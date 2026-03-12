17/12/24 9:46
Ahir mateix, al matí, parlava de capa on caminem i quin futur ens espera com a humanitat. També deia que la responsabilitat en l’educació dels joves és compartida entre centres d’ensenyament i famílies. I comentava algunes de les mancances del sistema educatiu.
Doncs, ves per on, ahir a la tarda, el Departament d’Educació i FP de la Generalitat, publicava la següent novetat:
L’assignatura de literatura catalana, i també la de castellana, passarà de ser una matèria de modalitat de segon de batxillerat, en l’itinerari social i humanístic, a una optativa de primer, a partir del curs vinent. Alhora, el treball de recerca ja no comptarà un 10% de la nota de batxillerat, sinó com una assignatura més.
I a més, que:
També s’ha decidit d’unificar les assignatures de física i de química en una de sola, igualment com biologia, geologia i ciències ambientals.
Si no vaig errat, la unió d’aquestes dues assignatures comporta una reducció en el nombre d’hores lectives que passaran de ser sis hores setmanals a tres.
La literatura pot ser optativa en la formació de les persones? Aprendre a pensar per tu mateix pot ser optatiu?
