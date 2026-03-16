PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

TEATRE SENSE PAPERS

11 de jul. 2025

A les maldestres, i dic maldestres “perquè l’espectacle no té ni punyetera gràcia”, senyores o senyoretes de Teatre Sense Papers, i a tothom que pensi com elles, els vull dir, que, sense respectar la llengua catalana, no hi ha papers, ni salut, ni feina, ni habitatge, ni integració, ni res. Si no els sembla correcte, no serè jo qui els digui que han de fer.

No respectar la llengua del lloc on treballes, vius, cries els teus fills/es i creixes com a persona, és no respectar el lloc i la gent que t’acull.

Per tant, no podeu demanar que us respectin a vosaltres. El respecte o és bidireccional o no pot existir.

I ara una pregunta: que fa que aprecieu més la llengua dels colons espanyols que van conquerir les vostres terres i anul·lar les cultures dels vostres orígens, que la de la terra i la gent que us acull?

Els catalans, lluitem des de fa més de 300 anys perquè això no ens passi també a nosaltres, i no cedirem fins a la nostra llibertat.

Visca Catalunya lliure i visca també tothom que vingui d’enlloc a integrar-se i a millorar la seva vida i a sentir-se català de debò i actuar en conseqüència.

 

youtu.be/P0lo38DhSss

ENS AIXEQUEN LA CAMISA CADA DIA
16.03.2026 | 6.13
A Sense categoria
QUIN ÉS EL FUTUR DE L’HUMANITAT?
12.03.2026 | 8.17
A Sense categoria
ALDARULLS, COM I PER QUÈ
16.03.2026 | 3.53
A Sense categoria

