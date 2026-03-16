QUI ÉS EN DAN LIE?

13 de jul. 2025
Estem governats per una tropa de descentrats, tant a l’ajuntament com a la Generalitat. I ja no cal parlar del govern espanyol.
Malbaratar 1.000.000€ en una exposició “teòricament cultural”, i en sortir del museu, haver de caminar entre brossa, brutícia i esquivant persones que viuen i dormen al carrer acompanyades d’un carret arreplegat d’un supermercat, que fan servir per no carregar el pes de les seves poques pertinences, dona una idea molt clara de la responsabilitat de la classe política.
No ajudar la gent que ha tingut mala sort i ha estat marginada del sistema, és clarament inhumà, delictiu, irresponsable i tots els adjectius dolents que podem imaginar quan caminem pels carrers de Barcelona. Si, ja sabem que hi ha albergs i altres tipus de serveis per ajudar aquestes persones, però és molt simptomàtic que tanta gent triï viure al carrer abans que en aquests llocs.
Cal destacar el fet que aquesta exposició “artística” és d’accés gratuït, si fos de pagament farien el mateix ridícul que amb la “Copa Amèrica”.
