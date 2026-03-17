LA ALCALDESSA SUPLENT DE VALÈNCIA

7 d’ag. 2025
Júlia Climent Monzó, alcaldessa suplent i accidental (i més accidental que suplent) de la ciutat de València, ha publicat una salutació al llibret de les festes de les Corregudes de Joies de Pinedo –que es fan del 14 al 16 d’agost– carregada d’errades lingüístiques. En solament cinc paràgrafs curts, n’hi ha pel cap baix vint-i-una.
Ja sabem que pertany al PP, i també que, el PP i el valencià o català, no són “parella de fet”, més aviat es duen a matar. Ara bé, això no justifica pas un desconeixement abrupte de la llengua pròpia dels valencians i valencianes, i més encara desenvolupant un càrrec públic.
Un paperot amb cinc paràgrafs i vint-i-una faltes ortogràfiques provoca una baixada de nota en qualsevol examen (ui, quina paraula més lletja), millor diguem “prova”, i si és justament l’assignatura de llengua un MD directe.
Però això no és el més greu. Actualment, escriguis on escriguis, sigui ordinador, tauleta o mòbil tens correctors gramaticals a punta pala. Fins i tot, si escrius amb el teclat del mòbil pots tenir el corrector activat i t’evites passar per un ridícul infernal, que quedarà escrit per la història en la memòria dels teus votants o adversaris. Un ridícul similar al del paracaigudista de l’exèrcit espanyol, que un solemne “Dia de les Forces Armades”, va quedar penjat d’un fanal, sense arribar a tocar terra, just davant el Borbó.
La manca de rigorositat, respecte als ciutadans i autoestima demostrada amb aquest comportament, és descomunal, de record.
Penseu que aquesta persona és vàlida per desenvolupar cap càrrec de responsabilitat? Jo no, ni polític ni empresarial.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!