LA RESPONSABILITAT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

4 de març 2026
Servei de Recollida de Residus. Ajuntament de Barcelona.
Em dirigeixo a vosaltres per expressar la meva indignació arran dels fets ocorreguts la matinada del dia 4 de març del 2026 al carrer Gustavo Bécquer, a l’altura del número 61, quan, durant les tasques de recollida de brossa dels contenidors situats en el citat carrer i número, els operaris van trencar la lluna posterior del meu vehicle correctament estacionat en bellugar el contenidor per buidar-lo.
El que resulta especialment greu no és només el dany material ocasionat, sinó el fet que cap operari deixés cap nota informativa, avís o dada de contacte. Trobar el vehicle amb el vidre completament destrossat i cap explicació és, senzillament, inadmissible, menys encara tractant-se d’un servei públic pagat pels ciutadans.
Entenc que en el desenvolupament d’un servei públic poden produir-se incidents puntuals. El que no és acceptable és l’absència total de comunicació i responsabilitat posterior. Una nota al parabrisa hauria evitat incerteses, molèsties i el temps invertit a esbrinar què havia passat.
Els sol·licito que revisin els protocols d’actuació en cas d’incidències d’aquest tipus i que es reforcin les instruccions als operaris perquè deixin constància immediata de qualsevol dany ocasionat. Així mateix, demano que el causant sigui informat assegurant que la seva acció és punible i desconsiderada.
