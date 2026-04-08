FER PIPÍ AL ARTEMIS II

Fa pocs dies vam saber que la càpsula espacial Artemis II… té lavabo.
Sí, lavabo. 🚽
El futur ja és aquí, i porta cisterna.
La notícia cau com un meteorit al cervell col·lectiu de la humanitat.
Tot allò que crèiem saber? Esfondrat.
Les teories? A la paperera galàctica.
Les discussions eternes després dels canelons de Nadal? Reduïdes a pols estel·lar.
Perquè, siguem sincers…
Durant dècades hi havia una pregunta que ens rosegava l’ànima,
Com feien pipí… i pitjor encara… popó… els astronautes?
Dies i dies tancats en una llauna flotant!
Allà dalt! Sense bars, sense arbres, sense aquell raconet discret!
Només buit, estrelles… i decisions difícils.
La gent especulava:
“Portaven bosses?”
“Tecnologia secreta?”
“Autocontrol sobrehumà?”
Converses que començaven suaus i acabaven amb algú aixecant-se de la taula.
I ara…
Ara tenen lavabo…
Silenci.
Respecte.
Però… moment.
Això no resol el problema.
Això… obre un nou univers de dubtes.
Perquè recordem: a l’espai… no hi ha gravetat.
Res cau.
Tot flota!
Així que…
Com funciona aquest lavabo diabòlic?
El líquid… cap on va?
Els sòlids… què fan exactament?
El desguàs és a dalt? A baix? A un costat?
Hi ha un ventilador espacial aspirador de dignitat?
I sobretot…
Com s’ho fan per… encertar?
Imagina l’escena:
Un astronauta, suspès en gravetat zero, concentració màxima…
Una goteta rebel flotant lentament com si fos una pel·lícula en càmera lenta…
I algú cridant des del fons de la nau:
“No la perdis de vista”.
I just quan pensàvem que no ho entendríem mai…
En el darrer capítol ens informen:
— “Houston, tenim un problema…”
— “El lavabo… s’ha espatllat.”
Silenci absolut.
Les estrelles deixen de brillar.
Un astronauta tanca els ulls.
I a milers i milers de quilòmetres de distància, la humanitat sencera pensa el mateix,
“Ara sí que estem perduts.”
