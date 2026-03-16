2 de jul. 2025
Un conseller de govern ha de reunir un conjunt de qualitats essencials tant en l’àmbit personal com professional per tal de garantir una gestió pública eficaç, ètica i orientada al bé comú. Aquestes són les principals:
1. Integritat i ètica
Ha de ser honest, transparent i actuar sempre amb criteri moral. Ha d’evitar conflictes d’interès i defensar l’interès general per sobre de l’individual o partidista.
2. Capacitat de lideratge
Ha de ser capaç de prendre decisions difícils i sostenir-les amb responsabilitat. Ha de liderar equips i impulsar polítiques públiques amb visió i determinació.
3. Coneixement tècnic i polític
Ha de tenir una comprensió profunda de l’àrea que gestiona (educació, salut, economia, etc.). Ha d’entendre el funcionament institucional, jurídic i polític del govern.
4. Habilitats comunicatives
Ha de saber expressar-se amb claredat, escoltar activament i comunicar-se amb la ciutadania i amb altres institucions.
Ha de ser capaç de construir consensos i gestionar la discrepància.
5. Capacitat de gestió i planificació
Ha de tenir visió estratègica i ser capaç d’organitzar recursos humans i econòmics de manera eficient. Ha de fixar objectius clars i mesurables, i fer-ne un seguiment constant.
6. Compromís amb el servei públic
Ha d’estar motivat pel desig de millorar la vida de la ciutadania i no pel poder o el reconeixement. Ha de demostrar vocació i responsabilitat envers la funció pública.
7. Empatia i sensibilitat social
Ha de conèixer i entendre les necessitats i preocupacions de la població, especialment dels col·lectius més vulnerables. Ha de treballar per reduir desigualtats i afavorir la cohesió social.
8. Resiliència i adaptabilitat
Ha de saber fer front a la pressió, gestionar crisis i adaptar-se als canvis amb rapidesa i eficàcia.
I, de tots aquests, quants diríeu que compleixen aquestes característiques?
Cap?
