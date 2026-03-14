PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

14 de març de 2026
Sense categoria
0 comentaris

SALVADOR PUIG ANTICH

12 de febr. 2025

El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica espanyol ha emès una resolució en què declara il·legal i il·legítim el tribunal que va jutjar l’anarquista Salvador Puig Antich, i anul·la la seva condemna a mort el 1974.

El document reconeix que Puig Antich “té dret al reconeixement i a obtenir la reparació moral i la recuperació de la seva memòria personal, familiar i col·lectiva”. En aplicació de la llei de memòria democràtica, estableix que el tribunal que el va jutjar, i més òrgans repressius sorgits arran del cop d’estat de 1936, són il·legítims i que la condemna imposada a Puig Antich és nul·la. La reparació es limita a l’àmbit moral, personal i familiar, i no obre la porta a cap reclamació patrimonial.

I això és tot. Amb aquesta resolució acaben.

Doncs, crec que no és just. Un jove va perdre la vida a mans d’un tribunal sense suficients garanties i dins un règim dictatorial, el de Franco. La seva família i amics van sofrir una pèrdua irreparable.

Cal fer memòria d’aquests fets, cal que la gent el pugui recordar i siguin coneixedors de la seva memòria.

Al meu entendre, l’estat espanyol hauria de crear una escultura o un monòlit amb el seu nom, una imatge i un text explicant de forma breu, que va passar.
I, penso que el lloc més adient seria el xamfrà dels carrers Girona i Consell de Cent davant la façana de l’edifici on el van capturar.

PERE ARAGONÈS A YALE
14.03.2026 | 9.40
A Sense categoria
INCREÏBLE, PERÒ CERT
12.03.2026 | 6.19
A Sense categoria
CARTA OBERTA A EDUARD SOLA
14.03.2026 | 8.31
A Sense categoria

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.