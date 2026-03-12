ERC, JUNQUERAS I GODÀS

13/12/24 9:52
Demà serà el gran dia per Oriol Junqueras, un dia penós per Xavier Godàs i la confirmació per tot l’independentisme de pedra picada, que desitgem per sobre de tot una “República Catalana” lliure, independent i pròspera, què haurem de seguir lluitant pel nostre país sense el suport d’ERC.
El nivell de divisió, la manca d’ordre, el desacord entre els diferents corrents dins el partit, han convertit el fet de lluitar per la independència en el menor dels seus problemes, quan en realitat hauria de ser el motiu principal de la seva existència, fins que el país assoleixi la seva llibertat.
Rancúnies, egoisme, repartiment de càrrecs, cadiretes i salaris, han fet oblidar completament el motiu principal de la seva existència. Han esmicolat el projecte i han convertit la seu del carrer Calàbria en un niu de grills per pisos, que comença des de baix amb la militància i va incrementant el nivell de mala praxi en proporció a l’alçada. I en el pis més alt hi ha el CEO.
I així són les coses ara per ara. Un dels dos puntals per assolir la independència és totalment inservible.
