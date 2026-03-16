ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ESTÀ DE REBAIXES

13 de març 2025
Tardà no arriba a cap acord amb Junqueras i manté la defensa de l’obertura d’ERC als no independentistes.
Fa un mínim de vuit anys que a Esquerra Republicana són de rebaixes, però no parlo de les quotes dels afiliats, no, parlo de motivacions, objectius reals, desunió i diferències d’opinió entre ells mateixos. Quatre corrents d’opinió dins un mateix partit no són mai bons.
Passar de voler la independència de Catalunya a voler obrir el partit als no independentistes és tan greu, és una traïció tan gran a tots els que han lluitat i lluitem per la República Catalana, als que hi són o han passat per la presó i l’exili, i més encara pels que han perdut la vida defensant la nació, és tan vergonyós que no entenc com tenen ànims per pujar a l’estrada i dirigir-se a la gent.
És clar que tampoc tenen altra possibilitat si volen seguir cobrant la seva nòmina cada final de mes, en això sí que s’entenen.
I que passa quan s’acaben les rebaixes, que llavors arriba inexorablement la liquidació de l’entitat.
Recordeu els de Ciudadanos?
