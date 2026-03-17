INDEPENDENTISTES FINS EL FINAL

26 de febr. 2026
Molts fa anys i panys que ens vàrem autodeterminar i autoindependitzar nosaltres a nosaltres mateixos, en conseqüència estem mental i emocionalment desconnectats d’Espanya.
Malgrat tota la immigració enviada a posta, malgrat totes les maniobres contra la nostra llengua, forma de ser, cultura, malgrat els atemptats contra el sistema sanitari, el corredor mediterrani, el servei ferroviari… seguim dempeus i plantem cara al que ens pugui venir.
Ens sabem catalans i, per tant, molt diferents, i això no ens ho pren ningú fins a la mort.
Visca Catalunya, Visca els Catalans.
