SANT JORDI 2025

24 d’abr. 2025
Ahir va ser Sant Jordi, que a Catalunya, és una de les dues diades més importants de l’any
Dia de roses, llibres, cultura, diàleg i petons. Una jornada que contribueix enormement a fer conèixer el nostre estimat país i la nostra cultura i manera de fer per tot el món.
Només hi va haver una nota discordant, i va ser el discurs d’un molt deplorable president, MDP, que ens haurem d’empassar tant sí com no, sí ningú no hi posa remei, durant quatre llargs anys. I tot gràcies a un partit que diu ser independentista, però que actua en sentit contrari com demostra la seva trajectòria i el fet que, per uns quants salaris i càrrecs, va regalar la presidència del Govern a Salvador Illa i Roca, parlo d’Esquerra Republicana de Catalunya, que va governar l’anterior legislatura amb Pere Aragonès i García, un altre MDP com una casa de pagès.
Tornem al discurs del president. Un discurs massa llarg, llegit amb presses, amb excés de gesticulacions que no venen al cas, pronunciat sense cap sensibilitat ni mostra d’afecte convincent per La Diada. Un parlament en el qual tracta diferents temes d’actualitat que no venen al cas per assolir i superar els cinc minuts reglamentaris.
I per acabar d’alegrar-nos el dia, l’MDP era situat al costat d’una senyera amb crespó negre en record del Papa de Roma, acabat de traspassar. Som país aconfessional, i per tant això sobra.
Visca Sant Jordi, la princesa, el drac, la rosa, el llibre i els petons!
