OPERACIÓ CATALUNYA (INEXISTENT, DIUEN)

25 de març 2025
Ahir vam poder presenciar dos espectacles lamentables, un al migdia i un altre a la tarda. I dic lamentables des del punt de vista següent: mentides, sortides de to, manca de respecte als ciutadans…
La comissió parlamentària per interrogar Maria Dolores de Cospedal García i Alícia Sánchez-Camacho Pérez, va ser un intercanvi de preguntes sense resposta, no em consta, o amb respostes falses directament, al més pur estil de M.Rajoy.
L’efectivitat d’aquestes comissions depèn directament de la voluntat dels que intervenen. Sí en una sala judicial i davant jutge, fiscal, advocat i tots els elements necessaris, l’acusat té dret a mentir en el seu propi benefici, quina garantia de veracitat pot oferir-nos una comissió parlamentària?
Sense voler ofendre a ningú, em faig aquesta pregunta: tenen una utilitat real per polítics i ciutadans aquestes comissions?
