ENS AIXEQUEN LA CAMISA CADA DIA

16 de jul. 2025
1. No és possible cap negociació amb qui et vol eliminar.
2. La capacitat negociadora de la banda “catalana” és espanyolista i mancada d’aspiracions reals i positives.
3. Cada cop que s’intenta o es vol intentar millorar les condicions de Catalunya, els mitjans, partits, personatges radiofònics o televisius, influenciadors i galifardeus de tota mena engeguen la màquina (la del fang no, l’altre que és més perfumada), i el resultat obtingut no és res més, que una altra pluja d’odi, rancúnia i malediccions des de qualsevol punt del país veí.
4. N’estem tips, farts i convençuts que no ens calen més batalletes ni negociacions, estem perdent el temps. Cal trencar del tot i com més aviat millor.
5. Ara bé, que fem amb els nostres partits polítics, inútils de totes totes per assolir la independència?
Aquest és el nostre autèntic problema.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!