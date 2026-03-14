ERC, UN CAS COM UN CABÁS

4 de febr. 2025
I vinga a fer volar coloms, vinga de fer projectes nous sense acomplir ni un de sol, vinga fer-se passar per independentistes, per gent moderna d’esquerres, feministes i de tot el que soni modern o woke, i pels salvadors de la nació i de la república. Sense cap idea clara, sense cap proposta per la qual estiguin disposats a lluitar
Semblen un grup d’adolescents perduts en la immensitat d’un món ple de possibilitats que són completament fora del seu abast, si no aconsegueixen trobar una feina que els permeti començar a viure una vida real, una de debò.
Intenten fer-nos creure que cerquen la veritat, a la vegada que amaguen tota la seva immundícia.
Amb guerres internes constants, divisions inassolibles entre tendències diferents. Amb unes eleccions internes amb quatre possibles candidats per acabar manant el de sempre, el pitjor, el que ben segur acabarà enfonsant el partit de manera irrevocable i definitiva.
Algú com Junqueras, algú que només té un factor clau a favor seu, un avantatge, una tècnica, i aquesta és el do de la paraula. Ell parla i la gent el creu i el segueix com si fos el Flautista d’Hamelín. Però en comptes de fer servir aquesta eina per unir l’independentisme, per establir aliances fortes amb la resta de partits independentistes per fer avançar Catalunya cap a la llibertat, la fa servir per assolir els seus propis anhels.
