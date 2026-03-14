12 de febr. 2025
El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica espanyol ha emès una resolució en què declara il·legal i il·legítim el tribunal que va jutjar l’anarquista Salvador Puig Antich, i anul·la la seva condemna a mort el 1974.
El document reconeix que Puig Antich “té dret al reconeixement i a obtenir la reparació moral i la recuperació de la seva memòria personal, familiar i col·lectiva”. En aplicació de la llei de memòria democràtica, estableix que el tribunal que el va jutjar, i més òrgans repressius sorgits arran del cop d’estat de 1936, són il·legítims i que la condemna imposada a Puig Antich és nul·la. La reparació es limita a l’àmbit moral, personal i familiar, i no obre la porta a cap reclamació patrimonial.
I això és tot. Amb aquesta resolució acaben.
Doncs, crec que no és just. Un jove va perdre la vida a mans d’un tribunal sense suficients garanties i dins un règim dictatorial, el de Franco. La seva família i amics van sofrir una pèrdua irreparable.
Cal fer memòria d’aquests fets, cal que la gent el pugui recordar i siguin coneixedors de la seva memòria.
Al meu entendre, l’estat espanyol hauria de crear una escultura o un monòlit amb el seu nom, una imatge i un text explicant de forma breu, que va passar.
I, penso que el lloc més adient seria el xamfrà dels carrers Girona i Consell de Cent davant la façana de l’edifici on el van capturar.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!