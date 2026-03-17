TRAPERO, PARLON I UN CIUTADÀ INNOCENT

24 de febr. 2026
A primers de febrer d’enguany, van comparèixer a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero Álvarez i la consellera d’interior Núria Parlon Gil. El motiu de la compareixença era aclarir les circumstàncies en què es va detenir i denunciar un ciutadà innocent.
I dic tan greu perquè arran de les accions dels Mossos el dia dels fets, es va produir una denúncia absolutament injustificada contra un ciutadà innocent que només es manifestava amb una senyera enganxada a una canya de pescar.
I dic tan greu perquè arran de les accions dels Mossos el dia dels fets, es va produir una denúncia absolutament injustificada contra un ciutadà innocent que només es manifestava amb una senyera enganxada a una canya de pescar. Les acusacions injustificades es van convertir en denúncia, produint maldecaps, despeses i patiments durant mesos a aquest ciutadà innocent.
Afortunadament, un jutge, va veure la veritat del tema i va tancar el cas a favor del ciutadà. Tant la consellera com el mosso encara defensen les seves accions sense cap rectificació ni per descomptat penediment.
Atemptar contra un ciutadà innocent, denunciar-lo i portar-lo davant el jutge per quelcom que no ha fet, hauria de tenir resposta ferma i contundent. En aquest cas, el més apropiat seria abonar les despeses al ciutadà, compensar-lo econòmicament pels patiments soferts innecessàriament, fer dimitir la consellera, fer fora del cos al director de la policia i posar-los a tots dos dins la presó una temporada. Per fals testimoni, i manca de penediment.
Com podem confiar els ciutadans en la justícia, la policia i el govern si per una simple denuncia injustificada i, per tant, també falsa podem acabar entre reixes?
Podem tornar a confiar en Trapero i Parlon? Realment no!
Podem confiar en el govern de Catalunya sí aquests dos càrrecs no són sancionats de forma adequada? Tampoc.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!