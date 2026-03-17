ÒMNIUM, ERC, PP, VOX I VES A SABER QUI MES.

2 de febr. 2026
Des del 27 d’octubre de 2017, data de la proclamació de la República Catalana per part del M. H. President Carles Puigdemont i Casamajó, posteriorment suspesa, i arran de l’aplicació de l’article 155 per part de l’Estat espanyol, una part significativa de l’independentisme català ha restat a l’espera d’un nou moment de mobilització col·lectiva. Aquest període ha estat marcat per la sensació d’haver de reprendre, des de zero, la lluita per la independència del país.
Recentment, la greu situació del servei ferroviari a Catalunya, amb incidències constants, accidents i fins i tot víctimes, s’ha afegit a un conjunt ampli de mancances estructurals que afecten la ciutadania. Aquest context ha estat percebut com el detonant definitiu que ha conduït a la convocatòria d’una manifestació el pròxim dissabte 7 de febrer, a les dotze del migdia, sota el lema “Prou!”.
Aquesta mobilització ha estat convocada conjuntament per l’Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República. Tanmateix, lluny de representar un punt d’unitat del moviment, la jornada es veu fragmentada per la convocatòria d’una segona manifestació el mateix dia a les set del vespre, impulsada per Esquerra Republicana i Òmnium Cultural, amb la participació també de forces polítiques com el PP i Vox.
Aquesta coincidència no pot entendre’s com una estratègia per reforçar la mobilització ciutadana, sinó que evidencia una manca de voluntat d’unitat en la defensa dels drets nacionals de Catalunya. En aquest sentit, el posicionament d’Esquerra Republicana respecte al procés d’independència és àmpliament conegut i ha estat objecte de crítica reiterada. Més sorprenent i decebedora resulta, però, l’actuació d’Òmnium Cultural, que, malgrat les explicacions ofertes, ha generat una profunda desconfiança entre una part de la seva base social.
L’argument que alguns dels seus membres participaran també en la manifestació del matí no ha estat percebut com a convincent, sinó com una justificació insuficient davant d’una decisió que ha contribuït a aprofundir la divisió del moviment independentista.
