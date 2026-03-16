QUE EN PENSEU DELS POLÍTICS QUE FALSEGEN LES DADES DELS SEUS ESTUDIS AL WEB OFICIAL?

6 d’ag. 2025
Que un polític falsegi les dades dels seus estudis al web oficial és greu i preocupant per diverses raons:
– Ataca la confiança pública: Els polítics són representants dels ciutadans i, per tant, se’ls exigeix un mínim d’honestedat. Falsejar informació, encara que sembli menor, erosiona la confiança en les institucions.
– Desvirtua el mèrit i la transparència: Si un càrrec públic presumeix de titulacions que no té, està donant una imatge enganyosa del seu perfil. Això pot afavorir-lo injustament davant d’altres candidats que han seguit una trajectòria real i legítima.
– Hipocresia i cinisme polític: Molts d’aquests polítics exigeixen rigor, sacrifici i ètica a la ciutadania, però no apliquen aquests valors a ells mateixos. Això crea una percepció de “doble vara de mesurar”.
– Pot tenir conseqüències legals o institucionals: Tot i que en molts casos falsejar estudis no és delicte si no hi ha un ús fraudulent (com fer-se passar per metge, advocat, etc.), sí pot ser motiu de reprovació pública, dimissió o pèrdua de credibilitat política.
En definitiva, aquest tipus d’actituds contribueixen a degradar la política i alimenten el cansament i el cinisme entre la ciutadania. És important exigir responsabilitats i, si cal, dimissions, per preservar un mínim d’integritat institucional.
Polítics que han falsejat el seu currículum:
– Noelia Núñez (PP, diputada nacional). Declarava un doble grau en Dret i Administració Pública, però mai no els va acabar. Va renunciar el 23 de juliol de 2025 després de reconèixer l’error, atribuint-lo a una “errada de redacció.” (Cadena Ser)
– Ignacio Higuero (Vox, Extremadura): Declarava tenir una llicenciatura en Màrqueting que no existia. Va dimitir recentment enmig de la polèmica. (El País i The Guardian)
– José María Ángel Batalla (PSOE, València). Presidint una comissió per la reconstrucció, després de la Dana es descobrí que presentava un títol fals suposadament de la Universitat de València. Investigat per l’Agència Valenciana Antifrau i va dimitir.
– Cristina Cifuentes (PP, expresidenta de la Comunitat de Madrid). Acusada d’obtenir un màster de la Universitat Rey Juan Carlos sense completar els requisits. Quan va presentar un certificat, es van descobrir signatures falsificades. Malgrat ser absolta penalment, va dimitir el 2018. (en.wikipedia.org, thelocal.es, en.wikipedia.org).
– Pablo Casado (PP, exlíder del partit). Va obtenir un màster al mateix centre, amb un tracte preferencial. També va afirmar un curs breu vinculat a Harvard com si fos un postgrau formal. Sota investigació judicial, tot i que no va dimitir. (elcierredigital.com, thejournal.ie, The Guardian).
– Javier Maroto (PP). Atribuïa al seu currículum un “màster”, que en realitat era un curs de lideratge executiu. Es va disculpar i va corregir-ho. (elcierredigital.com)
– Pedro Rollán (PP, president del Senat). Declarava tenir un màster en l’Institut d’Empresa, però aquest centre no concedeix titulacions universitàries. La incoherència legal del títol oficial ha generat polèmica sense dimissió fins ara. (ElHuffPost).
– Ana Millán (PP, vice-presidenta de l’Assemblea de Madrid). Presentada com a llicenciada en Ciències Polítiques, però realment només tenia una diplomatura en Gestió i Administració Pública. Va reconèixer haver inflat el perfil en campanyes electorals. (ElHuffPost).
– Tomás Burgos Gallego (PP, ex‑secretari d’Estat Seguretat Social). Durant un temps figurava com a metge o llicenciat en Medicina, tot i no haver acabat la carrera. Va reconèixer errors en el CV i va eliminar títols falsos. (es.wikipedia.org, elcierredigital.com).
– Joana Ortega (ex‑vicepresidenta de la Generalitat, CiU). El web oficial indicava que era llicenciada en Psicologia, però faltaven dues assignatures. Ortega va demanar disculpes afirmant que va ser un “error de transcripció”. (es.wikipedia.org)
– Pilar Rahola (ex-IC‑república, escriptora i periodista). Durant més de 10 anys, es presentava com a Doctora en Filologia Catalana i Espanyola, però únicament tenia la llicenciatura. Quan se li va indicar, va atribuir-ho a una errada de traducció. (en.wikipedia.org, disidentia.com)
En els últims 10 dies del juliol i principi d’agost de 2025, s’han registrat almenys tres dimissions per falsedats a currículums (Higuero, Núñez, Batalla), cosa que ha generat una revisió interna de CV en PP, PSOE i Vox. (ElHuffPost, El País, Cadena SER)
He mirat de ser el més exacte possible, si m’he descuidat algú, us demano disculpes als lectors i també als implicats.
