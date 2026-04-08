TRUMP I ELS CALÇASSES D’ESQUERRA REPUBLICANA

Actualment, vivim una època convulsa a tot el món… vaja, res nou sota el sol, però ara amb “mode expert” activat. Tenim el lot complet: conflictes bèl·lics, immigració, habitatge impossible, canvi climàtic fent de DJ amb la temperatura, fam a mig planeta, pandèmies… i, com a extra sorpresa, ens ha aparegut un “cul calent” marca registrada anomenat Donald Trump.
Cada matí ens llevem amb aquella emoció continguda de qui obre un regal… però el regal és una nova amenaça, una decisió irrevocable, una incongruència o alguna salvatjada digna d’un western de sèrie B. El xèrif del saloon? El senyor Trump, pistola en mà (metafòrica, esperem). Per cert, amb la fortuna que arrossega i el seu estil tan… peculiar, potser li esqueia més el nom de “Gilito Trump”, amb piscina de monedes i tot.
Avui, el molt murri, ha decidit regalar-nos un “descans publicitari” i aturar la seva amenaça de destruir totalment l’Iran… però només durant quinze dies. Com qui diu: “Tranquils, que torno després de la pausa.” Esperem que la negociació acabi sent més Netflix que no pas pel·lícula de terror.
I cada vegada més, aquest home em recorda a certa gent d’Esquerra Republicana de Catalunya: molt d’amenaçar, molt d’escalfar l’ambient… i al final, res de res. Gran espectacle, sí, però amb final de “baixada de pantalons” inclosa.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!