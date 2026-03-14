PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

14 de març de 2026
L’AUTOBUS 47

11 de febr. 2025

En començar a rebre notícies sobre aquesta pel·lícula i força abans que s’estrenés, ja sabíem quin és el motiu de la seva existència. La van dissenyar a mida per remarcar i recordar a tothom aquell concepte fals i agressiu contra la nostra terra i la nostra gent, en el que ens parlen dels immigrants que van començar a venir a Catalunya per “aixecar-la”.

És ben clar que ningú marxa de casa seva quan és ben a gust, per anar a unes altres terres a “aixecar-les”. Un marxa de casa seva, quan s’afarta de passar penúries de tota mena.

La meva intenció amb aquest post, no és la de criticar o malparlar de tots aquells immigrants que no van tenir més remei que marxar de casa seva. Res més lluny. Evidentment, tota aquella gent ha contribuït al fet que tots visquem millor i és d’agrair.

El que he criticat, critico i criticaré sempre és la mala fe necessària per insistir en aquella idea franquista encara avui en dia. En rebre les primeres notícies sobre “el 47” vaig prendre la determinació de no veure-la. Segueixo igual, no tolero que es manipuli la forma de pensar de la gent.

