cas, el NJCSRP de gener del 1938 a l’article dirigit als padrins, signat per Esme Odgers i Nick Carter a mode d’editorial («A Happy New Year. Dear Foster-Parent»), especifica per a aquestes dues torres el següent:

«The next most important thing in our colony life vvas [sic] the moving of the children from tvvo colonies —Rigolisa and Torre Esmenick— into one large colony, Torre Remey. Rigolisa vvas considered by the police to be too near the frontier to allovv the free coming to and fro of people, and the Torre Esmenick vvas unsatisfactory installed vvith regard to heating and kitchen arrangements.»

En un altre butlletí del National Joint Committee anomenat Spanish Relief, número 11, de març de 1938, aquest publicat a Londres, fa referència a l’ajuda als refugiats a Espanya en general, especialment els bascos («They’ve Not All Gone Home. The truth about the Basque children»). Pel que fa al Foster Parents a Puigcerdà, a l’apartat «Better Co-ordination», entre d’altres coses es parla del control de les colònies per part del MIPS i d’una colònia americana i una altra d’australiana, de moment no localitzades, en els següents termes:[84]

«Recently, in company with all other relief work, the colonies have come under the control of the Ministry of Public Instruction and they will in future be controlled by the Government. It is expected that this step will have the effect of securing better co-ordination of all the relief activity in Spain: it will also give the colonies direct contact with the Government department concerned.

There are now nearly two-hundred-and-fifty foster-parents. A similiar scheme has been started in U.S.A., where Eric Muggeridge is now working. John Langdon-Davies has been lecturing there and foster-parents are already being found an American colony. An Australian colony is also being started.»

Estada de Galià, els Chavarria i els Tarragó a Puigcerdà

A la llista del personal de Torre Anglaterra que tenen a l’Archivo General de l’Administración surten Ramon Chavarria i Joan Galià com a mestres, seguits de Luisa Lameyre com a responsable administrativa. I a la d’infants de la colònia, el darrer de 64 és «Elios Echebarria Lemayre», amb «5 anys» —que només en tenia 4—, evidentment era Hèlios.[85]

Pel que fa a Chavarria, tenim identificat el certificat pel qual se’l nomena mestre per a Puigcerdà en data de 17 de juny de 1937:[86]

«[escut de la República Espanyola] Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de 1ª Enseñanza. Delegación de Colonias en Cataluña.

Nombramiento a favor de Ramon Chavarria Talleda para el ejercicio de su profesión de Maestro, por esta Delegación de Colonias, en una de nuestras Residencias de niños refugiados instaladas en el pueblo de Puigcerdá.

Se extiende y firma el presente certificado para los efectos consiguientes.

Barcelona 17 de Junio 1937

Por la Delegación

[signatura] Amparo Llarena

[segell amb l’escut de la República] Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de 1ª Enseñanza. Delegación de Colonias en Cataluña. Pl. Ferrer y Guardia, 11. Barcelona».

Certificats semblants havien de tenir Joan Galià i Luisa Lameyre. I de la permanència a Torre Anglaterra (o Moner) de Galià i Chavarria, a més de Lameyre, també en tenim constància en diferents factures de la «colònia dels anglesos» que reproduïm tal com estan escrites:[87] [sic]

Ramon Chavarria

«[rebut imprès i escrit a mà]

Fils – Cordes – Espardenyes Joan Guardiola. Major, 30 Puigcerda.

Puigcerdá 21 Julio de 1937. Chavarría (Torre Moner).

Deu: Mes Dia Ptes. Cts.

Por 13 pares alpargatas suela de goma de 6’6 ptas. 78 ptas.

Dto. 1’30 % 1’01 ”.

76,99 ”.

Recibí [signat] J. Guardiola. [timbre amb l’escut de la República de] 15 cts. Especial para facturas y recibos.»

Ramon Chavarria

«[escrit a màquina]

Colònia Torre Inglaterra.

Factura dels gèneres venuts a “Ajut Infantil de Reraguarda”.

Puigcerdà, 10 de agosto del 1937.

Mes – Dia – Articles – Preu – Pessetes,Cts.

Agosto – 10 – Un viaje de Barcelona a Puigcerdá – – 11’95.

Juliol – 5 – Importe de un viaje de Barcelona a Puigcerdá – – 11’95.

Agosto – 10 – Por la estancia de un día en Barcelona – – 15’00.

Total – 38’90.

Dto. 1,30 % Est. 0’50.

Recibí 38’40.

[signat] Ramón Chavarría.

[timbre amb l’escut de la República de] 15 cts. Especial para facturas y recibos.»

Joan Galià

«[escrit a mà pel mateix Galià]

Colònia Torre Inglaterra (A.I.R.).

Nota de les despeses ocasionades pel trasllat d’uns nois a Barcelona i per vàries diligències fetes per a la Colònia.

Viatge d’anar (4 bitllets) 43’80 Pts.

Un dia d’hoste 15’00 ”.

Un dinar 6’25 ”.

Taxis, tranvies i equipatges 15’20 ”.

Viatge de retorn 11’95 ”.

[subtotal] 92’20 ”.

Dto. 1’30 Est. 1’19 ”.

[total] 91’01 ”.

Puigcerdà 14 juliol 1937.

He rebut

[signat] J. Galià.

[timbre amb l’escut de la República de] 15 cts. Especial para facturas y recibos.»

Luisa Lameyre

«[escrit a mà]

He recibido de AIR la cantidad de once pts. noventa y cinco cts. Importe de un viaje de Barcelona a Puigcerdá.

Puigcerdá 20 julio 1937.

[signat] Luisa Lameyre.

Ptas. 11’95 ”.

Dto. 1’30 % 0’15 ”.

11’80 ”.

[timbre amb l’escut de la República de] 15 cts. Especial para facturas y recibos.»

Luisa Lameyre

«[rebut imprès i escrit a mà, anvers] Nº 1004/4.

[timbre amb l’escut de la República de] 15 cts. Especial para facturas y recibos.

Recibí de Ayuda Infantil la cantidad de Pesetas 39’60 treinta nueve 60/00.

Por cortar el pelo a los niños y niñas de la Torre Inglesa.

Puigcerdá de Agosto 30 de 1937.

Son Ptas. 39’60 “.

Dto. 1,30 % 0’50 “.

39’10 “.

[signat] Benito Bernat.

[segell rodó] Barbería Colectivizada CNT-UGT. Plaza Cabrinetty, 17. Puigcerdá.

[escrit a mà, revers]

Certifico que se ha prestado este servicio.

La responsable a Torre Inglaterra.

[signat] Luisa Lameyre».

Luisa Lameyre

«[escrit a mà]

He recibido de AIR la cantidad de sesenta y una pts setenta y cinco cts. Importe de material adquirido para el taller e imprenta.

Puigcerdá 12 sepbre 1937.

[signat] Luisa Lameyre.

Ptas. 61’75 ”.

Dto. 1’30 % 0’80 ”.

60’95 ”.

[timbre amb l’escut de la República de] 15 cts. Especial para facturas y recibos.»

Luisa Lameyre

«[escrit a mà]

He recibido de AIR la cantidad de veinte pts. importe de una coneja de cría.

Puigcerdá 16 sepbre 1937.

[signat] Luisa Lameyre.

Ptas. 20’00 ”.

Dto. 1’30 % 0’26 ”.

19’74 ”.

[timbre amb l’escut de la República de] 15 cts. Especial para facturas y recibos.»

De l’estada a Torre Anglaterra, caldria esperar un cert coneixement de Joan Galià per part d’Hèlios, però només tenia entre 4 i 5 anys i el seu record és borrós. A l’entrevista va reconèixer que li era familiar, a la foto que li vaig mostrar, i que el seu nom també li deia cosa. Va anar així: «Pot ser que tingués aquest mestre? —Profundo misterio. [Hèlios hi veu una persona coneguda i arriba a pensar si era el seu pare]. —Joan Galià? —Me suena, sí. Vagamente. No puedo estar seguro.»

Una altra prova de la presència a la Cerdanya, en aquest cas a Alp, la tenim a un altre document. Dins una carpeta, retinguda posteriorment per la Falange, que està ressenyada com a «Relación de menores internados en colonias escolares en Espanya, año 1939» hi ha diferents relacions d’infants. Amb el número 63 d’una «Lista de niños en Puigcerdá», de 176 més 2 petits, i 5 majors de personal (una mestra, un mestre, una cuinera i dues per a roba i neteja), hi ha el nom d’«Helios Chevarría Lamegre [sic]» i esmenta que tots són de la Torre Riu d’Alp.[88]

I pel que fa als Tarragó? Claudi Tarragó, Teresa Domènech i Amèlia estigueren a les colònies suïsses, a una de les cases subvencionades per l’Associació d’Amics de l’Espanya Republicana de Ginebra.

El matrimoni Tarragó-Domènech no surt a cap relació ni factura. Amèlia sí que hi està registrada, en una llista d’infants en la mateixa carpeta que hem esmentat per a Hèlios Chavarria. La relació es titula «Lista de los niños del Sanatorio Suizo de Puigcerdá» de 99 infants, amb el núm. 97 hi ha «Amelia Tarragó Momenech [sic]» de 8 anys, el que ens du a pensar que abandonaren Puigcerdà cap a la Guingueta d’Ix, dins França, a principis de 1939.[89]

A més a més, hi ha una foto familiar a la porta del xalet on els pertocà estar que també ho demostra.[90] Claudi —com explica la filla al seu llibre— hauria estat el director, i Teresa l’ecònoma.

A Puigcerdà eren cinc els edificis pròxims, a la zona del llac, per l’avinguda Schierbeck, ocupats per a colònia, o colònies suïsses. I aquestes molt pròximes a Torre Anglaterra. Galià i els Chavarria d’una banda, i els Tarragó de l’altra, estigueren a Puigcerdà i ben a prop.

Altres informacions

Contrast bibliogràfic

Aquesta informació, només per contrastar, topa una mica amb el que deia l’historiador Juan M. Fernández Soria (1987) pel que fa a colònies de la Cerdanya, de les quals només n’esmenta dues:[91]

«Colonias sostenidas en España por organismos extranjeros.

[1] Región catalana. [2] Emplazamiento. [3] Padrinazgo. [4] Número de niños. [5] Observaciones.

[1] Pla de Malamort. [2] Cornell House [?]. [3] EE. UU. [4] 20. [5] Pequeña. Granja-Escuela cerca de Puigcerdá para jóvenes de 12 a 15 años. Iniciativa de Anna Louise Strong. […]

[1] Puigcerdá. [2] ? [3] National joint Committees anglais [sic]. [4] 200 Aprox. [5] No controlada por la comisión de niños.»

En el mateix article, Fernández Soria, ressenya que el Comitè «Espagne Libre», de signe anarquista i amb seu a París, apadrinà la colònia Ascaso-Durruti que estava a Llançà, al «Castillo Marly, en el pirineo catalán».[92] Acte seguit parla que, a més, «en los Pirineos se instalaron 19 colonias infantiles de signo racionalista que son visitadas por la anarquista Emma Goldman en 1938 quien alaba de algunas la existencia de locales agradables y cantinas, mientras que en otras observa deficiencias de alimentación y vestido».[93] Ara per ara no entrarem dins aquesta informació que haurem de reprendre en un altre treball.

Primers bombardejos

El 23 de gener de 1938 hi hagué el primer bombardeig aeri a Puigcerdà. En conseqüència es construïren alguns refugis i també trinxeres. Ho tenim testimoniat a través de les fotos i també, en el cas de les colònies suïsses, pel relat d’Amèlia Tarragó que conta com construïren unes trinxeres que encerclaven les cinc colònies suïsses.[94] I queda ben especificat, pel que fa a Torre Anglaterra.[95]

S’ha de dir que el butlletí Spanish Relief (març 1938) ens ho reafirma a l’apartat «Foster Parents. A Difficult Period»:[96]

«Since the last Bulletin Puigcerda has been bombed. Luckily none of the children in the colony were hurt; but the children were very frightened and there was some confusion as the raid was quite unexpected. Since then, the colonies have been busy building air-raid shelters and trenches in case of any further visits from the planes.

Everyone very much regrets that “Nick” Carter has resigned from the work at the colonies to take on other responsabilities in another part.»

Cal afegir que els bombardejos de Puigcerdà, a partir del 23 de gener de 1938, provocaven que la gent corregués a refugiar-se, cada vegada que es produïen, a la Guinguera d’Ix (Bourg-Madame).[97] Com es pot veure, la situació de les colònies va empitjorar en 1938.

Una nova llista de colònies

Disposam d’una altra llista de noms de colònies de cap al final de la guerra.[98] D’aquesta altra informació, ara per ara, se’ns fa difícil poder-les situar totes, si eren noves o només hi havia hagut un canvi de nom. En tot cas, la relació és la següent:

Torre Blanca 25 infants

Torre Petita 30

Torre «Los Baños» 60

Torre Anglaterra 83

Torre Suïssa 150

Torre Guimerà 165

Torre José Rizal 75

Torre Gabriel Miró 70

Torre Simón Bolivar 50

Torre Rosaleda de Bellver 42

En un article publicat a El Punt Avui de l’any 2021, la periodista diu que la historiadora Ojuel, experta en el suport societari suís durant la Guerra Civil, «explica que es canvien els noms eclesiàstics per màrtirs o herois comunistes». En el nostre cas no és totalment així, però s’hi acosta.[99]

VIDA I PEDAGOGIA A TORRE ANGLATERRA

Pràctica escolar

Amb els precedents esmentats, Joan Galià i Ramon Chavarria a Puigcerdà implantaren impremta, excursions, jocs, cant, teatre, cinema, debats, taller de fusteria i pintura, partits de futbol, tribunal d’alumnes i codi de comportament aprovat pels infants, etc.[100] Com bé reconeix John Langdon-Davies, cap a novembre de 1937, «the teachers have many of the most intelligent modern ideas of education.»[101]

Jordi Finestres en El xalet de Puigcerdà, tracta el tema de les colònies d’infants angleses, especialment Torre Anglaterra, des de l’òptica del National Joint Committee for Spanish Children: la tasca de donar a conèixer la tragèdia i misèria de la Guerra Civil i la recerca de suport mitjançant els padrins anglesos o americans. I, sobretot, el paper central del periodista de guerra John Langdon-Davies i la feina dels voluntaris a Catalunya, especialment a Puigcerdà i la Cerdanya, com l’australiana Esme Odgers, l’americà Nick Carter i l’anglès Eric Muggeridge. No deixa de banda el tema de la vida dels infants i l’ajuda proporcionada pel Foster Parents Plan, com tampoc la formació rebuda dels mestres amb l’esment del petit butlletí infantil —mètode impremta Freinet— anomenat Pirineos.

Chavarria i Galià a través de les publicacions de la colònia anglesa

Pirineos. Periódico Infantil de la Colonia Escolar «Torre Inglaterra»

Fins aquí, hem pogut comprovar documentalment, amb el nom i la data escrita, algunes de les activitats de Chavarria, Lameyre i Galià. Ara bé, com que tenim les dates d’estada a Torre Anglaterra, quant a les publicacions periòdiques de la colònia dels anglesos podem establir les activitats pedagògiques, educatives i de direcció, encara que no hi surti el seu nom.

La publicació Pirineos, de la qual només queden dos números, agost de 1937 (núm. 2) i setembre (núm. 3),[102] va ser elaborada pels alumnes amb la supervisió dels mestres i ens descriu algunes d’aquestes activitats.

De les feines dels alumnes podem veure perfectament la direcció pedagògica dels mestres. El núm. 2 de Pirineos informa del muntatge d’un taller, la constitució del tribunal infantil, construcció de prestatgeries, llibreria per a la impremta, caseta per a la conilla, reparació de llits i portes, plànol de la colònia, il·lustracions, especialment de la Torre i descripció de la mateixa, el codi del tribunal infantil amb 12 articles amb les faltes i penes per als infractors (penes lleus de quedar-se sense esplai, sense sortida, sense cine, sense esport, sense postres…), amb els noms del president, el fiscal i els jurats. Una petita narració com l’excursió al riu Segre amb la descripció geogràfica. Un partit de futbol entre les colònies Torre Molina i Torre Anglaterra. Que els infants de les colònies van al cine els dilluns al matí. Històries sobre com alguns dels alumnes varen ser evacuats, en concret de Madrid. I el Noticiari: una mare que va anar a cercar el seu fill, un infant que torna de Barcelona després de la cura d’una lesió al braç, partits de futbol jugats, infants que tornen del Sanatori per haver tengut l’escarlatina, visita rebuda dels colons de Torre Roja acompanyats dels mestres, instal·lació al pati d’unes engronsadores. Tot són articles dels infants, la majoria signats.

El mes de setembre, especifiquen, que el número 3 és més reduït per manca de paper que impedí que no es poguessin fer d’altres números.[103] El 2 tenia 18 pàgines, i aquest només 12. A l’«Editorial» es parla dels canvis a la Torre, que han decorat amb quadres i coses fetes per ells mateixos als tallers de fusta i pintura. Diuen que s’hi troben molt bé, però que comença a fer fred i que aviat no podran sortir, però que estaran bé. Els han promès unes bones estufes. A «Nuestra Colònia. El Jardín» en fan una bona descripció, amb arbres fruiters com pereres, pomeres i avellaners. Hi ha alguns caminois que duen als rentadors, dipòsits d’aigua i galliner. Hi tenen una porteria i unes engrosadores. Els hi agrada tant per jugar com per fer-hi classe quan fa bon temps. Així ho descriu l’equip «Progreso».

Un article sobre «Los Padrinos» descriu que, després de venir de Madrid, els apuntaren per a apadrinar-los, els feren fotos i els digueren que a Anglaterra hi havia bona gent que els volia ajudar. Per això, després tots els infants esperaven carta dels padrins. I també que molts reberen regals, i als que no en reberen els donaren caramels. Hi hagué molta d’alegria per a uns i plors per als altres. Sempre que veuen Nick Carter li demanen quan arribaran les cartes i regals.

I més. Dibuixos i un acudit. Una estampa de la guerra a Madrid amb un bombardeig, i la denúncia del que fan els feixistes a infants, dones i ancians. També parlen de la inauguració del teatre de teresetes (titelles), que anomenen «Gran Teatro de Marionetas Torre Inglaterra», que va ser una sorpresa que els prepararen els mestres i fruit de la feina dels tallers. Feren una vetlada molt divertida amb l’assistència del director del Sanatorium Suisse, el senyor Pasche, acompanyat de camarades suïsses, a més dels anglesos. Finalment, al noticiari es parla del Tribunal Escolar amb dimissió i nomenament de nou president. De visites del Comitè Anglès, i de la delegada general d’Ajut Infantil de Rereguarda acompanyada de periodistes. De la neu que ja ha caigut al cim de les muntanyes. De la rebuda d’un banc per a la fusteria. I, per acabar, de la conferència que ha fet al teatre del poble el nou president del Tribunal Infantil de Torre Anglaterra, davant els infants de les colònies i les escoles de Puigcerdà —el que demostra la relació entre les colònies i les escoles del poble—: «En el Teatro del Pueblo y ante los niños de las Colonias y de las Escuelas, dió una pequeña conferencia el colono Manuel Abraira. Desarrolló el tema: “Cómo funciona el Tribunal Infantil de la Colonia Escolar Torre Inglaterra”. Fué muy aplaudido.»

El butlletí National Joint Committee for Spanish Relief Puigcerda

D’altra banda, des de Puigcerdà es publicava el butlletí en anglès dirigit, sobretot, als padrins i col·laboradors solidaris del Foster Parents Plan for Children in Spain. N’hem pogut consultar els números 3 (novembre de 1937), 4 (desembre de 1937), 5 (gener de 1938) i 6 (febrer de 1938), de quatre pàgines cadascun.

En aquests butlletins s’informa de les diferents colònies angleses de la Cerdanya i dels canvis que es van produïnt. Com que els padrins són els principals destinataris d’aquesta publicació, és normal que en aquests números s’insistesqui en la importància de la seva ajuda, així com de la necessitat de més padrins (fosterparents) i suport davant el caire, de cada vegada més negatiu, que prenia la guerra per als infants i per a la República.

D’aquí ve que la primera pàgina de cada número, després del títol del tema a destacar, comenci per «Dear Foster Parent», i estigui signada per Esme Odgers i Nick Carter com a delegats del National Joint Committee a Puigcerdà. Llevat del darrer número, que només el signà Esme. En aquest hi ha una carta de Nick d’agraïment i comiat per anar-se’n a combatre el feixisme amb les armes. En aquests butlletins es repeteixen algunes de les activitats que ja hem esmentat de la revista infantil Pirineos, i de l’alegria pels regals i les cartes. Però també n’hi ha de noves.

Al núm. 3, comencen per dir que la seva impremta no té suficients ve dobles (w) i per això moltes vegades han de posar dues ve baixes (vv) —a les nostres reproduccions de textos del NJCSRP som fidels a aquest fet. Donen compte que ha comparegut el fred i que han arribat dos camions amb roba i es preparen per a l’hivern. Alhora parlen de les colònies i el nombre creixent de refugiats que no poden acollir per manca de cases. És així com sabem que a la Colònia de la Molina l’han d’evacuar per trobar-se a la muntanya i aïllada a l’hivern. D’altra banda esmenten que es volen expandir i per això han reservat set belles cases a prop de Caldetes (Torrentbò, Arenys de Munt).

És interessant com un infant de 12 anys, Anselmo Rauz [sic], descriu Puigcerdà i els seus voltants des de Torre Anglaterra:

Puigcerdà els agrada molt.

Tenen més menjar que a Madrid.

Tenen de tot però ara els fa falta pa.

Té cine i hi van cada dilluns dematí.

Puigcerdà està sobre un turó i per anar a l’estació han de baixar molts d’escalons.

La seva torre és a prop d’un gran llac, amb nou grans cignes, i abans hi havia quatre barquetes, però ara només una.

Prop del llac hi ha un gran jardí amb moltes flors i coloms, i un camp de futbol on hi van a jugar els horabaixes amb altres colònies.[104]

La seva torre és la més gran de Puigcerdà i té molts d’arbres també.

Hi ha d’altres torres al costat i tenen la presó a prop, on estan tancats els feixistes que volien passar a França.

A dues milles hi ha el Pla de Mala-mort i a l’altra costat Rigolisa, i la resta tot són camps.

En el núm. 4 parlen que celebraran el Nadal i que volen donar-los una celebració real, diferent de l’anterior quan, com a fugitius, no tenien res. Ara tenen una condició diferent i molt millor, tant amb menjar com amb roba calenta i són lluny del terror i la guerra. Volen que aquest Nadal sigui un gran dia familiar.

En una de les notícies parlen que han establit un hospital al Pla de Mala-mort i que ara ja no tendran el problema d’on tenir un nen malalt sense interrompre la vida de les colònies.

Una altra de les notícies és la de Torre de Riu, a Alp, també dels anglesos. En aquesta colònia hi ha infants de Bilbao, Astúries, Galícia, Madrid, Màlaga, Extremadura, Toledo i Catalunya.

En el núm. 5, de gener de 1938, informen del Nadal passat, que decidiren fer-lo per Cap d’Any. Torre Anglaterra ho organitzà tot i distribuïren invitacions que al dors posaven el programa de la festa: actuacions, decorat de l’escenari, hàbils espectacles, cançons i balls. Els infants espanyols són especials per al teatre, afirma. Després de la funció anaren a veure l’arbre de Nadal i no pensaren en la tragèdia de la guerra.

L’esdeveniment destacat va ser, però, el trasllat de dues colònies que anomenen Rigolisa i Torre Esmenick cap a la gran colònia de la Torre del Remei a Bolvir. Sembla que Rigolisa, que de vegades es confon amb Torre Anglaterra,[105] però que no ho és, consideren que està massa a prop de la frontera. La Torre Esmenick (Esme i Nick), no té les instal·lacions de calefacció i cuina adequades.

Pel que fa al clima, a meitat de desembre, va fer neu, però després començà a fondre’s i per Nadal ja gairebé no n’hi havia.

Puigcerdà, diuen, s’ha convertit en un centre d’infants internacional; i hi tenen colònies amb el suport d’anglesos, americans i ara australians. Hi ha la notícia que s’ha elegit una vil·la al costat del riu que fa de frontera per a colònia australiana i que no en sabem la situació, com no fos Torre Grau, per més que pel que hem llegit fins ara, no ho seria.

Tornant al butlletí, dos nous col·laboradors s’afegeixen a la colònia. Ralph Couldrey, que havia tornat, els ajuda amb l’anglès per als infants. I Dermod O’Donovan que s’encarrega de comprar i del transport des de Marsella perquè Nick Carter ja els havia deixat. Arribà també un camió de més tonatge.

Finalment en el darrer número, el 6, es destaca el bombardeig de Puigcerdà, especificant que no n’estaven preparats. Per això decidiren, amb dificultats, construir refugis a Torre Anglaterra i Torre de Riu, mentre que a Torre del Remei només construirien trinxeres per no ser tan necessari.

Un article fa referència a la roba: «The Girls in Overalls» (les nenes amb granotes). Es destaca que a les xiquetes els agraden les granotes negres de les altres nines del Sanatori Suís. Com que han rebut pantalons dels EUA, moltes d’elles els volen perquè els troben elegants. Al principi la cosidora no ho vol fer, però després hi consent. Així tampoc no tenen tant de fred. Els al·lots se’n riuen, però els és igual.

Dels periòdics esmentats i de diferents cartes de John Langdon-Davien podem veure la implicació dels mestres Galià i Chavarria. La relació següent ho diu tot:

Quan arribaren a Torre Anglaterra els infants es volien menjar les peres que eren molt verdes i els mestres els digueren que no ho fessin i que les deixassin madurar.

Un dia els digueren que a la nit els donarien una sorpresa i quan els infants entraren a la Sala de Justícia veieren el teatre de titelles que els mestres havien portat des de Barcelona.

Ja hem dit que John Langdon-Davies havia escrit que els mestres tenien idees intel·ligents sobre educació. Per a ell Torre Anglaterra era possiblement la més avançada de les colònies gràcies, afegim, a Chavarria i Galià.

No només Torre Anglaterra —que també—, alhora el treball escolar s’havia organitzat i era agradable com es veia en el progrés que es notava en la majoria d’infants.

Quan hi hagué la festa de Nadal i els nois i noies s’oblidaren de la guerra, el comentari del NJCSRP era que no només els havien estat alimentant i vestint, i ensenyant-los les lletres, també els havien cultivat la mentalitat normal del creixement.

Quan es produí el primer bombardeig a Puigcerdà els infants, que havien estat observant els avions sense saber molt bé si eren dels feixistes, anaren a avisar els mestres. Chavarria i Galià varen fer sonar el xiulet i els cuitaren, juntament amb altres adults, a córrer fort per dins els camps fins a França. Quan hi arribaren els carabiners no els deixaven passar. En fer-ho els mestres s’enfadaren molt i parlaren amb un dels carabiners que al final hi va consentir. Això fou després del dinar i quan tornaren a la colònia els donaren llet i se n’anaren a dormir. Més tard Nick hi acudí i va suggerir de fer trinxeres, però els mestres digueren que millor seria bastir un refugi. Dies després, el Comitè Anglès de Puigcerdà parlà amb els mestres per tal de protegir-se en cas d’atac aeri i es posaren d’acord en fer trinxeres i rases d’un metre i mig de profunditat. Però tornaren pensar de construir un bon refugi on no hi pogués penetrar una bomba de 100 quilos. Els mestres coneixien un enginyer que els digué com fer-lo. Amb tot, trobaren dificultats per mor de fuites d’aigua i hagueren de canviar l’emplaçament. Els mestres s’encarregaren de dirigir i fer la feina, a més de comprar el material amb el camió de la colònia.

Desmantellament de les colònies angleses

En aquesta colònia, Torre Anglaterra, doncs, Joan Galià hi degué passar uns 9 mesos, de juny de 1937 a febrer-març de 1938 en què fou cridat a assistir al curs d’Artilleria a Almansa. Ramon Chavarria hi hauria estat uns 15 mesos, quan s’incorporà a l’exèrcit popular. Luisa i Hèlios fins a final de 1938 o, segurament, principi de 1939.

Arribats a aquest punt, de la lectura de Jordi Finestres es desprèn que cap a abril de 1938, després de diversos bombardejos, els infants del Foster Parents Plan foren evacuats en massa de Puigcerdà cap a les colònies de Sitges i Arenys de Munt.[106]

En les converses amb la filla d’Hèlios, aquesta afirmava que la seva àvia i el seu pare abandonaren Espanya per la frontera de Puigcerdà – Bourg-Madame cap a finals de 1938 o a principis de febrer de 1939 —les tropes rebels arribaren a Puigcerdà el 10 de febrer de 1939.

Les afirmacions de Jordi Finestres ens deixen una sèrie de dubtes. De tota manera, les colònies infantils de la Cerdanya subvencionades pels anglesos, que eren moltes més que Torre Anglaterra, continuaren funcionant, amb el Foster Parents Plan patrocinant-les o sense. Al capdavall, la responsabilitat de totes acabava sent del Ministeri d’Instrucció Pública, tal i com ho hem llegit a Spanish Relief, i, en alguns aspectes, de la Generalitat.

Pel que fa als Chavarria-Lameyre, es difícil pensar que Luisa volgués allunyar-se de la frontera, tan propera al seu país de naixença. Això d’una banda, de l’altra, hem vist les necessitats de continuar a les colònies de Puigcerdà, a pesar de tot. Igualment es pot dir dels Tarragó, amb el fill Lambert a París.

Segons les mobilitzacions de noves quintes per fer front a la nova envestida de les tropes comandades pels generals feixistes, Ramon Chavarria s’havia d’incorporar a l’exèrcit de la República el setembre de 1938. De fet Ramon hagué de presentar-se al CRIM (Centre de Reclutament, Mobilització i Instrucció), a Barcelona, aquell mes. Així consta en el salconduit que li atorgaren les autoritats militars de Puigcerdà:[107]

«[timbre escut feixista que ha de ser posterior] 6ª clase. Ptas. 4’50 ptas.

Comandancia Militar de Puigcerdá. Salvoconducto. Núm. 973.

Se autoriza al soldado Don Ramón Chavarria Talleda de esta Plaza para trasladarse a Barcelona y regre- [sic] con objeto de incorporarse al CRIM.

Valedero por cuatro días.

Encargo a las Autoridades de mi jurisdicción no le pongan impedimento alguno.

Puigcerdá 17 de septe. De 1938.

El Comandante Militar

P. D.

[signatura] C. Vidal

[segell amb l’escut republicà] Comandancia Militar de Puigcerdá»

Amb aquest document es comprova que Ramon Chavarria abandonà Puigcerdà, Torre Anglaterra, a partir del 17 de setembre de 1938. Per tant, les colònies que estaven subvencionades pels anglesos, o que ja no hi estaven en aquell moment, varen continuar. La necessitat de cobrir nous refugiats no permetia que s’abandonassin, amb la feinada que s’hi havia abocat.

LA VIDA A LES COLÒNIES SUÏSSES

El patronatge suís a Puigcerdà

El matrimoni Tarragó-Domènech, amb la seva filla Amèlia, estigueren en una de les cinc colònies suïsses, entre les quals l’anomenat «Sanatorium Suisse». Pel conjunt d’informació llegida, tant la de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya com per la bibliografia de la intervenció humanitària suïssa a la Guerra d’Espanya, podem concloure que, d’aquestes colònies, l’organització que les patrocinava era l’Association des Amis de l’Espagne Républicaine.

El govern suís va tenir especial cura de la seva neutralitat i arribà a prohibir el suport a qualsevol dels dos bàndols, incloent els possibles combatents voluntaris suïssos, la majoria partidaris de la República. D’una banda, els interessos empresarials suïssos a Espanya els feia més afins als rebels, sense que oblidem el paper jugat d’empresaris i polítics catalans, com pot ser Cambó, per influir en tal sentit. De l’altra, un conjunt d’entitats solidàries volien ajudar les víctimes de la guerra.

D’aquest aspecte n’hem parlat una mica en un capítol precedent. Ara aquí ho completarem, sobretot per l’Associació d’Amics de l’Espanya Republicana. Així doncs, podem parlar de l’«Ayuda Suiza», Creu Roja i la nostra Associació. La primera era més en connivència amb la govern suís, més conservadora, que incloïa Caritas, per exemple. L’objectiu inicial era ajudar els refugiats i la gent amb cantines i colònies, a més del tema de l’apadrinament, tot i que tengué, en principi, més problemes per actuar a la zona dels sublevats perquè, d’una part no volien que hi hagués qui els fes els comptes, i de l’altra perquè desconfiaven d’organitzacions on hi havia protestants, com els quàquers. D’altra banda, els de la Creu Roja Suïssa, que sí que actuaren a les dues zones, ho feren en diferents tasques, entre les quals la d’intercanvi de presoners i la cerca de persones.

De les files de l’esquerra suïssa, dels antifeixistes, sorgiren diferents organtizacions, també esmentades abans. D’entre les quals l’Association des Amis de l’Espagne Républicaine que va ser fundada pel professor de llatí i socialista André Oltramare (1884–1947). Des de la seu d’aquesta organització a Ginebra ajudaren els republicans espanyols amb aliments, diners i tot tipus de suport, llevat de les armes i combatents. Les colònies suïsses de Puigcerdà i la ciutat de Girona són les que rebereren aquest patronatge.[108]

Pel que fa a aquest suport suís, reproduïm el text de la Internacional Solidarity and the Spanish Republicans de juliol de 1939:[109]

«THE ASSOCIATION LES AMIS DE L’ESPAGNE REPUBLICAINE.

Under the chairmanship of Professor André Oltramare with headquarters in Geneva and important branches in Lausanne, Berne, Zurich, etc. The Association developed a great activity of propaganda by films, meetings, pamphlets, etc. During the war, the city Geneva has sponsored the city Gerona and sent there importants consignments of food, clothes, etc.

The funds raised amount to 1.200.000 Francs approximately [es refereix a Francs Francesos].

A broad action was undertaken of late for the Spanish refugees: sponsoring of a group of republican soldiers in the camp St. Cyprien, support of swiss volonteers in the Brigades, sponsoring of people from Gerona refugees in France and support of a children’s colony in Louviers (Eure).

Should also be mentioned the COMITE DE PUIGCERDA which raised more than a 1.000.000 Francs, the SWISS RED AID – 680.000 Frs., the SOCIALIST WOMEN – 350.000 Frs., the CENTRALE SANITAIRE SUISSE – 1.800.000 Francs.

To all the above figures should be added gifts in kind (many consignments of food, sanitary supplies, clothes, etc.).»

A les factures d’Ajut Infantil de Rereguarda, custodiades a l’Archivo General de la Administración, no hi figura l’Associació d’Amics. Les factures solen posar el nom de la colònia i moltes vegades l’adjectiu suís. Algun cop surt «Ajuda Suïssa», però, pel que hem vist, tenia un significat genèric.

Claudi Tarragó, Teresa Domènech i Amèlia Tarragó

La presència i activitats de Claudi Tarragó només la tenim documentada per l’entrevista feta a Girona per part de Salomó Marquès a la seva filla (1999), i a la narració Renacer en Chile que ella va escriure,[110] a més d’una foto que reproduïm de la família (del mateix Renacer en Chile), al portal d’una de les cinc torres. Com a professor d’Arts Plàstiques va obtenir la direcció d’una de les colònies, i la seva dona la plaça d’ecònoma.

Professor i sobretot escultor. Claudi va poder fer servir les seves habilitats entre els infants de la colònia. Amèlia parla d’uns 250 infants —cosa que agruparia les 5 torres i confirma que totes estaven patrocinades pels Amics de l’Espanya Republicana— i que el matrimoni se submergí en la tasca de tenir-ne cura i educar-los, a més de donar-los un poc d’amor.

Quan començaren els atacs aeris a Puigcerdà les cinc colònies construïren trinxeres, que les enrevoltaven. Ho feren entre dones, infants i professors. Amèlia explica que eren molts els bombardejos i que a les nits s’aixecava sonàmbula, trepitjant la neu descalça, i anava a ocultar-se al lloc excavat.

Segons ella, a Puigcerdà qui els patrocinava era la Creu Roja suïssa, cosa que està en desacord amb el que hem dit. Ara i aquí, però, seguim el relat novel·lat d’Amèlia i l’entrevista de Salomó Marquès. Els Tarragó-Domènech anaren a la colònia de Puigcerdà el 1937, a cinc cases d’estiuejants que constituïen la colònia sencera. «Hi havia una senyora suïssa, representant dels suïssos, molt agradable, callada, que recolzava molt que el papa portés les coses de la colònia, perquè ella no sabia massa el castellà. Hi havia gent que treballava a les cuines i coses així, que eren gent republicana, dones del poble, n’hi havia una de Sòria, hi havia un andalús, Carmona, molt simpàtic.»

Amèlia només recordava que els arribaven diners i menjar dels «suïssos», no sabia de quina organització eren: «diners per a la llet, pel pa, formatge». Els suïssos es preocupaven per la salut dels «nanos». I a la colònia hi havia infants d’un any a setze.[111]

Pel que fa als mestres i més ajudants, després de parlar de tot el personal de manera no concreta pel que fa a nombres, especifica que la resta de gent que hi participava rebien un petit sou. Amèlia coincideix amb el que hem dit a les colònies patrocinades pel Foster Parents Plan. Que va ser una època agradable perquè els mestres els feien classe. Pel que fa a son pare, Claudi, feia arts plàstiques als infants, escultures… Pel que fa a ella, tot i que els pares se’n varen preocupar bastant, havia de limitar l’afecte i de ser, davant la resta de nois, tractada com els altres.

L’ENRARIMENT DE L’AMBIENT A PUIGCERDÀ

Les relacions entre les colònies i els naturals de la Cerdanya

Amb tot, tenim la preocupació sobre com eren les relacions entre els colons, la resta de refugiats i els naturals de la Cerdanya. No sabem l’impacte que provocà a l’economia cerdana la presència de les colònies. Perquè no només hi havia l’ajuda dels anglesos o dels suïssos. La mateixa organització de les colònies a través de l’Ajut Infantil de Rereguarda gastava molts de diners amb l’adquisió de productes a la comarca, a més del consum d’energia, etc. Les factures que hem vist són sobretot de la segona meitat de 1937 i principis de 1938, de posteriors ja no n’hem trobat. Sabem que els preus pujaren per tot per la manca de subsistències. Els bombardejos, a més, contribuïen a la sensació d’inseguretat. En aquest context els camions del Foster Parents Plan i de l’Association des Amis de l’Espagne Républicaine, anglesos i suïssos, tengueren més feina per anar a cercar productes a França i per rebre els enviaments de les dues organitzacions.

Les tropes rebels s’acostaven de cada vegada més i l’ambient s’enrarí. Hi hagué instruccions per part del Ministeri d’Instrucció Pública i de la Conselleria de Governació i Assistència Social. El bombardeig de 21 d’abril de 1938 sembla que va precipitar la sortida de les colònies angleses de Puigcerdà. A final d’abril-maig la Generalitat informa John Langdon-Davies, i li diu que han d’abandonar Puigcerdà, ja ho hem dit. En 24 hores ja estan preparats per anar a Caldetes (Arenys de Munt).[112] Així ho fa Esme Odgers amb molts dels infants, però no degueren ser tots perquè els Chavarria no abandonaren Puigcerdà. D’una manera o altra Torre Anglaterra degué continuar perquè l’afluència d’infants refugiats no parava.

El malestar en el Sanatorium Suïsse

A l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya tenen uns documents que havien adquirit el 28 de novembre de 2024, per mitjà de Martí Solé Irla, que val la pena donar a conèixer. Es tracta del que l’arxiu anomena «Documents i correspondència relativa al “Sanatorium Suisse” per nens refugiats de la Guerra Civil a Puigcerdà. 1938».[113]

En primer lloc hi ha una carta de l’Associació d’Amics de l’Espanya Republicana amb la intervenció de diferents ministeris i de la Conselleria de Governació i Assistència Social, dirigida pel mallorquí, i membre d’ERC, Antoni Maria Sbert Massanet. Ja convé començar per reproduir la carta enviada pels suïssos tenint present que el document acaba amb un «Es copia»: [sic] [els punts i a part són meus, les faltes són les del document]

«Sanatorium Suisse.- d’Enfants espagnoles de Puigcerdá.- Genève, le 28 février 1938.-

Monsiur le Ministre de l’Interuiur.-

Barcelona.-

Monsieur le Ministre. Au nom du Comité du Sanatorium suisse de Puigcerda, nous avons l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants. Fondé en février 1937, sous l’égide de l’Association des Amis de l’Espagne républicaine, le Group du Sanatorium s’est donné pour tache de nourrir et de vêtir le plus grand nombre possible d’enfants espagnols, hospitalisés dans des maisons mises a notre disposition par l’Ajut Infantile à Puigcerda. En depit des grandes difficultés racontrées à Genève et en Suisse, le Comité a pu, grace à la bone volonté de ses membres et les appuis qu’il a pu se ménager, recueillir en une année environ 20.000 francs suisses et expédier à Puigcerda plus de 40.000 kilogs de marchandises diverses.-

Nous étions fondés à croire que notre affort permettrait de soutenir efficacement le gouvernement républicain, en le déchargeant du soin de nombreux enfants. Malheureusement, l’incurie et la négligence administratives du directeur envoyé sur place, M. André PASCHE, ont rendu difficile la bone marche de notre établissement. Aprés des mois de patience, et considérant que le maintien du directeur équivalait au sabotage de nos efforts, nous avons alors désigné, pour le remplacer provisovement, M. José BERENGUER, un Espagnol habitant précédement la Suisse, envoyé par nos soins à Puigcerda.-

Aujourd’hui, les nouvelles reçues récemment de Puigcerda, nous montrent que M. Pasche entend rester, en dépit de nos avis et de sa démission, à la tête du Sanatorium. Nous savons aussi qu’il essaie d’ameuter, controle Comité de Genéve, le personnel espagnol en service; qu’il dispose sans notre autorisation, des vivres expédiés pour les enfants de Puigcerda.-

L’atmosphère qui règne au Sanatorium est également loin de nous satisfaire, comme elle choque les Espagnols qui ont eu l’occasion de la connaître. L’indiscipline, la liberté de langage que M. PASCHE, tolére de la part des enfants qu’il devrait éduquer, la vente de tabac qu’il leur fait, l’autorisation de fumer qu’il donne à des garçons de 13 ou 14 ans, sont contraires à toutes les règles et à l’exemple que devrait donner un directeur de colonie.-

C’est pourquoi nous avons recours à votre compètence pour obtenir 1º que M. PASCHE quitte le Sanatorium de Puigcerda dans le plus bref délai, conformément à la décision qu’il a lui-meme prise, en nous envoyant sa démission. 2º qu’une enquete soit ouverte par les services s’occupant de l’administration et du controle des colonies d’enfants, sur les points suivants: a) l’attitude de M. PASCHE à l’égard du personnel espagnol employé à Puigcerda. b) l’emploi des vivres que M. PASCHE a pris au sanatorium sans autorisation. c) les raisons qui ont pu inciter M. PASCHE à rester au sanatorium contre notre avis et à empecher notre délégué M. José Berenguer à fonctionner comme directeur. d) l’indiscipline et le désordre qui règnent à la colonie.-

En vous demandat cette enquete, nous tenons à souligner que nous agissons pour le bien de notre colonie, mais plus encore pour sauvegarde la réputation de la cause republicaine espagnole. En effet, ces faits, s’il venait à etre connus en Suisse porterai un coup trés dur à toutes les organisations s’occupant du secours à l’enfance republucaine. Nous avons vaincu bien des difficultés, avant de pervenir à toucher, par notre propagande, les milieux sympathisants de Suisse, mais nos effots seraient réduits à néant par la divulgation des abus de pouvoir commis par M. Pasche.-

Nous somme persuadés que vous comprendrez le sentiment dans lequel nous vous écrivons et que vous nous aiderez à remetre de l’ordre dans une colonie sabotés.-

Prochainement, un de nos amis partira pour Puigcerda et Barcelone avec la mission de surveiller la mise en place du nouveau directeur et de nous apporter des nouvelles. Nous vous prions, s’il a recours à vous, de bien vouloir lui réserver bon accueil.

Et dans cet espoir, nous vous adressons, Monsieur, l’assurance de nos sentiments dévoués.

Pour le Comité Le Président, ilegible. Le secrétaire, R. Jaquet.»

[segell amb l’escut republicà] Ministerio de la Gobernación – Subsecretaría – Sección de Orden Público».

Resumint, les queixes de l’Associació d’Amics de l’Espanya Republicana, semblen importants, tan per una possible malversació com per la manera com eduquen els seus colons. El fet que un cas així pugui saber-se pesava molt en l’ànim d’una organització solidària d’esquerres i antifeixista.

El ministre de Governació, Julián Zugazagoitia demanà al de Treball i Assistència Social, Jaume Aiguader (o Aguadé), que fes gestions davant la Generalitat. El conseller Sbert sembla expolsar-se també les reponsabilitats, però ofereix una solució: que el nou director del Sanatori es dirigesqui al Comissari Municipal de Puigcerdà que té ordres terminants de garantir-li els seus drets i d’entregar el Sr. Pasche a les autoritats competents. No sabem com va acabar l’assumpte, ni tampoc quin paper hi podria haver jugat Claudi Tarragó, ell no surt esmentat al document. Del que queda constància és d’una situació anormal com les que es produeixen en qualsevol organització i que tant fan mal personal com col·lectiu, a la República.

Informes policials sobre el funcionament de les colònies

Hi ha, però, un document segurament elaborat per la policia, que s’entregà al conseller de Governació, que parla de tot un ambient de disbauxa, i d’amoralitat entre els integrants de les colònies de Puigcerdà, més o menys en general. A partir d’aquest document, i possiblement d’altres, vendria l’ordre de desmantellament de colònies que la Generalitat donà a John Langdon-Davies l’abril-maig de 1938.

L’informe policial és contundent. Sense d’altres documents per a comparar i establir millor els fets, fa mal tenir una idea exacta del que realment passava. Val més reproduir-lo, i a partir d’aquí criticar-lo. El document fa una mica d’història, a la seva manera, de com va anar la creació d’Ajut Infantil de Rereguarda per tal d’explicar o justificar el que es vol denunciar com a vicis i actuacions poc ètiques d’aquest organisme: [sic]

«Poco después de la sublevación militar surgieron en Cataluña diversas organizaciones de los partidos políticos y de las sindicales para ayudar a la infancia y especialmente a los niños refugiados. La Generalidad de Cataluña, en el seno del “Institut d’Acció Social Universitaria i Escolar de Cataluña”, tenia establecida, desde el curso del 1933–34, una organización de Asistència Infantil patrocinada por la Residencia Internacional de Estudiantes de dicho Instituto. Esta organización oficial se adaptó inmediatamente a las nuevas exigéncias de la guerra, dedicándose tambien a la ayuda a los niños refugiados y a la instalación de colonias permanentes con arreglo al mismo sistema que tenía establecido para la infancia catalana.

Entre las organizaciones que tuvieron su origen en la actividad de los partidos y de las sindicales, surgió “Ajut Infantil de Reraguarda”, patrocinada por elementos del partido comunista catalán. La Generalitat de Cataluña se vió obligada a intervenir la organización de colonias y residencias para niños refugiados a las cuales facilitaba locales, víveres y otros elementos, sin que tuviera sobre ellas ningun control.

Para eludir el control directo de la Generalidad y obtener al mismo tiempo una ayuda económica, sin perjuicio de la independencia de la organización, “Ajut Infantil de Reraguarda”, que habia tomado un gran impulso, se puso en relación con el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, el cual creó la llamada “Delegación de Colonias en Cataluña”, que ejerce directamente el patronato de “Ajut Infantil de Reraguarda”. “Ajut Infantil de Reraguarda” se formó con un aluvión de elementos heterogéneos con las características propias de las organizaciones creadas en los primeros momentos de la revolución. Durante su primera época, al margen de todo control oficial, se crearon intereses y vicios orgánicos que posteriormente, a juzgar por nuestros informes, no han podido ser desarraigados.»

Fins aquí els aspectes generals de l’escrit. Tot d’una, i seguit, denuncia el que, al seu mode de veure, passa a Puigcerdà amb les colònies i el personal que en té cura: [sic]

«En Puigcerdà existen diversas Colonias, todas controladas por el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, por lo menos bajo el control oficial o teórico. Al frente de estas colonias figuran un exceso de personal responsable: profesores, encargados, sirvientes, y otros empleados, representando un porcentaje excesivo. Por otra parte, entre los extranjeros que dicen representar las organizaciones protectoras y las docentes, y responsables refugiados de otros lugares de España, se ha creado una población flotante de dudosa moralidad y que ha ocasionado preocupación a la policia y a la Comisaria de la Generalidad. Según datos existentes en el Departamento de Gobernación y Asistencia Social de la Generalidad, la colonia “Ajut Infantil de Reraguarda” de Puigcerdá, constaba en uno de enero del corriente, de 101 niños y niñas acogidos, y 23 personas mayores que cuidaban de la colonia, es decir, que para cada cuatro niños había un empleado.

En la colonia inglesa instalada en un chalet denominado “Rigolisa”, a unos metros de la frontera, algunas personas lograron pasar a Francia, y en Puigcerdá es del dominio público que lo hicieron con el consentimiento y quizás la protección del personal encargado de dicha colonia.

Existen numerosas denuncias referentes a las relaciones dudosas de algunos agentes de la autoridad y carabineros encargados de la vigilancia de aquel sector con el personal femenino de la colonia, con lo cual la vigilancia perdia gran parte de su eficacia. De esa denuncia se dió cuenta oportunamente a la autoridad, dando lugar a diversos traslados de algunos funcionarios inculpados.

Con motivo de las detenciones practicadas recientemente, se encuentra detenido algun elemento del personal de las colonias de niños refugiados de Puigcerdá, sin que pueda precisarse por el momento si se han comprobado plenamente los extremos denunciados y cual es su gravedad, pues mientras unos aseguran que existen indicios de espionaje, otros informes se limitan a suponer que los hechos se han producido por inconsciencia, amoralidad e irresponsabilidad de los afectados, sin que mediara el propósito de servir a los enemigos del régimen.

Lo ocurrido en el “Sanatorium Suisse” es el episodio de las muchas disidencias interiores de esa organización, sin que en ellas pueda intervenir la Generalidad de Cataluña por no estar bajo su tutela, ya que hubo de abandonar el propósito de intervenirla cuando surgió en la forma expresada la intervención del ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.

Con objeto de obtener una colaboración que permitiera resolver sin interferencias estos y otros problemas, el ministerio de Instrucción Pública y Sanidad y el Departamento de Gobernación y Asistencia Social, se pusieron de acuerdo en diciembre próximo pasado para crear una Comisión de coordinación, publicándose el 20 del dicho mes en la Gaceta de la República, y el 30 del mismo mes en el Diario Oficial de la Generalidad, sendas órdenes estableciendose las bases para su actuación. La Comisión de coordinación fué impugnada por la presidencia del Consejo de Ministros, agregando que se había constituido sin formalidades legales. Segun nuestros informes, el ministerio de Instrucción Pública y Sanidad replicó a la impugnación alegando por su parte la competencia del mismo y del Departamento de Gobernación y Asistencia Social para concertar directamente acuerdos en esta materia.

Parece ser que la presidencia del Consejo de Ministros se ha informado por fin de las alegaciones del ministro de Instrucción Pública y Sanidad, o por lo menos ha dado su conformidad tácita, y el Departamento de Gobernación y Asistencia Social ha sido invitado con fecha 10 de los corrientes para designar su representante en la Comisión, la cual se reunirá en breve.

Barcelona, 15 de marzo de 1938.»

En un informe, que assenyala disputes de competència entre institucions, es fa dificil entrar-hi. Amb tot, pel que es veu, el departament del Sr. Sbert treballava per a descobrir traïdors en un context de procés de derrota de la República. Fet que té una certa lògica. A més, les fronteres eren els punts en què es podien, especialment, desenvolupar.

Ara bé, hi ha dos elements que no deixen de semblar estranys. Un de desconeixement del que és una colònia d’infants evacuats de les seves regions i allunyats-refugiats en aquest cas a la Cerdanya. I, pel que fa referència a la moralitat o amoralitat d’empleats de les colònies, no sembla justificable, per més que segurament no devia deixar de ser motiu de descontent entre part de la població puigcerdanenca.

En el cas de les ràtios d’infants per empleat, a risc d’equivocar-nos, la gran problemàtica de cada colònia, amb infants de totes les edats, molts orfes i amb problemes de salut importants, implicava que es necessitàs molt de personal. Cada colònia té un edifici, o més, que s’ha de cuidar, la neteja, la cuina, la roba, l’afecte, etc. Per a mi, era una tasca dura i encomiable alhora. En tot cas, queda aquí el testimoni de problemes a Puigcerdà per la presència de colons i personal de diferents regions d’Espanya, més els estrangers de les organitzacions no governamentals, en el nostre cas, els anglesos i els suïssos. Els vicis de què parla, en part són normals i, això sí, els havien de vigilar.

Bartomeu Carrió Trujillano

Juliol de 2025

NOTES

[53] POUS I PORTA, Joan; SOLÉ I SABATÉ, Josep M. (2025). Anarquia i república a la Cerdanya (1936–1939). El «Cojo de Málaga» i els fets de Bellver. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Biblioteca Serra d’Or, 535.

LANGDON-DAVIES, John (1987). La setmana tràgica de 1937. Els fets de maig. Barcelona: Edicions 62, p. 124-125.

RAGUER, Hilari (2018). «La República Independent de la Cerdanya (1936–1937)». A: Querol. Revista Cultural de Cerdanya, núm. 22, p. 13–14. Grup de Recerca de la Cerdanya.

Els fets de Bellver han estat controvertits. No és aquí on s’han de tractar perquè la història de les colònies que analitzam comença pràcticament després. De tota manera. Per al seu coneixement cal consultar: La Guerra Civil a la Cerdanya (1936–39). (2024). A: Querol. Revista Cultural de Cerdanya, núm. 34. Cerdanya. Diputació de Girona.

La versió totalment contrària a la de Joan Pous i Porta i Josep M. Solé i Sabater es pot llegir, també, a:

GASCÓN RICAO, Antonio (2025). «El intento de asalto a Puigcerdà del 23 de abril de 1937». A: Ser histórico. Portal de historia. [Consulta: 29 juny 2025]. <https://serhistorico.net/2025/04/02/el-intento-de-asalto-a-puigcerda-del-23-de-abril-de-1937/>. El tema de Bellver i el Cojo de Málaga és tractat en altres articles d’Antonio Gascón que no esmentarem.

Com a historiador he de dir que no tenc els coneixements plens per saber exactament què va passar a Bellver i a tota la Cerdanya en aquell moment. Ara bé, amb base al que he llegit, estic en la línia de Josep M. Solé i Sabaté i Hilari Raguer.

[54] HERVÀS PUYOL, Carles (2024). «Anys convulsos a la Torre de Riu». A: Cadí-Pedraforca, núm. 36 (Primavera-Estiu, 2024), p. 80-81. Cassà de la Selva. Editorial Gavarres.

[55] GARCÍA FERRANDIS, Xavier; MARTÍNEZ-VIDAL, Àlvar (2019). «La ayuda humanitaria de los British Quakers durante la Guerra Civil española (1936–1939): el caso del Hospital Infantil de Polop de la Marina (Alicante)». A: Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 71 (1). Madrid: Editorial CSIC. [Consulta: 22 juny 2025].

<https://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/810/1357>. Aquesta informació l’extreu de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya. Estadística de Refugiats als pobles de la Cerdanya. 1937. Refugiats 1936–1937, 9.3.

[56] ADAM AUGER, Sandra i altres (2024). La Cerdanya desapareguda. Barcelona: Editorial Efadós. 3a edició. Col·lecció Catalunya Desapareguda, p. 124. Aquesta pàgina reprodueix una foto de la plaça de l’Estació. No es pot assegurar, però la foto d’infants que reproduïm podria ser una de les cases de la dreta.

[57] Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. AMSFG, Fons John Langdon-Davies, JLD 060. «A visit to the fosterparents home at Puigcerda», de John Langdon-Davies. Publicada escrita a impremta, p. 4.

[58] Ajuntament de Girona. Arxiu Municipal. Biblioteca, Sign. R. 11.428: Opuscle «Au secours de Gérone».

[59] «L’Ajuda suïssa en temps de guerra (1936–1945). Més enllà de la Maternitat d’Elna». Projecte Senderi. Barcelona. [Consulta: 11 maig 2025]. <https://www.senderi.org/0/cat/articles/433/lajuda-suissa-en-temps-de-guerra-1936-1945-mes-enlla-de-la-maternitat-delna>.

Documents de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, ACCE, i article de BUSQUETS ROS, Gemma (2021). «L’ajut suís a la Girona de la guerra». A: El Punt Diari, 12–12–2021. [Consulta: 11 maig 2025]: <http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2070050-l-ajut-suis-a-la-girona-de-la-guerra.html>. Al final l’autora diu de la historiadora Maria Ojuel que de colònies amb suport suís: «També n’hi havia a Begur i a Puigcerdà».

OJUEL SOLSONA, Maria (2021). L’àlbum de la Ruth. Ruth von Wild i l’ajuda suïssa als infants de la guerra. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

[60] FINESTRES, Jordi (2012). El xalet de Puigcerdà. Solidaritat sota les bombes. Badalona. Ara Llibres, p. 39.

LANGDON-DAVIES, John (1987). La Setmana Tràgica de 1937. Els fets de maig. Barcelona. Edicions 62, p. 131.

BERGA BAGUÉ, Miquel (1991). John Langdon-Davies (1897-1971). Una biografia anglocatalana. Barcelona: Editorial Pòrtic, p. 139.

[61] COLOMINA LIMONERO, Immaculada (2024). Experiencias humanitarias en la Guerra de España. Madrid: Ediciones Cátedra. En el capítol 6, «El inicio de la ayuda cuáquera en España: Norma y Alfred Jacob. El Friends Service británico en Cataluña», p. 141–160, es parla del tema. Sincerament, crec que falta a aprofundir-ne més.

LANGDON-DAVIES, John (1987). La Setmana Tràgica de 1937. Els fets de maig. Barcelona: Edicions 62, p. 156.

SERRA SALA, Rosa (2006). Ajuda humanitària dels quàquers als infants de Catalunya durant la Guerra Civil 1936–1939. Tesi doctoral dirigida per Salomó Marquès. Universitat de Girona. A la p. 152 parla de «les colònies infantils que portava Norma Jacob als Pirineus, prop de Puigcerdà.» I a la p. 216 diu: «En tot aquest procés, va destacar també el treball de les dones quàqueres que van ocupar llocs de responsabilitat. Norma Jacob, que estava al capdavant de les colònies infantils als Pirineus, prop de Puigcerdà […]».

PRETUS, Gabriel (2015). La ayuda humanitaria en la Guerra Civil española (1936-1939). Granada: Comares Editorial. Aquest llibre analitza el paper que jugaren les agències humanitàries «imparcials i independents» en els dos bàndols. N’esmenta 5. Per això no parla de National Joint Committee for Spanish Relief ni de l’Association des Amis de l’Espagne Républicaine.

[62] Ministerio de Cultura. AGA [Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares], Educación, caixa 31/01347. Aquests documents, de 13 de febrer de 1937, provenen d’una reunió entre «Prieto.- Blanco.- Regina Lago y Candelas» i especifiquen aspectes com el nomenament de mestres, que havien de ser els que tenien destí en escoles que estiguessin en zona facciosa o de guerra i, prèvia revisió, aquells que la seva tasca no fos gaire útil; prescindir de «cursillistas» i alumnes de 4t curs, i, finalment, si en falten, que es col·loquin com a auxiliars a mestres sense plaça. Reunits els mateixos el dia 11 de març de 1937 acorden que siguin de mitjana edat, preferiblement dones, fadrins i que no tenguin complicacions familiars. En tot cas a cap colònia havien de faltar mestres dones.

[63] FINESTRES, Jordi (2012). El xalet de Puigcerdà. Solidaritat sota les bombes. Badalona. Ara Llibres.

FINESTRES, Jordi, amb l’assessorament de Josep M. Solé i Sabaté. (2012). «Salvar els nens de la guerra». A: Sàpiens, núm. 124, desembre de 2012, p. 28–36. Barcelona.

[64] Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. AMSFG, Fons JLD 060. National Joint Committee for Spanish Relief Puigcerda, núm. 5, de gener de 1938, p. 3.

[65] Biblioteca Nacional de España, GC – Caja/47/1/7. Al dors hi ha escrit a mà «Mala Mort» (però tatxat), «Alps» i «17–2–38», entre d’altres.

Aquesta foto es pot veure a l’article: HERVÀS PUYOL, Carles (2024). «Anys convulsos a la Torre de Riu». A: Cadí-Pedraforca, núm. 36 (Primavera-Estiu, 2024), p. 80–81.

[66] El Día Gráfico, 18–05­–1938, p. 3.

[67] Full Oficial del Dilluns de Barcelona, 23–05–1938, p. 3.

[68] Gaceta de la República, 16–08–1938, núm 228, p. 763.

[69] Ministerio de Cultura. AGA [Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares], Educación, caixa 51/21113. «Relación de colonias infantiles que tiene en Cataluña el Ministerio de Instrucción Pública» i segell del Ministeri on surt «Delegación de Colonias en Catalunya, Pl. Ferrer y Guardia, Barcelona». La Delegació estava representada per l’Ajut Infantil de Rereguarda (AIR).

[70] BRAGULAT SIRVENT, Jaume (1969). Vint-i-cinc anys de vida puigcerdanesa. 1901–1925, Barcelona: Autoedició, p. 97.

HERVÀS PUYOL, Carles (2024). «Anys convulsos a la Torre de Riu». A: Cadí-Pedraforca, núm. 36 (Primavera-Estiu, 2024), p. 80–81.

[71] National Joint Committee for Spanish Relief Puigcerda, núm. 3, de novembre 1937, p. 1.

[72] SOLÉ I SABATÉ, Josep Maria (2024). La Cerdanya republicana i antifranquista. Joan Solé Cristòfol, p. 71.

[73] Pobles de Catalunya. Torre del Remei (Bolvir – Cerdanya). [Consulta: 22 juny 2025]. <https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1066>.

[74] Ministerio de Cultura. AGA [Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares], Educación, caixa 31/01347. Factura 77942 d’11 d’agost de 1937, de Serveis Elèctrics de Catalunya.

[75] OLIVERAS GONZÁLEZ, Xavier (2012). «La contribució de Rafael Gay de Montellà (1882–1969) a la construcció d’espais supraestatals i transestatals: el Mediterrani llatí i la Cerdanya». A: Revista Ausa, volum XXV, núm. 170, p. 873–875. Oliveres també cita Jaume Bragulat.

BRAGULAT SIRVENT, Jaume (1969). Vint-i-cinc anys de vida puigcerdanesa. 1901–1925. Barcelona: Autoedició, p. 96: «La família Gay de Montellà, amb ferms lligams, familiars i econòmics, amb la Cerdanya, no mancava cap any».

[76] Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. AMSFG, Fons JLD 060. Butlletí National Joint Committee for Spanish Relief Puigcerdà, núm. 4, desembre de 1937. A la p. 2, dins la secció «Odds and Ends» especifica: «Recently one of our English staff had a Birthday. The children in our colony at Mala Mort, being forewarned by a third party, made elaborate preparations to celebrate the occasion. They came out in a group to Rigolisa with a pretty bunch of flowers and nicely done up present.» Aquesta Rigolisa seria la del costat de Sant Jaume de Rigolisa on figuraven Esme i Nick com a representants del Foster Parents Plan.

A la p. 3, parla de l’hospital: «We have helped to establish a hospital in one of the beautiful Pla de Mala Mort houses. This has made a great difference. Beforehand where to put a sick child with our disrupting the life in the colonies was a bit of a problem.»

[77] Pobles de Catalunya. Villa San Antonio. [Consulta: 15 juny 2025]. <https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=17035>.

[78] BRAGULAT SIRVENT, Jaume (1969). Vint-i-cinc anys de vida puigcerdanesa. 1901-1925. Barcelona: Autoedició, p. 93.

[79] MUÑOZ PFISTER, Glòria (1990). Tesi doctoral dirigida per José Milicua Illarramendi. Universitat de Barcelona. El pintor José Puigdengolas. A la p. 22 diu: «Las estancias en Mallorca, las alternaba con temporadas en Puigcerdá […], donde sus padres pasaban los veranos.»

Ministerio de Cultura. AGA [Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares], Educación, caixa 31/01347.

[80] Ministerio de Cultura. AGA [Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares], Educación, caixa 31/01347. Factures de Manuel Arró Augé, Almacén de Carbones de Todas Clases. Una «Sanatorio suizo (Torre Roja)», i l’altra «Chalets suizos (Lago)». Les dues de 26 d’agost de 1937.

[81] Pel que fa a la Torre Basca Blanca i la Torre Basca Roja, he de reconèixer que, al principi, vaig pensar en alguna forma de suport del govern basc que, després, no he trobat documentat. En aquest sentit vaig revisar les llistes dels infants de les dues colònies i no tenen cap nom ni cognom d’origen basc, ni tampoc el personal. Així, doncs, el més segur és que eren dues torres o xalets d’estil arquitectònic basc, tot i que en un futur s’haurà de comprovar.

Ministerio de Cultura. AGA [Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares], Educación, caixa 51/21113. «Relación de los niños y personal de la Residencia Torre Vasca Blanca. Dispensario Ayuda Suiza» i «Relación de los niños y personal de la Residencia Torre Vasca Roja. Ayuda Suiza».

[82] BRAGULAT SIRVENT, Jaume (1969). Vint-i-cinc anys de vida puigcerdanesa. 1901–1925. Barcelona: Autoedició, p. 96.

Pobles de Catalunya. Mas de Sant Jaume (Rigolisa). [Consulta: 22 juny 2025]. <https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=17031>.

[83] Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. AMSFG, Fons JLD 060. Butlletí National Joint Committee for Spanish Relief Puigcerda, núm. 5, gener 1938, p. 1–2.

[84] Spanish Relief. Bulletin of the National Joint Committee, núm. 11, març de 1938, p. 3. Arxiu particular. No he aconseguit trobar més números d’aquest butlletí. A la capçalera hi ha la relació dels responsables de la publicació, «Officers», que són: «Chairman: The Duchess of Atholl, M.P.; Vice-Chairmen: The Earl of Listowel, Miss Eleanor Rathbone, M.P.; Hon. Treasurer: Viscount Cecil of Chelwood, P.C., K.C.; Hon. Secretaries: Mr. D. R. Grenfell, M.P., Capt. J. R. J. Macnamara, M.P., Mr. Wilfrid Roberts, M.P.; Hon. Administrator: Mr. G. T. Garratt; Organising Secretary (Basque Children): Miss Betty Arne; Asst. Secretary: Miss Olga McCleland; 53 Marsham St. S.W.1. Tel Victoria 2168.». Al costat dels responsables hi figuren les organitzacions següents: «Save the Children Fund, Service Council of Society of Friends, Spanish Youth Foodship Committee, Southern Spanish Relief Committee, Spanish Medical Aid Committee, Spanish Women’s Committee For Help to Spain.»

[85] Ministerio de Cultura. AGA [Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares], Educación, caixa 51/21113. «Relación de niños y personal de la Residencia “Torre Muner”. Subvencionado de los ingleses».

[86] Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat del Vallès). ANC1–186–T–1221. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Expedients de Personal.

[87] Ministerio de Cultura. AGA [Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares], Educación, caixa 31/01347.

[88] Ministerio de Cultura. AGA [Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares], Educación, caixa 51/21113. «Lista de niños en Puigcerdá»

[89] Ministerio de Cultura. AGA [Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares], Educación, caixa 51/21113. «Lista de los niños del Sanatorio Suizo de Puigcerdá».

[90] TARRAGÓ DOMÈNECH, Amelia (2011). Renacer en Chile, p. 8.

Tot i els pocs documents podem dir que hi ha el testimoni d’Amèlia Tarragó i el de la seva filla Isabel Sierra, i els d’Hèlios i els seus fills Àlex i Cíntia; la foto dels Tarragó Domènech a una de les cases de Puigcerdà i la inclusió d’Amèlia en una de les llistes del Sanatorium Suisse.

[91] FERNÁNDEZ SORIA, Juan M. (1987). «La asistencia a la infancia en la Guerra Civil. Las colonias escolares». A: Historia de la educación. Revista interuniversitaria, núm. 6, p. 113–114. El text que l’historiador esmenta és del 20–21 de novembre de 1937. Anna Louise Strong (1885–1970), segons Britannica, [Consulta: 20 juny 2025]. <https://www.britannica.com/biography/Anna-Louise-Strong>: va ser una periodista americana, autora de nombrosos articles i llibres sobre la Unió Soviètica i la Xina comunista. Entre moltes altres experiències va visitar Espanya i publicà Spain in Arms (1937).

[92] D’aquesta colònia hi ha el llibre: BORRÀS I DÒLERA, Mercè; GARRIDO OROZCO, Luis (2023): La colònia d’infants refugiats Ascaso-Durruti (1937–1940). De Llançà a l’exili francès. Barcelona: Editorial Fundació Salvador Seguí.

[93] FERNÁNDEZ SORIA, Juan M. (1987). «La asistencia a la infancia en la Guerra Civil. Las colonias escolares», A: Historia de la educación. Revista interuniversitaria, núm. 6, p. 116. D’aquestes afirmacions en confirma la font a les notes 94 i 95. De la 94 dona la referència «AHNSGC.SA.SPS. Barcelona, Leg. 279/12.» (Archivo Histórico Nacional). I a la 95 ho fa del llibre: «JOSÉ PEIRATS: Emma Goldman. Anarquista de ambos mundos. Campo Abierto Ediciones. Madrid. 1978, pp. 272–278.» Hem consultat el llibre de Peirats i, més o menys, diu el que afirmava Fernández Soria.

[94] TARRAGÓ DOMÈNECH, Amelia (2011). Renacer en Chile. Santiago de Chile, p 11.

[95] Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. AMSFG, Fons JLD 060. Butlletí National Joint Committee for Spanish Relief Puigcerda, núm. 6, febrer de 1938.

[96] Spanish Relief. Bulletin of the National Joint Committee, núm. 11, març de 1938, p. 3. Arxiu particular.

[97] BLANCHON, Jean-Louis (1947): «El bombardeig de Puigcerdà el 23 de gener de 1938». A: Revista de Girona, núm. 147, p. 34 [374] – 43 [383]. Girona: Diputació de Girona. Al peu de la foto reproduïda a la pàgina 35 diu: «La premsa va publicar aquesta imatge dels veïns de Puigcerdà que, bo i fugint del bombardeig, es refugiaven a Bourg-Madame.»

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. AMSFG, Fons JLD 060. National Joint Committee for Spanish Relief Puigcerda, núm. 6, Febrer de 1938, p. 3.

[98] Ministerio de Cultura. AGA [Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares], Educación, caixa 51/21113.

[99] BUSQUETS ROS, Gemma (2021). «L’ajut suís a la Girona de la guerra». A: El Punt Diari, 12–12–2021. [Consulta: 11 maig 2025]: <http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2070050-l-ajut-suis-a-la-girona-de-la-guerra.html>.

[100] CASADEMONT REIG, Adrià (2014). Les colònies infantils a Catalunya durant la Guerra Civil (1936–1939). Grau en Història. Universitat de Girona, p. 39.

[101] Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. AMSFG, Fons JLD 060. Carta de John Langdon-Davies als padrins titulada «A visit to the fosterparents home at Puigcerda», p. 3.

[102] Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. AMSFG, Fons John Langdon-Davies, JLD 060. Pirineos. Periódico Infantil de la Colonia Escolar «Torre Inglaterra». L’hem trobat a Sant Feliu de Guíxols. No és a la Biblioteca Nacional d’Espanya. I a la Biblioteca de Catalunya, hi ha localitzat el núm. 3.

[103] Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. AMSFG, Fons John Langdon-Davies, JLD 060. El Butlletí del National Joint Committee for Spanish Relief Puigcerda, núm. 6, febrer de 1938, p. 2, també ho confirma: «Unfortunately, the printing press at Torre Inglaterra is without paper and the children are unable to bring out their monthly magazine.»

[104] En la meva visita a Puigcerdà, del passat 24 de maig de 2025, vaig parlar amb Josep M. Castillo, Martí Solé i Salvador Vigo. Després, amb Solé i Vigo, acabàrem fent una passejada pels entorns propers al llac. Els dos darrers em digueren que el camp de futbol es trobava on ara hi ha la residència dels ancians.

D’altra banda hem consultat: VIGO PUBILL, Salvador (2024). «Un Casal d’Estiu, un film amateur i una trobada anarquista al Gran Casino de Puigcerdà l’estiu de 1936.» Vídeo de les VI Jornades d’Estudis Comarcals de Cerdanya (Puigcerdà). [Consulta: 2 maig 2025].

<https://www.youtube.com/watch?v=Yuasz77ZjyU>. Minuts 1:48:05 a 1:59:25. En aquesta comunicació queda clara la ubicació del Gran Casino, que era propietat de Maria Schierbeck Esclús, filla del cònsol de Dinamarca a Barcelona. Estava entre el llac i parc Schierbeck i la Torre Schierbeck, i al mig, més o menys, de Torre Anglaterra i les colònies del Sanatorium Suisse, entre els actuals antic camí de Llívia, l’avinguda Ramon Condomines i el carrer Via Ceretana. Salvador Vigo explica que un dels serveis del Cran Casino era el Club Alaska on els anarquistes i els mestres del poble organitzaren l’Escola d’Estiu (juliol-setembre de 1936) amb 240 infants de la Vila —no eren refugiats. Una escola d’estiu amb els mètodes renovadors, racionalista i amb el suport del CENU (Consell de l’Escola Nova Unificada). El club tenia instal·lacions esportives amb pistes de tenis, i aquí varen jugar a futbol els nostres infants refugiats, un any després.

ADAM AUGER, Sandra (pel text) i altres (2014). L’Abans: Recull Gràfic de Puigcerdà (1897–1977). Barcelona: Editorial Efadós, p. 542: «Abans de la Guerra, el camp de futbol se situava entre l’avinguda de Schierbeck i el camí vell de Llívia.» Per al Gran Casino es poden mirar les fotos de les p. 766 i 767.

[105] FINESTRES, Jordi (2012). El xalet de Puigcerdà. Solidaritat sota les bombes. Badalona. Ara Llibres, p. 69: diu que la que es desmantella és Torre Anglaterra.

[106] FINESTRES, Jordi (2012). El xalet de Puigcerdà. Solidaritat sota les bombes. Barcelona: Ara Llibres, p. 86. Aquí, després del primer bombardeig de 27 de gener de 1938: «El John, l’Esme i el Nick analitzen la situació a Puigcerdà. Durant el trajecte de Barcelona a la Cerdanya l’anglès ha pensat les paraules concretes que els vol adreçar. Cal coratge, no els vol espantar, però tampoc defugir la realitat. A partir d’ara, els diu, tots plegats han d’estar preparats per a una evacuació en massa organitzada.» A les p. 94–95, després de fer referència al bombardeig de 21 d’abril de 1938, parla de les informacions que Langdon-Davies va rebre del conseller de governació, el mallorquí Antoni M. Sbert, que li explicà la gravetat de la situació. John veia que la casa de Puigcerdà, tot i el refugi construït, no era segura. I, des de Barcelona, arribà «una circular on s’indica l’obligatorietat que els nens estiguin segurs, pròxims a refugis amplis, i també per si és necessari fer una evacuació en massa.» Tot i que Esme, ara ja sense Nick que s’allistà a les Brigades Internacionals, creu que es més segur estar a la «casa de la Cerdanya» per estar a la frontera i permetre una sortida ràpida si calgués, Langdon-Davies la convenç. «Així, en vint-i-quatre hores, els nens agafen la seva roba, les joguines, els dibuixos i les cartes, i ho dipositen en caixes que són portades als camions que els conduiran a Caldetes, on s’han habilitat més cases per acollir-los i on s’ha decidit que s’hi instal·laran a partit d’ara.»

[107] Archivo Central del Ministerio de Educación (Alcalá de Henares). ACME, 83737. Expedient de depuració de mestre i del procés de jubilació.

[108] Arxiu Comarcal de la Cerdanya. ACCE130-120-T2-84: «Documents i correspondència relativa al “Sanatorium Suisse” per nens refugiats de la Guerra Civil a Puigcerdà. 1938».

OJUERA SOLSONA, Maria (2024). «L’ajuda suïssa en temps de guerra (1936–1945). Més enllà de la Maternitat d’Elna». A: El blog de Senderi. Educació en Valors. [Consulta: 16 maig 2025]. <https://diarieducacio.cat/senderi/2024/05/06/lajuda-suissa-en-temps-de-guerra-1936-1945-mes-enlla-de-la-maternitat-delna/>: Parlant de l’Ajuda Suïssa, Ojuera diu: «Abans que ells, altres associacions d’esquerra van protagonitzar diverses iniciatives d’ajut i solidaritat, com és el cas de l’Associació d’Amics de l’Espanya Republicana, la Federació Suïssa d’Obrers Samaritans o les Dones Socialistes Suïsses. Sota una estricta interpretació de la neutralitat per part de les autoritats suïsses, no sempre els va ser fàcil actuar.»

FARRÉ, Sébastien (2014). «Chapitre V. Solidarités antifascistes durant la guerre d’Espagne». A: Colis de guerre. Secours alimentaire et organisations humanitaires (1914–1947). Rennes: Publications sur OpenEdition Books (3 de maig de 2019), p. 87–103.

[109] International Solidarity and the Spanish Republicans. Presented by the Organising Bureau of the International Emergency Conference for Spanish Refugees. July 15–16, 1939. Archives of the Trade Union Congress. Warwik Digital Collections. [Consulta: 16 maig 2025]. <https://wdc.contentdm.oclc.org/digital/collection/scw/id/2603>, p. 20.

[110] TARRAGÓ DOMÈNECH, Amelia (2011). Renacer en Chile. Santiago de Chile: autoedició, p. 9, 11, 36, 42.

MARQUÈS SUREDA, Salomó (1999). Entrevista amb Amèlia Tarragó. DUGi. Repositori Digital de manuscrits, correspondència i documents dels Fons Especials de la Biblioteca de la Universitat de Girona.

[111] Ministerio de Cultura. AGA [Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares], Educación, caixa 51/21113. En els primers nombres que donen les 5 colònies suïsses sumaven 114, amb 21 majors de personal. En una altra llista de 1938, segurament de cap al final d’any, la «Torre Suïssa», ara anomenada així, acollia 150 infants.

[112] FINESTRES, Jordi (2012). El xalet de Puigcerdà. Solidaritat sota les bombes. Badalona. Ara Llibres, p. 94–95.

[113] Arxiu Comarcal de la Cerdanya. ACCE130-120-T2-84, ja esmentats en una nota anterior. Aquests documents figura que foren enviats a Martí Solé Irla que els va adquirir el 21 de novembre de 2014 i els entregà a l’Arxiu.