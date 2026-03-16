19 de maig 2025
Basilea, Suïssa.
Mentre Europa crema per fora i s’ofega per dins, arriba puntual el festival de la dissonància emocional, Eurovisió, l’únic lloc on països que no es poden veure ni en pintura es donen 12 punts i es fan petons de “germans culturals”.
Aquest any, “el circ” va ser a Basilea. Però tranquils, tot controlat: Suïssa és tan neutral que si hi hagués un conflicte entre Putin i Hello Kitty, ells farien un debat de 14 hores i oferirien xocolata.
Austria.
Guanya amb un àngel vingut del cel… o d’un anunci de perfum caríssim
El premi se l’endú JJ, un contratenor que canta tan agut que els gossos suïssos es van posar a udolar en falset. Amb “Wasted Love”, va fer plorar a tot Europa… tot i que ningú entenia ben bé si per la música o pel trauma generacional col·lectiu que desperta Eurovisió.
Els jurats nacionals van veure-hi art. El públic hi va veure un noi amb capa. Tots contents.
Espanya.
Envia Melody per nostàlgia… i reben l’hòstia que es mereixen cada any, això sí, amb mocador rojigualdo per poder moquejar a gust.
RTVE, fidel a la seva tradició de no saber què vol Europa, va enviar a Melody, la nena dels goril·les, convertida ara en diva rescatada de la gala Drag Queen de Torremolinos. La cançó, “Esa diva”, semblava escrita per un algoritme dissenyat per Manel Navarro i Leticia Sabater. Per cert, a aquesta “senyora” no la coneixen ni els veïns de replà de casa seva.
24a posició. Però escolta, vam tenir ventiladors, brillants i moltes ganes. Com sempre. I després es queixen que els joves no se senten representats…
Israel.
Israel va cantar “New Day Will Rise”, un títol que sembla sortit d’un PowerPoint de l’OTAN. L’actuació, èpica i emocional, va incloure efectes visuals, llums dramàtiques i zero mencions a Gaza. Tot molt neutre. Tan neutre com un tanc amb adhesius de flors.
Per afegir salsa al tema, dues activistes propalestines van intentar interrompre l’actuació, però van ser neutralitzades més de pressa que una moció de censura a Espanya.
Regne Unit.
“What the hell just happened? També ens ho preguntem nosaltres, guapes
Remember Monday, va cantar sobre confusió i caos. Missatge subliminar sobre el Brexit? Potser. El jurat europeu va fer veure que entenia l’art i els va donar 88 punts. El públic va decidir que ja n’hi havia prou de donar segones oportunitats als anglesos. 0 punts.
Estònia.
Envia un cafè psicodèlic i acaba tercera, perquè tot és possible si no ets Espanya
Tommy Cash va sortir amb “Espresso Macchiato”, una actuació que semblava feta sota l’efecte de substàncies… o TikTok. Era art? Era una broma? Era una performance sobre l’ansietat capitalista? Qui sap. Però va funcionar. Europa, què t’està passant?
Conclusió: Eurovisió és el Consell d’Europa amb coreografia i gens de vergonya
Com sempre, Europa no canta, crida.
I tothom vota els veïns, excepte Espanya, que vota random i rep el karma.
De debò cal aquest patiment un cop l’any? Tant se val, jo no el veig mai!
