PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

17 de març de 2026
Sense categoria
0 comentaris

SALVADOR ILLA, I EL MANUAL D’INSTRUCCIONS PER NO DESPENTINAR-SE.

18 de febr. 2026

Salvador Illa té una capacitat de gestió que recorda aquells rellotges suïssos minimalistes: elegants, silenciosos… En els que de vegades costa saber si realment estan en marxa o simplement fan veure que tot està sota control.

La seva presidència practica l’art subtil del “tot va bé” amb una serenor quasi zen. Hi ha trens que no arriben, pressupostos que es negocien amb pinces i consensos que caminen amb crosses, però l’ambient sempre és de despatx ordenat i carpetes perfectament alineades. Si la política fos un concurs de calma facial, ens enduríem l’Òscar.

El seu estil no és el del capità que crida ordres des de la proa, sinó el del notari que certifica que el vaixell, tècnicament, continua sent un vaixell. Potser entra una mica d’aigua, però amb informes ben redactats tot sembla menys líquid.

En la gestió del dia a dia hi ha una mena d’alquímia administrativa: transformar urgències en comissions, crisis en calendaris, i calendaris en futures reunions prometedores. Una coreografia de reunions que podria ser patrimoni immaterial. Només en Junqueras ho podria superar.

I, tanmateix, cal reconèixer-li una habilitat indiscutible: convertir el drama en tràmit. Allà on altres veurien foc, ell hi veu una oportunitat per imprimir una nova carpeta amb el títol “Seguiment”. Potser no és èpica, però és constància. Potser no és tempesta, però és pluja fina institucional.

En definitiva, la seva gestió és com un ascensor que sempre diu “en procés”. No saps ben bé a quin pis arribaràs, però la veu és tranquil·la i el botó sembla funcionar. I en política, de vegades, la tranquil·litat és una estratègia… o una habilitat adquirida a força de no alterar el to.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.