QUAN LA DEMOCRÀCIA FALLA I MANA QUI NO EN SAP PROU

17 de febr. 2026
Ahir, va reaparèixer el president del “govern de tothom”. Mentida, a mi no em representa ni representarà cap persona que hagi dit “sí” al 155, i a uns quants milions de catalans més.
I dic reaparèixer, per què ha ressorgit del no-res. Durant la seva absència no ha permès que es publiqués una sola fotografia d’ell, cap àudio, res. Tant és així, que ha donat peu a dubtes importants sobre la seva salut als ciutadans/es.
Per una part important de catalans tampoc calia, doncs, no podem confiar en ell ni tampoc en la immensa majoria de consellers i la munió de càrrecs innecessaris que ha creat de nou, a banda de mantenir els d’ERC. Una munió de despeses extraordinàries a càrrec dels ciutadans que no eren ni són necessàries.
I, a més, la seva absència no ha produït cap desgavell que no s’hagués pogut produir amb ell present. El país va igual de malament sense ell o amb ell. Aquests dies tan crítics haurien estat exactament igual amb ell present
La seva manca de competència i les seves idees centralistes perjudiquen encara més la ja prou maltractada societat catalana.
El “govern de tothom” no fa progressar el país, per tant, no governa per ningú.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!