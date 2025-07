De Mallorca a Puigcerdà. A l’entorn de les colònies d’infants refugiats a la Cerdanya durant la Guerra Civil. 1-3

Bartomeu Carrió Trujillano

DESFENT LA TROCA

Aquest estudi té l’origen en una foto familiar a partir de la qual ja n’han sortit uns quants articles.[1] Ara, la investigació que m’ha duit de Mallorca a Puigcerdà, té com a eix clau les colònies d’infants evacuats i refugiats per la guerra a la Cerdanya, ja que en aquest espai a tocar de la frontera, hi confluïren alguns mestres que estaven relacionats també amb Mallorca.

En aquella imatge d’una colònia escolar de Palma a Valldemossa, de 1932, hi sortia un mestre que al final aconseguírem identificar. Era Joan Galià Lleonart (Calonge –Baix Empordà–, 1906 — Algaida –Mallorca–, 1940) que durant la Segona República va exercir a l’escola d’Algaida.

La recerca sobre el mestre Galià em conduí a un altre mestre, Ramon Chavarria Talleda (Arbúcies –Selva–, 1903 — Barcelona, 1984),[2] que va fer escola a dos pobles mallorquins, a Llucmajor i a Sóller, igualment durant la Segona República.

La Guerra Civil els va dur pel mateix camí, cap a la frontera amb França. Allà s’hi sumà un tercer docent que no visqué a Mallorca, però que una part de la seva família sí. Es tracta de l’escultor Claudi Tarragó Borràs (Vilalba dels Arcs –Terra Alta–, 1901 — Santiago de Xile, 1986).

Amb tot, havíem arribat a les colònies d’infants refugiats de Puigcerdà (1937–1939), i a partir d’aquí continuaren les coincidències, ara ja amb tres mestres clau. Pel camí hem seguit un procés de recerca bibliogràfica i també per xarxa. Però no podem deixar de banda els arxius, censos electorals i padrons, premsa, entrevistes orals, fotografies, etc. Tota aquesta indagació ha donat com a resultat aquest article que, esper, que no sigui el final de la divulgació d’una història que va més enllà dels mestres i l’educació, per més que en sigui el centre. Desitjam que amb aquest escrit entenguem una mica més aquesta història tan convulsa del segle XX a Mallorca, a Catalunya i més enllà, a més de contribuir a la memòria i el record de tantes persones que passaren el calvari de la Guerra Civil i el que vengué darrere.

Estirant els fils que anaven sortint a cada passa, crec que hem desfet la troca que amagava totes aquestes històries. Esperem que encara en surtin més.

DELS ORÍGENS FINS ALS INICIS DE LA GUERRA CIVIL

Joan Galià, de Calonge a mestre d’Algaida

No m’estendré gaire en informacions sobre Joan Galià que ja he desenvolupat en altres escrits. Ara bé, resumint, va néixer a Calonge el 1906. Aquest poble va ser especialment revolucionari i conservador alhora. Era d’una família de treballadors surotapers. Amb tot, l’avi patern de Joan Galià, Sixte Galià Molar, n’havia estat mestre en la seva darrera destinació.[3]

Als 3 anys va viure l’incendi del Col·legi dels Germans de la Salle, edifici que estava molt a prop d’on vivia la família, al carrer de la Sobirania Nacional —ara carrer Enric L. Roura i plaça de la Concòrdia, de Calonge. Aquest fet, que poc o molt l’havia de marcar, va passar el 1909, durant la Setmana Tràgica.[4] El jove Galià va estudiar a l’escola del poble i després, segurament, a l’institut de Girona.

Als 16 anys cursava magisteri com a alumne lliure, entre 1922 (o 1921) i 1926, a l’Escola Normal de Girona. De tot aquest temps, però, sabem que el 16 d’abril de 1924 feia un any que vivia com a estudiant a Barcelona. Precisament, aquell curs 1923-24 no té qualificacions.[5] Suposam que hauria viscut l’ambient general de l’Escola Normal de Barcelona en el moment del cop d’estat de Primo de Rivera.

No podem establir amb certesa la influència dels seus professors en els corrents d’innovació pedagògica imbuïts per la Institució Lliure d’Ensenyança i l’escola nova catalana. És de suposar que sí, perquè aquesta va ser la trajectòria que Galià seguí a partir de 1926. En tot cas, s’ha de dir que va elegir fer a les pràctiques de Magisteri amb un mestre valencià, Francisco Canós Sanmartín (1867–1933), que es distingia per la preocupació social, essent membre de diverses associacions humanitàries o solidàries.[6]

Acabada la carrera, exercí en diferents pobles de Catalunya: Esponellà (Pla de l’Estany) —el gener de 1927, presa de possessió el 7 de febrer—, Llançà (Alt Empordà) —destinat el desembre de 1929—, Borgonyà (Cornellà del Terri, Pla de l’Estany) —el març de 1930. Va aprovar les oposicions en 1930 a Madrid, on va coincidir amb Ramon Chavarria.[7] I anà destinat a Anxeriz (municipi de Tordoia, província de la Corunya, Galícia) el novembre de mateix any.

Mentrestant havia fet el servei militar, entre 1927 i 1929, a la posició militar de Sant Felip de Maó com a sergent de complement. El 9 de juliol de 1929 va ascendir a alferes de complement d’Artilleria des de la graduació de suboficial del regiment mixt de Menorca.

En el curs 1931–32 aconseguí la plaça a Algaida on practicà una vida educativa, cultural, social i política intensa. Sempre des dels postulats d’una escola activa i d’unes idees i militància republicanes, a més de sindicals. Va ser secretari, a Algaida, del partit d’Acció Republicana (AR), i després d’Esquerra Republicana Balear (ERB), dins l’òrbita de Manuel Azaña, però també dels mallorquins Emili Darder, Francesc de Sales Aguiló, Pere Oliver Domenge… Al poble del Pla va fer amistat, entre d’altres, amb Pere Capellà, més radical i implicat intel·lectualment i políticament que ell. Pere Capellà va ser primer membre del Partit Republicà Radical Socialista de Marcel·lí Domingo, ministre i gran impulsor de l’escola republicana. I després, en unir-se el Partit Republicà Radical Socialista Independent, del mateix Domingo, amb AR, Galià i Capellà, compartiren la militància a ERB, i la sindical a l’Associació Balear de Treballadors de l’Ensenyament (ABTE o SBTE) adherida a la Unió General de Treballadors (FETE-UGT). Pere Capellà també era mestre, però no exercí a Algaida, d’on era i hi tenia la família.[8]

A Algaida Galià, que era fill únic, residia amb els seus pares, Lluïsa Lleonart Tarré i Manuel Galià Comas, a un pis del carrer dels Cavallers, lloc anomenat s’Aigua Dolça. Diferents fets podríem destacar, però remetem als articles precedents. En tot cas, el 18–19 de juliol de 1936 era dins el vaixell «Ciudad de Barcelona» en ruta cap a la capital catalana per a assistir a l’Olimpíada Popular antifeixista.[9] Al desembarcar a la ciutat comtal es trobà que havia començat una guerra en la qual va participar tal i com desenvoluparem. D’altra banda els seus pares havien quedat a l’illa.

Entretant a Mallorca, durant la guerra, tiraren endavant el procés de depuració i sanció de Galià —i tants d’altres— al magisteri que acabà en la separació del cos de mestres per ser d’ERB, de l’ABTE i irreligiós. Tot i que l’informe també afegia que era complidor, respectuós amb totes les idees religioses, moderat dins el republicanisme i no adoctrinador.

Ramon Chavarria, d’Arbúcies a mestre de Llucmajor i de Sóller

Ramon Chavarria va néixer a Arbúcies, fill de Francisco Chavarría Domingo, natural de Tortosa (1866–?), i d’Àngela Talleda Masferrer, natural d’Arbúcies (1876–?). Francisco Chavarría era mestre d’escola, amb destins diferents, també a Arbúcies. I entre 1906 i 1915 va exercir a Sóller, el primer curs al llogaret de Biniaraix i després dins la vila, a l’escola del carrer de Santa Teresa. Francisco es traslladà a Mallorca amb la dona, la filla Montserrat (Arbúcies, 1901 – Les Franqueses, 1982),[10] i el fill Ramon. A Sóller, el matrimoni tengué una altra filla, Rosa (1906 – ?). I mentre hi exercia encara tengueren un altre fill, Carlos (1912 – ?), però va néixer el mes de juliol a Arbúcies.[11] Aquest darrer serà especialment important en la història posterior de Ramon.

Ramon Chavarria va treure el títol de Batxiller a l’Institut de Barcelona, havent passat abans per l’Institut de Girona. Tots els exercicis del grau de batxiller els té aprovats en data de 14 de maig de 1928. Alhora estudià magisteri entre Barcelona, Girona i Tarragona, i el títol de mestre el va obtenir en data de 23 de maig del mateix any.[12] No va fer el servei militar actiu per haver sortit «exceptuat» en el reemplaçament de 1924, per més que havia de passar revista cada any.[13] Aprovà les oposicions el 1930 a Madrid,[14] coincidint amb Galià, com hem dit abans, i fou destinat a un poble de Galícia, a Tomonde-Cerdedo (Pontevedra). Prengué possessió de la plaça el 15 de novembre de 1930, i hi cessà el 26 d’octubre de 1931.[15]

Aquells anys va conèixer a París la seva futura dona, Luisa (Louise) Lameyre (Affieux —Afièu en català i occità. Nova Aquitània, 1903 — Barcelona, 1975).[16] No sabem quan es varen casar exactament, tot i que el 1931, poc abans d’arribar a Mallorca, feren un viatge a París. Sí que sabem que el 22 de febrer de 1931 en una carta a l’exèrcit manifestava que era solter. En una altra de 7 de març de 1932 informava que havia estat destinat a Deià. Però, quan va arribar-hi, acompanyat de Luisa, la plaça estigué ocupada, per la qual cosa fou assignat, en el curs 1931–32, a Inspecció educativa (presa de possessió el 27 d’octubre de 1931) i va tenir com a cap Joan Capó i Valls de Padrines, tot un referent de la renovació educativa a les Balears. La parella va viure momentàniament a la plaça Pere Garau de Palma.[17] El curs 1932–33 —entre el 18 de març de 1932 i el 30 d’agost de 1933— va estar a l’Escola Nacional Unitària de Nins núm. 4 de Llucmajor, del carrer Bisbe Taixequet.[18] La família va viure al carrer d’Orient, núm. 35, 1r pis,[19] on dia 1 de desembre de 1932, va néixer el seu fill, «Helios Chavarría Lameyre», l’únic infant nascut durant la República al municipi de Llucmajor amb un nom republicà. Posteriorment el règim franquista l’hi canvià d’ofici per Francisco.[20]

D’aleshores hem trobat a la Gaceta de Madrid de 5 de setembre de 1932 una relació de professors o mestres que varen sol·licitar prendre part en el concurs-examen a escoles o classes espanyoles a l’estranger. Ramon Chavarria s’hi havia apuntat, però no hi pogué participar perquè li mancaren el full de serveis i l’informe de la Inspecció que no degué entregar. Sí que hi va ser acceptat el germà de Claudi, Alexandre Tarragó.[21]

Una dada curiosa és que els agradava molt la platja i algun estiu, fins i tot després d’aquell curs, quan Ramon exercí a Sóller, anaven a passar el dia a s’Arenal,[22] en aquell moment un paradís. El trajecte entre Sóller i s’Arenal es podia fer en tren, o tren i tramvia.

El curs següent, 1933–34 —des de l’1 de setembre de 1933— va estar a l’antiga escola de Ses Marjades de Sóller (Escoles Miquel Bisbal). I els altres dos cursos, 1934–35 i 1935–36, des del 26 d’abril de 1934, a l’Escola Graduada núm. 2 que, tot i tenir prevista la ubicació al convent del poble, per qüestions d’obres de reforma i de problemes amb la titularitat de la propietat —no era municipal—, sembla que estigué al carrer Batac. El domicili de la família Chavarria Lameyre va ser al carrer Francesc Pi i Margall, actualment Isabel II.[23]

Aquests anys, almenys durant el darrer curs —des del 4 de novembre i durant 5 mesos— també feia classe d’adults (a partir de 13 anys) a l’escola del Fossaret, en horari de vespre, de primera ensenyança en el grau primer (de 7.30 a 8.15) i de francès (de 8.15 a 9.00).[24]

D’aquesta estada a la vall dels tarongers, a més, va quedar constància al setmanari Sóller, de la participació en la semicolònia d’estiu al Port de Sóller el mes de juny de 1934.[25] Pel que fa a la seva dona, el periòdic solleric va consignar que preparà algun alumne de l’assignatura d’anglès per a l’examen de l’escola de comerç de 1935.[26] Luisa Lameyre, persona ben espavilada, de jove anà a treballar a casa d’una família a París, on conegué Ramon i, després, un any a Anglaterra. No tenia titulació de mestra, però durant anys, també a Barcelona, va fer classes particulars de francès i potser d’anglès.

Arribat el 18 de juliol de 1936, la família Chavarria al complet agafà el paquebot Ciudad de Barcelona cap a l’Olimpíada Popular i, per tant, també es trobava a Barcelona a l’inici de la Guerra Civil. D’aquest fet, l’historiador Pau Tomàs no en tenia constància. En aquest cas, no hi hagué separació familiar com ocorregué a Joan Galià amb els seus pares. A l’entrevista a Hèlios Chavarria, i a les converses que vaig mantenir amb els seus dos fills, tenien ben clara la memòria transmesa: eren dins un vaixell camí de Barcelona en el moment del cop d’estat a Barcelona, el 19 de juliol de 1936. Hèlios tenia 3 anys i mig i semblava recordar-se’n perfectament.

El fill de Ramon i Luisa em va fer una petita descripció de com va anar —el seu parlar és peculiar, en català no se li nota cap accent, mentre que en castellà, la llengua que usa més, en té una mica de francès—:

«—En Barcelona tenía que haber unas Olimpiadas, me parece que eran, y decidió ir a ver las Olimpiadas [el seu pare]. Y cuando estábamos en el barco, a medio camino entre Mallorca y Barcelona, estalló la Guerra Civil. —I què varen fer? —Pues el capitán del barco no supo qué hacer y siguieron en alta mar durante tres días, porque no sabía donde desembarcar a la gente. Porque se ve que en Barcelona la cosa iba a tiro limpio, que había un follón impresionante. Los anarquistas contra los de no sé qué… y la Guardia Civil… y en fin.

Entonces el capitán paró el barco y se quedó tres días esperando noticias. A ver si la cosa se calmaba. “Porque, si desembarco aquí los pasajeros, igual me matan alguno”».

Ramon Chavarria, igualment, va ser depurat i sancionat de mestre per la comissió de depuració dirigida pel capellà Bartomeu Bosch. En el cas de Ramon les acusacions eren més dures que les de Joan Galià: dirigent i propagandista del partit comunista, afiliat a la Societat Balear de Treballadors de l’Ensenyança, que informà l’ensenyament en el sentit dissolvent del Front Popular, a més, a les classes d’adults cantaven «La Internacional».[27] De tota manera, alguns dels informes de les noves «autoritats» de Sóller a la comissió depuradora del Magisteri hi afegeixen més detalls.[28]

El rector, Mn. Rafel Sitjar Picornell, contestava el qüestionari de la següent manera:

«Informe pedido por la Comisión Depuradora del personal del Magisterio, sobre D. Ramón Chavarría Tallera [sic].

Nº 1º Sólo me consta que decía que no consentiría que su hijo fuera educado en el obscurantismo religioso.

” 2º Es ateo, sin práctica alguna religiosa.

” 3º En lo social era comunista, predicador del amor libre; en lo particular consecuente con sus ideas.

” 4º El decía que era masón y espiritista.

” 5º En su actuación política tan fanático que en la clase nocturna hacía cantar la Internacional a los obreros.

” 6º Realmente orientaba su enseñanza en el sentido disolvente que informa el Frente Popular y la Masonería.

Es cuanto puedo decir; según he podido cerciorarme por personas fidedignas.

Sóller 23 Abril de 1937.»

El batle, Jaume Casasnovas Pastor, escrigué:

«En contestación a su atenta comunicación de fecha 17 del actual, tengo el honor de informar a Vd. acerca del Maestro don Ramón Chavarría Tallera [sic] y sobre los siguientes extremos:

1º La conducta profesional puede clasificarse de regular.

2º En materia religiosa era considerado el citado maestro como ateo.

3º Respecto de su conducta social y particular, se le consideraba como libertino y licencioso.

4º Su actuación política era extremista.

5º No constan datos de que formara parte de ninguna Asociación secreta.

6º Que orientó la enseñanza en el sentido de dar mala educación a los alumnos y enseñarles doctrinas disolventes.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Sóller 26 de Abril de 1937.

El Alcalde.»

El comandant de la Guàrdia Civil (?):

«En cumplimiento a su atento escrito de fecha 17 del actual; según informes adquiridos, tengo el honor de participar a V. los extremos que a continuación se expresan sobre el maestro Don Ramón Chavarria Tallera [sic].

1º La conducta profesional, ha sido regular.

2º La conducta religiosa del mismo, fué irreligioso en extremo.

3º La conducta social y particular, Regular.

4º Formó parte de alguna asociación secreta: Se ignora.

5º Sus actuaciones políticas. Comunista.

6º Orientaciones en la enseñanza o actuación profesional. En sentido disolvente.

Dios guarde a V. muchos años.

Sóller 26 de Abril de 1937.

El Comandante del Puesto.»

Un altre informant, que no sabem reconèixer, diu:

«D. Ramon Chavarria Tallera [sic].

1º En la escuela nocturna se cantó la internacional. Consta que a su hijo no quería darle ninguna instrucción religiosa.

2º Ateo práctico, negando las verdades de la fé.

3º Dirigente comunista y particular indeseable.

4º Masón y espiritista.

5º Sí; dió muchas conferencias en las agrupaciones comunista y socialista. Uno de los perseguidores de las escuelas confesionales.

6º Enseñó doctrinas contra la moral y el orden público.

Sóller 30 de abril de 1937.»

Claudi Tarragó, de Vilalba dels Arcs a escultor a Barcelona

Claudi Tarragó va néixer el 1901. Es va casar amb Àngela Domènech Llop (Vilalba dels Arcs, 1906 – Santiago de Xile, 1999). La relació que tengué amb Mallorca fou indirecta i a través dels seus pares i un germà.[29]

Claudi era fill d’Isaac Tarragó Tarragó i de Teresa Borràs Vidal. Isaac havia estudiat de mestre però no en va exercir. El matrimoni va tenir 6 infants, encara que només tres arribaren a l’edat adulta: Claudi, Alexandre i Tirs. Aquest darrer, abans de la Guerra Civil, se n’anà a viure a Mallorca, a Inca. El cap de família, Isaac, sabem que participà a la Guerra de Cuba i quan tornà va fer de secretari de l’Ajuntament de Vilalba fins que anaren a estar a Barcelona amb la família de Claudi. Després de la Guerra Civil, Isaac Tarragó i Teresa Borràs passaren a viure amb el seu fill Tirs a Mallorca, on Isaac, més endavant va morir.

Si retrocedim, Claudi el 1914 anà a Barcelona a aprendre d’escultor al taller de Lambert Escales. Els vespres assistia a classe de dibuix i modelat a l’escola de Llotja. El 1919 ja va participar en una exposició a l’Escola d’Art de Barcelona. Després va anar a Madrid, al taller de Julio Antonio, i estudià a l’escola de San Fernando. El 1920 va exposar al Salón Nacional de Madrid. El 1921, però, hagué de tornar a Barcelona, per raons familiars, i entrà a fer feina al taller d’ornamentació i escultura arquitectònica del mestre Antoni Agramunt Marsal que treballava per a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Aquells anys, va fer feina en el monument d’Aribau i en la restauració del de Colom, i participà en una exposició organitzada pel Cercle Artístic de Sant Lluc.

El 1924 va ser mobilitzat per a la Guerra d’Àfrica, a Melilla, fins a 1927. El 1928 es casà amb Teresa Domènech i residiren a Barcelona. Allà s’hi traslladaren els pares, Isaac i Teresa. Visqueren al carrer Rosselló, cantonada amb Enric Granados. El 1929 hi va néixer el fill, Lambert, i el 1931 la filla, Amèlia.

Pel que fa al seu germà Alexandre, mestre, des de 1933 estigué destinat a una escola espanyola a París i allà es casà. En començar la guerra, Claudi i Teresa, hi enviaren el fill Lambert, ja que consideraven que no resistiria les penalitats d’un conflicte, mentre que Amèlia va quedar amb ells, era més forta i resistent. Políticament, Claudi era republicà i catalanista, almenys proper a ERC, i Alexandre n’era militant.

En aquells anys Claudi Tarragó va fer un examen de la Generalitat i obtingué el títol de professor d’arts plàstiques. Un aspecte curiós, però important de cara al futur, és que Claudi sempre portà al damunt les eines d’escultor i les de barber. Ofici, el darrer, que aprengué de petit a Vilalba dels Arcs, on el seu pare, a més d’altres ocupacions, també hi feia, de barber. La seva dona, Teresa Domènech, no tenia estudis, per més que sabia llegir i escriure.

El curs 1936–37 a Barcelona

Hem parlat d’aquests mestres fins a l’inici de la Guerra Civil i només de les depuracions de Galià i de Chavarria que es produïren a Mallorca en plena guerra. Ara, es tracta de donar a conèixer què els va passar el primer any de guerra, abans d’arribar a Puigcerdà.

Els Chavarria i els Tarragó al principi de la guerra

Ramon Chavarria i els Tarragó Borràs es coneixien. L’origen d’aquesta coneixença possiblement arribà a través d’Alexandre, germà de Claudi. Eren tots dos mestres que haurien compartit espais comuns. Així i tot, parlam d’una amistat entre dues famílies.

Amèlia, la filla de Claudi, a Renacer en Chile, indica que Ramon havia estat al pis dels Tarragó a Barcelona quan estudiava a la «universitat», durant la dècada dels anys vint. També parla que Ramon i Luisa —no ho fa d’Hèlios— estigueren en algun moment de la guerra amb els pares de Claudi, al mateix pis.[30]

Hem de convenir que la memòria d’Amèlia no arriba al detall amb les dates i tenim alguns dubtes del moment en què Claudi Tarragó, Teresa Domènech i Amèlia arribaren a la colònia suïssa de Puigcerdà. Si fem cas a la seva narració, sense tenir present les dates exactes, tendríem que Ramon Chavarria va estar, i conviure amb els Tarragó, en algun moment del final de la dècada del 1920 al pis del carrer Rosselló cantonada amb Enric Granados de Barcelona. I que més tard, durant l’inici de la Guerra Civil, els visitava, mentre treballava al Grup Escolar Bonaventura Carles Aribau (fins al juny de 1937). En aquell moment, Amèlia afirma que «Ramon y Luisa fueron de gran ayuda para los viejos [Isaac i Teresa, els pares de Claudi i Alexandre Tarragó] en ausencia de todos sus hijos.» Així, doncs, hi hauria hagut un període, segurament de principi de 1937, que Claudi Tarragó, Teresa i Amèlia ja eren a la colònia suïssa de Puigcerdà. Amèlia continua el relat de la següent manera:

«Claudio y Teresina, junto a su hijita Amelia, se encontraban en Puigcerdá en la colonia de niños huérfanos. Alejandro y Provi, hermano y cuñada de Claudio respectivamente, estaban en París. Tenían a Lamberto, el hijo de Claudio y Teresina, viviendo con ellos. Tirso y su familia vivían en Mallorca. Así, Luisa y Ramón, mitigaron la añoranza de los abuelos y les ayudaron a encontrar comida. Desde la colonia, Claudio mandaba paquetes de alimentos a sus padres, ya que la Cruz Roja suiza [sabem que en realitat eren els suïssos de l’Associació d’Amics de l’Espanya Republicana], patrocinadora de las colonias de huérfanos, les enviaban comida en abundancia. Lo único que faltaba siempre era la carne, el pescado y el pollo. Pero, peor era nada.

Pasado el momento de asombro y alegría, Luisa, Ramón y Claudio [quan es trobaren al Camp de Refugiats de Sant Cebrià] se pusieron al día con los últimos acontecimientos.»

Fins aquí el primer any de la guerra pel que fa als Tarragó i Chavarria. Ara parlarem del tàndem Galià i Chavarria.

Galià i Chavarria al Grup Escolar Bonaventura Carles Aribau

Abans d’arribar a Puigcerdà, tornam tenir constància d’una altra coincidència dels mestres de Calonge i d’Arbúcies. A la Gaceta de la República de 12 de març de 1938, en el desenvolupament d’una ordre anterior, surt una llista de mestres evacuats de la zona «facciosa», i a la relació hi ha Joan Galià i Ramon Chavarria, un darrere l’altre.[31] Tots dos també en un primer moment, segons el Ministeri d’Instrucció Pública i Sanitat, haurien estat a la província de València. La informació donada per la Gaceta em va fer pensar si haurien ocupat plaça a la colònia del Perelló, d’Ángel Llorca, experiència anomenada Comunidades Familiares de Educación, on haurien pogut practicar mètodes d’ensenyament a aplicar a les colònies de la Cerdanya.[32]

Res més allunyat al que fou. Posteriorment vaig trobar on eren, i precisament tots dos a la mateixa escola de Santa Coloma de Gramenet, administrada per l’Ajuntament de Barcelona, i zona actualment del municipi de la capital.

Així, a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a l’Expedient de Ramon Chavarria hi ha la fotocòpia de la carta de certificació del director, José de Tapia Bujalance, amb data 31 de gener de 1937, com mentre treballava al Grup Escolar Bonaventura Carles Aribau. Aquesta mateixa fotocòpia es troba a l’Archivo Central del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes:[33]

«Provincia de Barcelona [timbre de 6a classe. Ptes. 4’50] Partido judicial de Barcelona

José de Tapia Bujalance, Director del Grupo Escolar B. Carles Aribau [sic].

Certifico: que D. Ramón Chavarría Talleda

Maestro de Sóller (Baleares)

se halla ejerciendo su función en la Escuela Nacional del Patronato Grupo B. Carles Aribau, nombrado por el Ayuntamiento en concepto de refugiado.

Y para que conste ante el Habilitado de dicho Partido al efecto de percibo de haberes del mes corriente, libro la presente certificación, a petición interesada en Barcelona a 31 de enero de 1937.»

[segell i firma]

D’altra banda, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona vaig consultar diferents llibres sobre educació en aquells anys. En un d’ells, de Salvador Domènech (editat ja el 2008), surten els noms de «Ramon Chabarria i Talleda» [sic] i Joan Galià i Lleonart com a mestres del Grup Escolar Bonaventura Carles Aribau.[34]

Per la seva part, l’historiador Chema Corral, de Santa Coloma de Gramenet, lloc físic del grup escolar esmentat en aquells anys, a les cases barates, havia tractat aquest tema.[35] Ramon Chavarria, Joan Galià i tres mestres més refugiats de les Balears, varen treballar al Bonaventura Carles Aribau: «En el darrer trimestre de 1936 i principis de 1937, es van incorporar sis mestres refugiats al Carles Aribau, cinc eren de les illes Balears i el sisè de Guadalajara.»[36] No només això, Corral especifica els noms dels cinc mestres de les Balears que foren nomenats el 13 d’octubre de 1936 i que en prengueren possessió el 21 del mateix mes: «Joan Bautista Pons Ferrer (Palma), Joan Galià Lleonart (l’Algaida) [sic], Ramon Chavarria Talleda (Sóller), Ferran Company Ribera (Eivissa), Carme Castellarnau Moga (Artà).»[37]

Per cloure aquest apartat, encara hi podem afegir unes quantes informacions. A l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, a la documentació esmentada per Corral, s’hi afegeix el domicili dels docents. El de Joan Galià i Ramon Chavarria era al passeig de Fabra i Puig, núm 50, de Barcelona. Espai que també compartien amb Ferran Company (Ametlla del Vallès) que hi anà des de Eivissa. En un altre full aquests docents refugiats demanen poder tenir la casa-habitació que els pertocava per llei, o l’emolument corresponent.[38] Per aquests llistats, a més, coneixem els noms d’altres professors de les Balears en destins diferents de Barcelona.[39]

ANTECEDENTS PEDAGÒGICS

Renovació pedagògica a Catalunya

Les escoles normals de magisteri

Ramon Chavarria i Joan Galià eren dos mestres de l’escola nova que recollien les innovacions més progressistes del seu temps. Tot dos estigueren relacionats amb professors de les escoles de magisteri. Chavarria va estudiar a les de Barcelona, Girona i Tarragona. Galià ho va fer a Barcelona i a Girona. Del calongí sabem que estudià com a alumne lliure. Chavarria va convalidar assignatures de batxiller per les de magisteri corresponents. Però això no canvia la situació perquè l’ambient renovador de l’educació hi era per tot.

Joan Galià, a Girona, començà els estudis amb un director de la Normal progressista, Cassià Costal Marinel·lo, que sempre mantingué lligams amb els pedagogs de la Institució Lliure d’Ensenyança. En acabar, durant la dictadura de Primo de Rivera, el director era un mallorquí, o almenys nascut a Felanitx, Joan Gomis Llambias, més conservador. Pel que fa a Chavarria, el fet d’haver estudiat a 3 escoles de magisteri, Girona, Barcelona i Tarragona, segurament marcava coincidències amb Galià.

Experiències d’escoles renovadores a Barcelona

Hem de tenir en compte que durant el període anterior a la República, tot i la coexistència amb escoles tradicionals i catòliques, i a pesar de la Dictadura de Primo de Rivera, l’ambient educatiu, cultural i social (sindical i polític) era de plena efervescència reformista i/o revolucionària, a Barcelona, i a Catalunya en general. Els dos mestres eren del Principat de Catalunya, i d’una manera o altra això els havia d’influir. No sabem la militància política en aquell moment dels anys vint. Però segur que hi estigueren imbricats d’una manera o altra.

No farem ara un repàs exhaustiu —no toca aquí— de la pedagogia renovadora ni de les escoles que aplicaven els principis de pedagogs com Dewey, Decroly o Montessori. I després Freinet. Una mica sí que convé recordar algunes experiències. El pes de la Institución Libre de Enseñanza i el racionalisme de l’escola moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia no deixaven indiferents els mestres. Igualment pel que fa a l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. Tampoc és de menystenir, el després geògraf Pau Vila, que va fundar l’Escola Horaciana el 1905 amb la premissa d’«ensenyar delectant». Una altra Escola Horaciana es fundà a Sant Feliu de Guíxols. «L’Escola Horaciana trenca amb l’escola antiga, anquilosada, i situa l’infant al centre de l’educació. Entre altres innovacions va introduir la neutralitat religiosa, les visites a museus i fàbriques, la coeducació, els viatges, el fet d’estrènyer la relació amb les famílies i el dibuix del natural.»[40] La Mancomunitat de Catalunya, també feu una tasca encomiable pel que fa a l’escola catalana i l’educació infantil.

Totes aquestes noves pràctiques educatives que tenien l’infant al centre de l’escola, influïren en la tasca posterior dels mestres durant la República, inclosa la zona republicana durant la Guerra Civil. En tot cas, esmentem les escoles de la natura de Barcelona, com l’Escola de Bosc, al parc de Montjuïc, amb un clar objectiu d’enfortir la salut, i fomentar el joc i l’activitat física. S’havia inaugurat el 1914 i va ser dirigida per Rosa Sensat. Nou anys després es va crear l’Escola del Mar, dirigida per Pere Vergés, en un edifici de fusta a la platja de la Barceloneta.[41]

Batec i Freinet. José de Tapia Bujalance i Alexandre Tarragó Borràs

Potser el grup Batec, format per mestres de les terres de Lleida que es reunien periòdicament a diferents localitats ente 1930 i 1936 —cada reunió també era un batec—, en el nostre mode de veure va influir en Joan Galià i Ramon Chavarria, entre altres punts per la relació que ambdós tengueren posteriorment amb un dels promotors del grup, el mestre cordovès i anarquista José de Tapia Bujalance (1896–1989) i, alhora, per la relació anterior d’aquest amb Alexandre Tarragó Borràs (Vilalba dels Arcs, 1907 – Santiago de Xile, 1980)[42]. Tarragó també va ser membre de Batec, mestres partidaris de la renovació educativa, amb més llibertat i autonomia dels alumnes, i seguidors de la pedagogia de Dewey, Montessori, Decroly i Freinet.

Alexandre Tarragó fou soci de la Lliga Cervantista, president de l’Associació d’Alumnes i Exalumnes normalistes i aprovà les oposicions al magisteri (1930). Va ser mestre de l’escola d’Algerri (la Noguera) entre 1930 i 1932.

José de Tapia i Alexandre Tarragó coincidiren en les reunions de Batec, en l’homenatge a Tarragó el desembre de 1932, a Montoliu —d’on era mestre José de Tapia—, i en la Missió Pedagògica a la Vall d’Aran d’aquell any,[43] impulsada per l’inspector Herminio Almedros.[44]

D’aquest conjunt de docents en parla l’investigador mexicà Fernando Jiménez Mier y Terán que conegué a l’exili en aquell país a José de Tapia Bujalance. Jiménez Mier explica el grup Batec que havien format el 1930 José de Tapia, conjuntament amb l’inspector Herminio Almendros —després exiliat a Cuba— amb altres mestres, entre ells Alexandre Tarragó.[45] D’aquí, a l’octubre de 1933, sorgí la Cooperativa Espanyola de la Impremta a l’Escola per a la difusió de les tècniques i la impremta Freinet. A l’estiu de 1934 tengué lloc a Lleida el I Congrés de la Impremta a l’Escola, i el març de 1935 sortí el butlletí freinetià Colaboración, la Imprenta en la Escuela (març de 1935 a juny-juliol de 1936, 15 números).

A partir de 1933, després d’un concurs oposició, Alexandre Tarragó guanyà una plaça de mestre d’espanyol a París. La va ocupar fins a 1939 quan la perdé pel canvi de règim, una vegada acabada la guerra. El grup Batec li feu un homenatge, segurament el desembre de 1932, a la reunió celebrada a Montoliu. Així surt l’acte descrit a El Día Gráfico:[46]

«El grupo de maestros “Batec”. Esta simpática agrupación de maestros de la provincia de Lérida, que no tiene jefes, ni presidentes, en la que todos son para uno y uno para todos, de acuerdo con las normas de fraternidad, después de la gran reunión celebrada en Montoliu de Lérida, con motivo de la inauguración de una Biblioteca pública, que demuestra una de las muchas actividades del muy competente maestro de la localidad, don José de Tapia, reunión que tuvo lugar en homenaje al miembro de “Batec”, don Alejandro Tarragó, maestro que fue de Algerri, por haber ganado el número uno en las oposiciones a plazas del extranjero, celebrará su próxima en Castelló de Farfaña, el día 15 de Enero de 1933.»

El Patronat Escolar de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, des de principi de segle XX, volia dedicar un pressupost extraordinari per a construir escoles amb equipaments com «una escola maternal, una escola primària i una universitat popular per als adults.» Volien uns edificis monumentals i amb grans finestrals, biblioteca, camps de joc i la possibilitat de fer un hortet. «Com a centre cultural, aquells equipaments havien d’organitzar actes, conferències i excursions. Alhora destacaven la necessitat d’introduir el català com a llengua docent, establien la gratuïtat de l’educació, la coeducació i la neutralitat religiosa.»[47] Per divergències partidistes, aquell projecte no pogué ser fins que, en 1922, Manuel Ainaud va impulsar el Patronat Escolar de Barcelona amb l’obertura d’uns quants grups escolars. La dictadura de Primo de Rivera ho va tornar a aturar, però el 1930 el mateix Manuel Ainaud pogué reprendre el projecte i aviat s’inauguraren moltes d’aquestes escoles.

Una d’aquestes va ser el Grup Escolar Bonaventura Carles Aribau situat al barri de les Cases Barates de Santa Coloma de Gramenet, però gestionada per l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta escola innovadora, des de 1934, hi exercia de mestre, precisament, ja ho hem dit, José de Tapia Bujalance amb el mètode Freinet com a senyera.

Jiménez Mier diu que Tapia va ser mestre d’aquella escola, i un dels principals membres del grup Batec, com Alexandre Tarragó, que hi anà després de passar per Montoliu de Lleida (1920–1934). En 1934 i 1935 els infants del Bonaventura Carles Aribau elaboraren dos números de la revista Vilabesòs amb una impremta Freinet i tot el procés que suposava aquest mètode.[48] Amb el cop d’estat de 1936 a l’escola hi hagué canvis i Tapia va accedir a la direcció substituint Llorenç Jou i Olió.

Renovació pedagògica a Mallorca

Mestres renovadors, colònies escolars i impremta Freinet

Els mètodes Decroly i la impremta Freinet, etc. influïren —com a mínim— en els nostres mestres a Puigcerdà. Aquest ambient de renovació educativa el trobaren tots dos, també, a Mallorca desenvolupat en diferents àmbits: La feina del Museu Pedagògic, de l’inspector Joan Capó i Valls de Padrinas, les diferents colònies escolars d’estiu, les cantines escolars, les biblioteques escolars —única actuació de les Missions Pedagògiques que arribà a Mallorca—, la conjunció dins el sindicat de mestres (ABTE o SBTE — FETE-UGT), la influència de Llorenç Maria Duran en diferents aspectes, un dels quals el seu pensament sobre les colònies escolars que hem copsat a partir d’un article d’Antoni J. Colom.[49]

O la lectura gairebé forçosa d’El Magisterio Balear del qual Joan Capó i el mestre Francesc Rosselló Gil foren els directors. Francesc Rosselló,[50] igualment era freinetista i divulgador de les publicacions escolars de les Illes Balears, entre les quals la primera plenament amb la impremta Freinet, Consell, propiciada pel mestre Miquel Deyà cap als alumnes d’aquest poble de Mallorca.[51]

Pel que fa a les colònies escolars, el mestre Llorenç M. Duran considerava que la qüestió dels horaris de les colònies afectava el rendiment i la manera de sentir dels alumnes. D’altres colònies els aplicaven d’una manera laxa: de les 6.30 (ara 8.30) a les 21.30 (ara les 23.30 h.). Però ell els va suprimir per considerar-los inútils. Només eren fixos els de les menjades. Es tractava de crear un clima de llibertat i confiança. Es crearen equips per a diferents tasques a elegir entre els colons segons els gusts i aptituds, a més de fer-los participar de les decisions.

Les activitats que realitzaven a les colònies escolars eren jocs de camp i excursions que reemplaçaven la gimnàstica metòdica, més adequada a l’escola urbana. Procuraven no cansar-los i que hi hagués temps per a dialogar, jugar i observar la natura. Afavorien que el cant fos espontani. Es feien observacions meteorològiques i elaboraven conseqüentment treballs manuals, gràfiques, murals i dibuixos; també participaven en concursos, campionats de dames, etc. En conclusió, s’havia de respectar l’infant perquè és un ésser lliure i no adscrit a la consciència del mestre. Fomentaven l’espontaneïtat, convivència i autonomia, i ser tolerant respecte a l’ordre. Procuraven crear respecte i comprensió i el mestre no havia de ser un repressor, ni castigar de cap manera. Entre els infants s’havien de respectar les llibertats de cadascú. A tot això s’hi acompanya la importància de la higiene, neteja de mans i dents… el comportament a la taula, etc.

En tot cas, recordem que Joan Galià va ser director de la colònia escolar de Palma a Valldemossa de 1932, i director de l’escola d’Algaida. I que Ramon Chavarria va participar, almenys, de la semicolònia d’estiu al Port de Sóller en 1934. Totes aquestes experiències les posarien en pràctica a Torre Anglaterra, i pel que fa a la impremta Freinet, si més no, n’havien de tenir coneixement per la revista Consell del mestre Miquel Deyà.[52] La impremta Freinet, a més, va ser de final dels anys de la República, cap a 1934.

