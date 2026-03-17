PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

17 de març de 2026
SALVADOR ILLA ATACA UN TESTIMONI PROTEGIT

19 de des. 2025

Salvador Illa ataca el testimoni protegit que va denunciar la corrupció a la DGAIA i ho fa al Parlament de Catalunya.
Que la màxima autoritat política de Catalunya, el president de la Generalitat, ataqui a un ciutadà innocent, noble i que fa el que creu que ha de fer, que ha perdut la feina i està amenaçat de mort per denunciar corrupció a la DGAIA i ho faci a més en seu parlamentària, demostra que aquest no és el “Govern de tothom” i que la seva autoritat és més que qüestionable.

La manca de sensibilitat i pitjor encara, manca de resolució per resoldre situacions, com a mínim, anòmales si no delictives dins els estaments del govern és imperdonable i no es pot tolerar.

Ara, aquest ciutadà indefens, de comportament noble i responsable ha estat atacat públicament per Salvador Illa i Roca, president de la Generalitat.

https://t.co/qQBtagOGUW

 

CARLOS MAZÓN I SUSANA CAMARERO
16.03.2026 | 3.33
A Sense categoria
EL GOVERN DE TOTHOM
17.03.2026 | 5.56
A Sense categoria
LA ALCALDESSA SUPLENT DE VALÈNCIA
| 3.22
A Sense categoria

