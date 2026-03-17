LA COMPAREIXENÇA DE CARLOS MAZÓN

18 de nov. 2025
Una compareixença al Congrés dels Diputats (Espanya) té com a finalitat que una persona, en aquest cas Carlos Mazón, proporcioni informació, expliqui decisions o respongui preguntes davant dels diputats.
Objectius principals d’una compareixença:
Rendir comptes: Explicar actuacions, decisions polítiques, gestió pressupostària o execució de polítiques públiques.
Aportar informació: Facilitar dades tècniques, informes o aclariments necessaris perquè els diputats puguin prendre decisions informades.
Respondre preguntes i aclarir dubtes: Permet als grups parlamentaris demanar explicacions directes sobre temes concrets.
Assegurar transparència: Convertir l’activitat del Govern o d’un organisme en objecte de control públic i parlamentari.
Debatre qüestions d’actualitat: Analitzar problemes, crisis o esdeveniments que requereixen explicació immediata o detallada.
Avaluar polítiques públiques: Comprovar l’eficàcia de lleis, programes o projectes en funcionament.
Preparar o justificar iniciatives legislatives: Explicar el contingut o les motivacions d’un projecte o proposició de llei.
La compareixença d’ahir de Carlos Mazón va satisfer qualsevol d’aquests objectius?
No, va ser quelcom més semblant a una reunió de veïns amb l’administrador de la finca que no pas un acte de transparència i transcendència dins la seu del govern espanyol.
Mentir en una compareixença al Congrés espanyol pot ser delicte? Què diu la llei espanyola:
Obligació de dir la veritat: Segons el dret penal espanyol, existeix un “deure” de veracitat en les compareixences en comissions parlamentàries d’investigació.
Tipificació penal: fals testimoni: El Codi Penal espanyol contempla el delicte de fals testimoni (“faltar a la veritat”) en l’article 502, que aplica a qui compareix davant d’una comissió parlamentària.
La pena prevista és de 6 mesos a 1 any de presó o multa de 12 a 24 mesos, segons l’article 502.3. Aquest deure penal no només és d’assistir (compareixença), sinó també de “dir la veritat” quan s’és interrogat.
Aplicació real difícil: Tot i que la norma existeix, hi ha poques sentències que hagin condemnat per fals testimoni en comissions parlamentàries, segons fonts d’anàlisi legal. A més, la Fiscalia pot considerar que no hi ha delicte si les mentides no són “alteracions substancials de la veritat” sobre fets rellevants.
A banda de tot això hem de tenir en compte que Carlos Mazón és “aforat”.
Què implica ser aforat?
Segons l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (article 23), els diputats tenen aforament “en matèria de responsabilitat civil per actes comesos i opinions emeses en l’exercici del seu càrrec”.
Aquest aforament implica que només el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) pot jutjar-lo per aquests fets, no un jutjat ordinari.
Conclusió:
De què serveixen aquestes compareixences, si els citats poden declarar faltant a la veritat?
Tenint en compte que per deixadesa s’han produït 229 víctimes mortals i pèrdues materials quasi incalculables, la condemna que s’hauria d’aplicar seria elevadíssima en comparació a la que correspon a ocultar la veritat en seu parlamentària. Què faríeu, vosaltres? I si fóssiu un mentider compulsiu com C.M.?
Una de dues, o es canvia la llei de compareixences o no cal fer-les, puix que no s’obtenen resultats d’utilitat.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!