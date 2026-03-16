ENGANYIFES LEGALS, O NO. (CONSERVES DANI)

5 de maig 2025
La imatge mostra un pot de “margallons al natural” de la marca DANI, i deixa al descobert una pràctica comercial que pot ser qualificada d’enganyosa o il·lícita. En observar el pot des de sota, es veu clarament que les peces de margalló han estat col·locades estratègicament en cercle al voltant del vidre, deixant un gran buit al centre. Aquest espai central no està ple amb producte, sinó amb líquid de conserva, fent que l’envàs sembli més ple del que realment està quan es mira des del costat.
Aquest tipus de pràctica pot ser interpretada com una forma de frau per presentació, una tècnica destinada a enganyar el consumidor sobre la quantitat real de producte que s’està adquirint. Tot i que potser compleix amb els mínims legals si l’etiquetatge indica el pes escorregut real, el disseny visual pot portar el consumidor a pensar que el pot conté més margalló del que en realitat ofereix.
Aquest engany visual atempta contra els principis de transparència i informació clara al consumidor, regulats per lleis com ara la normativa europea sobre l’etiquetatge d’aliments (Reglament (UE) 1169/2011), que obliga a oferir informació no enganyosa, tant textualment com visualment.
En resum, el producte de la imatge pot ser un exemple de:
Hem de seguir permetent pràctiques com aquesta?
