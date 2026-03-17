PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

NI ISRAEL, NI PALESTINA

6 d’oct. del 2025

No entenc la gent que és manifesta a favor de Palestina, d’Israel o de qualsevol altre país en conflicte.
Actualment, al món tenim 5 conflictes bèl·lics de molt alta intensitat (és a dir de més de 10.000 morts) i 19 conflictes més d’alta intensitat (entre 1.000 i 9.999 morts).
I només ens queixem per les víctimes innocents de Palestina?
A Israel no moren innocents?
I a Rússia?
I a Ucraïna?
I a Myanmar, Sudan o Etiòpia?
Qualsevol guerra o conflicte bèl·lic té víctimes innocents, i aquí també hauríem de sumar els militars obligats a anar a defensar el seu país o a atacar-ne un altre. I que, si ho mirem bé, molts d’ells també són víctimes perquè hi van obligats.

No seria més lògic manifestar-nos tots plegats davant l’ONU i exigir el final immediat de qualsevol conflicte bèl·lic, abans que hi hagi una sola víctima?

Quins són els principals motius perquè es produeixi un conflicte bèl·lic? Solen ser una combinació de factors polítics, econòmics, socials i culturals. En resum: Poder, diners i territori, per aquest ordre.

A parer meu, les guerres o conflictes armats haurien d’haver estat substituïts/des ja fa molt de temps per negociacions i pactes, però la principal característica de molts éssers humans és l’egoisme. I així ens va.

I ara, canvi de tema: Global Sumud Flotilla.

Una presa de pèl projectada, produïda i gaudida per més o menys 400 “pijo-progres” o “borja-maris” amb ganes de passejar pel Mediterrani i de fer-se veure, crear expectació i augmentar el seu nombre de m’agrades a les xarxes.

Com s’ha fet públic avui mateix, Jordi Coronas aquest senyor (o, no) de la foto, és regidor per ERC a l’Ajuntament de Barcelona. I no, no va pas demanar una excedència per marxar de la feina i anar d’aventures amb “la flotilla”. Aquests trenta dies, els ha cobrat com si fos al seu lloc treballant, i mentrestant, ell travessant el Mediterrani, de “campo i playa” a la coberta del vaixell fent festetes.

Quin nombre de persones hauran viatjat finançades per l’Ajuntament de Barcelona o altres entitats?

