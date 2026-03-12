INCREÏBLE, PERÒ CERT

25/11/24 13:28
ERC passa pel pitjor moment de la seva història. La divisió d’opinions entre dirigents i militància és tan alta, que han sortit quatre propostes diferents de renovació.
Una d’elles ha quedat fora de la lliga per manca de suport (signatures). En queden tres.
Unir el mot militància i el verb decidir en una mateixa frase, en el cas d’ERC, hauria de ser pecat mortal, oi Oriol? Que d’això també en saps molt.
La investidura d’Illa per part d’ERC, depenia d’un sol vot intern i aquest vot era el de la diputada Mar Besses (militant de les JERC), que eren partidaris de votar no a la investidura.
Però, ves per on, algú a la seu del carrer Calàbria, va donar un cop de puny a la taula i Mar Besses va votar Si.
D’aquí, que el mateix nom ja faci riure.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!