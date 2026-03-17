PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

17 de març de 2026
Sense categoria
0 comentaris

PROTEGIR LA NOSTRA LLENGUA, PROTEGIR EL CATALÀ

29 d’ag. 2025

Carta oberta a Salvador Illa i Roca.
Benvolgut Molt Deplorable President…

El “Govern de tothom” no veu el que passa amb la llengua catalana? No veu el que passa amb la llengua al nostre país? No veu, el desgavell que provoca el bilingüisme? No veu que la nostra principal identitat, és la nostra llengua, i que l’estem perdent a passes de gegant?

El “Govern de tothom” no veu que cal solucionar aquest problema d’arrel i per sempre més?

El “Govern de tothom” no pensa lluitar per defensar la nostra parla?

Cal protegir el català, cal fer-lo l’única llengua oficial del país.

Això, si seria governar per tothom.

CONCESSIONARIS DE VEHICLES QUE ENGANYEN ELS CLIENTS
14.03.2026 | 10.06
A Sense categoria
FUM NEGRE I MOLT DE CAFÈ
16.03.2026 | 1.07
A Sense categoria
ISRAEL O PALESTINA
17.03.2026 | 3.54
A Sense categoria

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.