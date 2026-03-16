4 de juny 2025
Molts fabricants de productes de consum habitual actuen com si fossin espies de pel·lícula dolenta, d’amagatotis, i sovint en contra dels seus propis clients. Si James Bond treballés per a alguna d’aquestes marques, segurament li encarregarien missions com “Operació: Retalla el paper higiènic i fuig sense deixar rastre”.
El passat 5 de maig de 2025 ja vaig destapar un primer capítol d’aquesta saga d’enganys quotidians. Aquesta vegada, els protagonistes eren els margallons en pot de Conserves Dani, aquells que semblen art innocu per decorar amanides, però amaguen una trama digna de Netflix. Per als qui no ho heu llegit (i voleu un bon motiu per indignar-vos mentre mengeu una amanida…
Avui, canviem d’escenari i anem al… bany! I el culpable és Foxy, la marca de paper higiènic que forma part del grup italià Tronchetti Paper Industries SpA. Amb un nom així, ja prometien emocions fortes, però no ens pensàvem que fossin tant “tronxos” com per escurçar els rotlles!
Sí, senyores i senyors: l’amplada del paper higiènic Foxy ha patit una reducció d’un centímetre. Un centímetre! Pot semblar poca cosa, però penseu en tots aquells centímetres acumulats al llarg de milions de rotlles… això és una retallada nacional!
I tot plegat, com si res. Ni un avís, ni un “ja que t’estimem, et volem dir que el teu paper, ara, és més estret”, ni una rebaixa de preu… Res. Silenci sepulcral. El paquet continua semblant igual de pompós, com si fos el Rolls-Royce dels papers higiènics. Però ai! Si te’l mires bé, descobreixes que el luxe s’ha aprimat.
El més curiós és que, dins del seu segment, el producte és -encara- dels més cars i amb millor qualitat. Però ja veus, ni pagant premium pots estar tranquil: l’estafa t’espera a la cantonada del passadís 7 del súper, disfressada de confort suau i triple capa.
En resum, si l’estrenyiment era una preocupació, ara hi pots sumar la frustració de saber que t’han retallat el paper… i la dignitat.
