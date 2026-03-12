7 de gen. 2025
Esquerra Republicana no podrà compensar mai als catalans, el mal que ha fet al país, lliurant el seu govern al PSC per tres cops en la seva història. I, aquest darrer ha estat el pitjor.
Malbaratar l’esforç de tantíssima gent que ha patit o pateix presó, exili, detencions injustificades, causes penals incomprensibles, danys físics personals… al llarg d’anys de procés independentista, no es pot compensar ni reparar.
Esquerra Republicana tenia molt clara la davallada en vots que patirien si es convocaven eleccions a primers d’aquest 2025.
I en comptes de donar veu als ciutadans i l’oportunitat de formar un govern independentista, va preferir lliurar les claus del país a la sucursal catalana del PSOE.
I ara tenim Salvador Illa (que en el seu moment va recolzar el 155) i que tothom sap de quin peu calça, desmuntant peça per peça la feina feta fins ara.
Salvador Illa mana, gràcies a Esquerra Republicana.
https://www.vilaweb.cat/noticies/parlon-pasqua-militar-barcelona/
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!