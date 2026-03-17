XURRERIA TREBOL

21 de febr. 2026
Vull fer-vos arribar el meu més sincer agraïment per la vostra trajectòria exemplar i pel servei ininterromput que oferiu des de fa més de setanta anys al carrer Còrsega de Barcelona.
Mantenir viu un establiment durant tantes dècades és molt més que una fita empresarial: és un compromís amb el barri, amb la tradició i amb generacions de clients que hem crescut compartint moments al voltant dels vostres xurros i la vostra xocolata, sigui al matí, tarda o de matinada.
La constància, la qualitat del producte, la seva diversitat i l’atenció propera que sempre oferiu són el reflex d’una feina feta amb dedicació i estima. Formeu part de la memòria col·lectiva del barri, de la ciutat i del país. I sou un gran exemple de continuïtat i professionalitat. També una mostra de la feina ben feta i de l’emprenedoria que caracteritza la societat catalana.
Gràcies per tots aquests anys de servei i per continuar endolcint o salant la vida de Barcelona dia rere dia. Per molts anys, pugueu continuar amb la vostra feina i tarannà. Sou un gran exemple.
Amb tot el meu reconeixement.
