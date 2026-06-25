FRESA, DOLOR, FÀSTIC, TRISTOR I DERROTA.

La fotografia de l’article d’avui fa una barreja de fresa, dolor, fàstic, tristor… i el més greu, representa una derrota absoluta de la societat catalana, gràcies a aquests polítics.
– Rull, avui fa un paper penós com a president del Parlament, censurant, establint noves línies vermelles i retirant la paraula a qui no li és grat
– Oriol Junqueras i les seves estratègies per assolir quelcom menys la independència del nostre país. Va aprofitar el temps de presó per embrutar encara mes la seva pròpia imatge, que ja era prou lamentable.
– I els Jordis. On son els Jordis?, on es tota aquella retòrica que feien servir fins i tot davant el jutge? On ha anat “el ho tornarem a fer”…?
– Turull, l’actual president de Junts que va d’acte en acte però no convenç ningú.
– I Romeva, que no havia estat mai independentista i ha tornat al seu lloc.
– En Forn, diluït dins el patracol autonòmic de Junts.
Tots plegats, una colla que van aprofitar el moment de glòria per viure la seva fantasia, sabent que no la convertirien mai en realitat.
Lamento profundament que tinguessin que passar per presó i més encara sent innocents. Però el lloc per tots plegat era Waterloo i van triar sotmetre’s a l’estat espanyol.
Com diu la dita: només el poble salva el poble i és molt urgent que sortim tots al carrer i lluitem pel que volem!
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