PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

14 de març de 2026
Sense categoria
0 comentaris

PERE ARAGONÈS A YALE

28 de febr. 2025

El 20 de maig del 2021 al Parlament de Catalunya, Pere Aragonès va ser investit com a 132è president. I les seves paraules van ser aquestes:

“Vull ser president de la Generalitat per culminar la independència de Catalunya, per fer inevitable l’amnistia i per exercir amb total llibertat el dret a l’autodeterminació, governant per a tota la ciutadania, per al país sencer.”

Menys de cinc anys més tard tots sabem que no va complir cap de les tres promeses. Que va sortir per la porta del darrere, foragitat per la seva pròpia incompetència i per l’impossibilitat de seguir governant.

La seva “presidència” ha estat la més curta en la història recent de la democràcia a Catalunya. La més curta i la menys positiva pel país i pels ciutadans. I com a colofó de les seves accions, ell mateix va passar la presidència de la nació a un socialista conegut per la seva col·laboració amb Espanya en la instauració de l’article 155, Salvador Illa.

De retruc, pel camí, ha perdut la majoria independentista al Parlament. Tot això, sense deixar de dir que és independentista i que ERC també ho segueix sent. Cap de les dues afirmacions és creïble si ens fixem en les seves actituds i en les dels principals càrrecs d’ERC.

El que ningú ens esperàvem, és veure’l pel món com a expert a “desencallar conflictes secessionistes”. És equivalent a donar almoina a un pobre al carrer i més tard trobar-lo pujant al seu Ferrari per anar cap a casa.

La vida i la política ens demostren que refiar-nos o creure’ns les afirmacions i promeses dels polítics, acostuma a portar conseqüències no desitjables.

Ara bé, Pere Aragonès i ERC han ampliat els límits de l’engany a cotes que fins fa molt poc eren inassolibles.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.