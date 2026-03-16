PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

16 de març de 2026
Sense categoria
0 comentaris

ENS AIXEQUEN LA CAMISA CADA DIA

16 de jul. 2025

1. No és possible cap negociació amb qui et vol eliminar.
2. La capacitat negociadora de la banda “catalana” és espanyolista i mancada d’aspiracions reals i positives.
3. Cada cop que s’intenta o es vol intentar millorar les condicions de Catalunya, els mitjans, partits, personatges radiofònics o televisius, influenciadors i galifardeus de tota mena engeguen la màquina (la del fang no, l’altre que és més perfumada), i el resultat obtingut no és res més, que una altra pluja d’odi, rancúnia i malediccions des de qualsevol punt del país veí.
4. N’estem tips, farts i convençuts que no ens calen més batalletes ni negociacions, estem perdent el temps. Cal trencar del tot i com més aviat millor.
5. Ara bé, que fem amb els nostres partits polítics, inútils de totes totes per assolir la independència?

Aquest és el nostre autèntic problema.

A Sense categoria
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.