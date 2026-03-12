QUIN ÉS EL FUTUR DE L’HUMANITAT?

Sense categoria

16/12/24 12:10

Quin és el futur de la humanitat?

Què se n’ha fet de la cultura de l’esforç?

Com és possible enllestir la carrera si no disposem d’un coneixement de les matemàtiques encara que sigui a escala essencial?

Creieu normal sortir de la universitat sense saber ordenar un llistat per ordre alfabètic?

Què ha passat amb el respecte als mestres, metges, a les autoritats o als mateixos pares o avis?

A on ha anat el respecte pels altres companys d’estudis o de feina?

Què passa quan el comportament a la vida diària és bassa en no escoltar ni dialogar amb els altres, per què jo soc el millor, i l’important és el que jo vull?

Què està passant a dins de les famílies amb l’educació dels fills i filles?

El sistema no funciona com seria necessari, i les estadístiques comparatives amb altres països europeus diuen molt poc a favor nostre. I no es pot culpar només els mestres, l’actitud dels alumnes i te molt a veure. I aquesta actitud depèn moltíssim de l’educació rebuda a casa.

És ben clar que cada família és un món i que no es pot generalitzar. Que hi ha moltes famílies que preparen el jovent amb educació, responsabilitat, raonament i estimació. Prioritzant els valors importants, el respecte per tothom i un comportament adequat a cada situació.

I aquestes famílies són un exemple per la societat.