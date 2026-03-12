PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

12 de març de 2026
Sense categoria
0 comentaris

SALVADOR ILLA MANA GRÀCIES A ESQUERRA REPUBLICANA

7 de gen. 2025

Esquerra Republicana no podrà compensar mai als catalans, el mal que ha fet al país, lliurant el seu govern al PSC per tres cops en la seva història. I, aquest darrer ha estat el pitjor.

Malbaratar l’esforç de tantíssima gent que ha patit o pateix presó, exili, detencions injustificades, causes penals incomprensibles, danys físics personals… al llarg d’anys de procés independentista, no es pot compensar ni reparar.

Esquerra Republicana tenia molt clara la davallada en vots que patirien si es convocaven eleccions a primers d’aquest 2025.
I en comptes de donar veu als ciutadans i l’oportunitat de formar un govern independentista, va preferir lliurar les claus del país a la sucursal catalana del PSOE.

I ara tenim Salvador Illa (que en el seu moment va recolzar el 155) i que tothom sap de quin peu calça, desmuntant peça per peça la feina feta fins ara.

Salvador Illa mana, gràcies a Esquerra Republicana.

https://www.vilaweb.cat/noticies/parlon-pasqua-militar-barcelona/

