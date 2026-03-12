PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

12 de març de 2026
Sense categoria
0 comentaris

ERC, JUNQUERAS I GODÀS

13/12/24 9:52

Demà serà el gran dia per Oriol Junqueras, un dia penós per Xavier Godàs i la confirmació per tot l’independentisme de pedra picada, que desitgem per sobre de tot una “República Catalana” lliure, independent i pròspera, què haurem de seguir lluitant pel nostre país sense el suport d’ERC.

El nivell de divisió, la manca d’ordre, el desacord entre els diferents corrents dins el partit, han convertit el fet de lluitar per la independència en el menor dels seus problemes, quan en realitat hauria de ser el motiu principal de la seva existència, fins que el país assoleixi la seva llibertat.

Rancúnies, egoisme, repartiment de càrrecs, cadiretes i salaris, han fet oblidar completament el motiu principal de la seva existència. Han esmicolat el projecte i han convertit la seu del carrer Calàbria en un niu de grills per pisos, que comença des de baix amb la militància i va incrementant el nivell de mala praxi en proporció a l’alçada. I en el pis més alt hi ha el CEO.

I així són les coses ara per ara. Un dels dos puntals per assolir la independència és totalment inservible.

 

INCREÏBLE, PERÒ CERT
12.03.2026 | 6.19
A Sense categoria
ERC, JUNQUERAS I GODÀS
| 8.04
A Sense categoria
QUIN ÉS EL FUTUR DE L’HUMANITAT?
| 8.17
A Sense categoria

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.