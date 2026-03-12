PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

12 de març de 2026
ILLA AL PARLAMENT DE CATALUNYA

24/11/24 12:14

El primer missatge que el president de la Generalitat, el Molt Desagradable Salvador Illa, ha llançat després de reunir-se amb el president espanyol, Pedro Sánchez a la Moncloa ho resumia tot: “Catalunya ha tornat”.

Aquesta és la gran «deixa» de l’altre Molt Desagradable president Pere Aragonés
i companyia, que després de governar de forma nefasta, de no lluitar per la independència de Catalunya, de complicar la vida i empitjorar les condicions al sector de l’ensenyament i d’aconseguir, durant les seves legislatures, poca cosa més que desesperar els independentistes, ha marxat del govern regalant les claus de la nació, a un espanyolista reconegut per la seva deficient trajectòria política.

Bé, regalant, regalant no, algun benefici ha obtingut pels seus.

Pere Aragonès ha lliurat les claus del govern català a algú que treballarà i ha treballat sempre, (inclòs el 155), en contra de la República Catalana. I amb aquest fet s’ha carregat ell solet, un partit amb 92 anys d’història que era l’orgull dels catalans independentistes.

Pere Aragonès, el magnànim, va preferir lliurar el govern de Catalunya a Salvador Illa, abans que tornar a convocar eleccions i permetre que els ciutadans decideixi a les urnes, el seu futur més immediat.

I amb aquest moviment antidemocràtic, s’assegura que altres partits independentistes no el deixin arraconat a la paperera de la història.

