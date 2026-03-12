QUIN ÉS EL FUTUR DE L’HUMANITAT?

16/12/24 12:10
El sistema no funciona com seria necessari, i les estadístiques comparatives amb altres països europeus diuen molt poc a favor nostre. I no es pot culpar només els mestres, l’actitud dels alumnes i te molt a veure. I aquesta actitud depèn moltíssim de l’educació rebuda a casa.
És ben clar que cada família és un món i que no es pot generalitzar. Que hi ha moltes famílies que preparen el jovent amb educació, responsabilitat, raonament i estimació. Prioritzant els valors importants, el respecte per tothom i un comportament adequat a cada situació.
I aquestes famílies són un exemple per la societat.
