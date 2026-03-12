PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

12 de març de 2026
INCREÏBLE, PERÒ CERT

25/11/24 13:28

ERC passa pel pitjor moment de la seva història. La divisió d’opinions entre dirigents i militància és tan alta, que han sortit quatre propostes diferents de renovació.

Una d’elles ha quedat fora de la lliga per manca de suport (signatures). En queden tres.

Militància decidim: fins i tot el nom fa riure. Militància? Decidim? Encapçalats pel tòtem, Oriol Junqueras. Per a mi, el principal problema d’ERC, que en té molts, però aquest és el més gros? I ara no parlo de Kg.

Unir el mot militància i el verb decidir en una mateixa frase, en el cas d’ERC, hauria de ser pecat mortal, oi Oriol? Que d’això també en saps molt.

La investidura d’Illa per part d’ERC, depenia d’un sol vot intern i aquest vot era el de la diputada Mar Besses (militant de les JERC), que eren partidaris de votar no a la investidura.

 

Mar Besses

Però, ves per on, algú a la seu del carrer Calàbria, va donar un cop de puny a la taula i Mar Besses va votar Si.

D’aquí, que el mateix nom ja faci riure.

 

Foc nou: Nou? Amb Alfred Bosch al davant?

 

Alfred Bosch i Pascual
 
Nova Esquerra Nacional: Aquests sí, són nous de debò. Com a mínim en un 67%.                                  
Nova Esquerra Nacional
Tenen a les seves files algun nom que em grinyola, Teresa Jordà, per exemple.
Però, penso de veritat, que si algú amb molt d’esforç pot treure ERC endavant, són ells.
