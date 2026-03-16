15 d’abr. 2025
Ha quedat ben palès, que aquestes compareixences al Congrés dels Diputats, no tenen cap mena d’utilitat, no serveixen per a res.
Els cridats a comparèixer no tenen cap obligació de dir la veritat i a més gaudeixen negant-se per activa i per passiva a col·laborar.
És evident que es consideren “superiors” i menyspreen les comissions i els diputats. La seva fatxenderia és inacceptable de totes, totes.
Tenen molt clar el funcionament de la justícia espanyola, que en un percentatge elevat són dels seus.
Per dir-ho clar, se’n riuen del mort i de qui el vetlla.
Actuant d’aquesta forma menyspreen els tres poders de la democràcia, legislatiu, executiu i judicial i, per tant, també l’estat de dret. Aquestes compareixences acaben sent un “divertimento” per aquesta gentola.
És absolutament insultant per ciutadans, i una vergonya pel seu propi país, però això també sembla no afectar-los gens.
Cal investigar, jutjar adequadament, condemnar i empresonar el temps necessari.
