Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

XANTATGE O ABÚS DE PODER?

14 de jul. 2025

El fet que un lloc web obligui els seus usuaris a pagar una quota o empassar-se les galetes (cookies), privant l’entrada si no accedeixes a alguna de les dues condicions, es pot considerar una forma de xantatge?

No, en principi no és un xantatge en sentit legal.

El xantatge, en dret penal, implica:

Una amenaça o coacció per obtenir un benefici (normalment econòmic),
Intenció de perjudicar o causar por si no es compleix.
En aquest cas, no hi ha una amenaça il·legítima: simplement el lloc web posa condicions d’accés al seu contingut o servei, cosa que entra dins dels seus drets comercials, sempre que es faci amb transparència i dins del marc legal.

 

Però… és èticament qüestionable?

Sí, absolutament. Molts defensors dels drets digitals consideren aquestes pràctiques com a:

Abús de poder digital,
Coacció encoberta, perquè l’usuari no té una alternativa realista,
“Accepta o paga” no és consentiment lliure en la pràctica.
Aquest és el motiu pel qual autoritats com el Comitè Europeu de Protecció de Dades (EDPB) han posat límits molt estrictes a l’ús dels “murs de galetes”.

 

L’opinió de moltes entitats de privadesa:

Diverses organitzacions com NOYB (de Max Schrems), Privacy International o EFF denuncien que, acceptar galetes o pagar no és consentiment lliure, és una forma de pressió digital disfressada de legalitat”

BERGA I L’EXCONSELLERA TURA.
16.03.2026 | 3.39
A Sense categoria
EL JUNQUERISME DE HAMELIN
| 6.49
A Sense categoria
CARLOS LESMES SERRANO
| 5.48
A Sense categoria

