PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

12 de març de 2026
Sense categoria
0 comentaris

QUIN ÉS EL FUTUR DE L’HUMANITAT?

16/12/24 12:10

  • Quin és el futur de la humanitat?
  • Què se n’ha fet de la cultura de l’esforç?
  • Com és possible enllestir la carrera si no disposem d’un coneixement de les matemàtiques encara que sigui a escala essencial?
  • Creieu normal sortir de la universitat sense saber ordenar un llistat per ordre alfabètic?
  • Què ha passat amb el respecte als mestres, metges, a les autoritats o als mateixos pares o avis?
  • A on ha anat el respecte pels altres companys d’estudis o de feina?
  • Què passa quan el comportament a la vida diària és bassa en no escoltar ni dialogar amb els altres, per què jo soc el millor, i l’important és el que jo vull?
  • Què està passant a dins de les famílies amb l’educació dels fills i filles?

El sistema no funciona com seria necessari, i les estadístiques comparatives amb altres països europeus diuen molt poc a favor nostre. I no es pot culpar només els mestres, l’actitud dels alumnes i te molt a veure. I aquesta actitud depèn moltíssim de l’educació rebuda a casa.
És ben clar que cada família és un món i que no es pot generalitzar. Que hi ha moltes famílies que preparen el jovent amb educació, responsabilitat, raonament i estimació. Prioritzant els valors importants, el respecte per tothom i un comportament adequat a cada situació.

I aquestes famílies són un exemple per la societat.

 

LES ASSIGNATURES DE LITERATURA
12.03.2026 | 8.27
A Sense categoria
QUIN ÉS EL FUTUR DE L’HUMANITAT?
| 8.17
A Sense categoria
ILLA AL PARLAMENT DE CATALUNYA
| 6.00
A Sense categoria

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.