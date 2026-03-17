PROTEGIR LA NOSTRA LLENGUA, PROTEGIR EL CATALÀ

29 d’ag. 2025
Carta oberta a Salvador Illa i Roca.
Benvolgut Molt Deplorable President…
El “Govern de tothom” no veu el que passa amb la llengua catalana? No veu el que passa amb la llengua al nostre país? No veu, el desgavell que provoca el bilingüisme? No veu que la nostra principal identitat, és la nostra llengua, i que l’estem perdent a passes de gegant?
El “Govern de tothom” no veu que cal solucionar aquest problema d’arrel i per sempre més?
El “Govern de tothom” no pensa lluitar per defensar la nostra parla?
Cal protegir el català, cal fer-lo l’única llengua oficial del país.
Això, si seria governar per tothom.
