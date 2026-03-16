XANTATGE O ABÚS DE PODER?

14 de jul. 2025
El fet que un lloc web obligui els seus usuaris a pagar una quota o empassar-se les galetes (cookies), privant l’entrada si no accedeixes a alguna de les dues condicions, es pot considerar una forma de xantatge?
No, en principi no és un xantatge en sentit legal.
El xantatge, en dret penal, implica:
Una amenaça o coacció per obtenir un benefici (normalment econòmic),
Intenció de perjudicar o causar por si no es compleix.
En aquest cas, no hi ha una amenaça il·legítima: simplement el lloc web posa condicions d’accés al seu contingut o servei, cosa que entra dins dels seus drets comercials, sempre que es faci amb transparència i dins del marc legal.
Però… és èticament qüestionable?
Sí, absolutament. Molts defensors dels drets digitals consideren aquestes pràctiques com a:
Abús de poder digital,
Coacció encoberta, perquè l’usuari no té una alternativa realista,
“Accepta o paga” no és consentiment lliure en la pràctica.
Aquest és el motiu pel qual autoritats com el Comitè Europeu de Protecció de Dades (EDPB) han posat límits molt estrictes a l’ús dels “murs de galetes”.
L’opinió de moltes entitats de privadesa:
Diverses organitzacions com NOYB (de Max Schrems), Privacy International o EFF denuncien que, acceptar galetes o pagar no és consentiment lliure, és una forma de pressió digital disfressada de legalitat”
