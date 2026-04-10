PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

10 d'abril de 2026
TRAPERO, PARLON I UN CIUTADÀ INNOCENT, SEGONA PART.

Aquest post és la continuació d’aquest altre: https://blocs.mesvilaweb.cat/tomasrovira/trapero-parlon-i-un-ciutada-innocent/

Ahir, nou d’abril del 2026, la consellera Parlon és va disculpar finalment amb Albert Forcades per les seves acusacions falses. No hem pogut sentir la disculpa oficial, però el que digues sigui el que sigui, mai podrà compensar els patiments d’Albert Forcades i Valero.

En un país europeu amb una democràcia i un estat de dret sòlids, aquest escenari encendria totes les alarmes institucionals com si fossin sirenes en plena nit.

Si hi ha proves clares (com vídeos) que demostren que la ministra i el cap de policia han acusat deliberadament un ciutadà innocent, podrien incórrer en diversos delictes:

Fals testimoni (si van declarar sota jurament o en un marc amb obligació de veracitat)
Acusació falsa o denúncia falsa
Prevaricació (prendre decisions injustes a consciència des del càrrec públic)
Difamació o calúmnies

En molts països europeus, això pot comportar:

  • Multes importants
  • Inhabilitació per exercir càrrec públic
  • Fins i tot penes de presó en casos greus
  • Responsabilitat política

I més enllà del codi penal, hi ha la pressió política:

  • La ministra podria ser forçada a dimitir o ser destituïda
  • El parlament podria obrir una comissió d’investigació (això ja està fet i és on van seguir mentint)
  • Podria haver-hi una moció de censura o altres mecanismes de control

La política, quan funciona bé, és com un mecanisme d’equilibri: si una peça falla, la resta intenta compensar-la.

El cap de policia, com a funcionari d’alt rang, podria enfrontar-se a:

  • Expedient disciplinari
  • Suspensió o destitució
  • Responsabilitat penal igual que qualsevol ciutadà
  • Reparació al ciutadà

I a mes, el ciutadà innocent també tindria dret a:

  • Indemnització per danys i perjudicis
  • Possible acció legal contra l’Estat
  • Restauració del seu honor

En resum, en una democràcia real:

Mentir des del poder no és només un error, és un abús de poder que deixa rastre i té conseqüències.

Si tot funciones  com deuria, la justícia no miraria cap a una altra banda, encara que els implicats siguin figures molt poderoses.

