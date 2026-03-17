FILMINCAT I ÍCARO

20 de gen. 2026
Ignoro quin ha estat el vostre motiu per publicar a la vostra plataforma, aquest compendi insultant, propagandístic, execrable i molt malintencionat reportatge anomenat Ícaro.
Ni és instructiu, ni explica la veritat, ni té en compte per quin motiu es van produir aquells esdeveniments i que demanaven les persones que es manifestaven públicament i pacíficament. És simplement un compendi d’actes brutals portats a terme per cossos policials espanyols alimentats per la prepotència d’una gran part de la societat espanyola que van anar a acomiadar-los als seus llocs de partida estimulant-los amb un crit de guerra, “a por ellos”. I que la justícia, o no, espanyola els ha indultat i a més premiat per la seva gesta.
Tenint en compte l’animadversió contra Catalunya i els catalans repartida en dosis “prèmium” per tota la geografia espanyola des del segle XIX, que segueix creixent a bon ritme gràcies a informacions tendencioses i fins i tot falses de principi a fi, en la majoria de mitjans espanyols, la creació d’aquest reportatge és un atemptat més contra la societat catalana. I la seva difusió també.
Des de la data de la seva sortida, any 2022, cap plataforma ha gosat publicar-lo, menys vosaltres.
Per tant, no em deixeu cap marge de dubte i he decidit eliminar definitivament la meva subscripció. Tan aviat com la meva parella arribi al final de la sèrie que està veient em donaré de baixa.
En cap cas esperava això de vosaltres. Molt trist.
