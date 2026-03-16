PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

LES COMPAREIXENCES AL CONGRÉS DELS DIPUTATS

15 d’abr. 2025

Ha quedat ben palès, que aquestes compareixences al Congrés dels Diputats, no tenen cap mena d’utilitat, no serveixen per a res.

Els cridats a comparèixer no tenen cap obligació de dir la veritat i a més gaudeixen negant-se per activa i per passiva a col·laborar.

És evident que es consideren “superiors” i menyspreen les comissions i els diputats. La seva fatxenderia és inacceptable de totes, totes.

Tenen molt clar el funcionament de la justícia espanyola, que en un percentatge elevat són dels seus.

Per dir-ho clar, se’n riuen del mort i de qui el vetlla.

Actuant d’aquesta forma menyspreen els tres poders de la democràcia, legislatiu, executiu i judicial i, per tant, també l’estat de dret. Aquestes compareixences acaben sent un “divertimento” per aquesta gentola.

És absolutament insultant per ciutadans, i una vergonya pel seu propi país, però això també sembla no afectar-los gens.

Cal investigar, jutjar adequadament, condemnar i empresonar el temps necessari.

QUIN ÉS EL FUTUR DE L’HUMANITAT?
12.03.2026 | 8.17
A Sense categoria
BARCELONA, TRÀNSIT I BOGERIA
14.03.2026 | 9.49
A Sense categoria
CONCESSIONARIS DE VEHICLES QUE ENGANYEN ELS CLIENTS
| 10.06
A Sense categoria

