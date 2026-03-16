PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

16 de març de 2026
Sense categoria
0 comentaris

ENGANYIFES LEGALS, O NO. (CONSERVES DANI)

5 de maig 2025

La imatge mostra un pot de “margallons al natural” de la marca DANI, i deixa al descobert una pràctica comercial que pot ser qualificada d’enganyosa o il·lícita. En observar el pot des de sota, es veu clarament que les peces de margalló han estat col·locades estratègicament en cercle al voltant del vidre, deixant un gran buit al centre. Aquest espai central no està ple amb producte, sinó amb líquid de conserva, fent que l’envàs sembli més ple del que realment està quan es mira des del costat.

Aquest tipus de pràctica pot ser interpretada com una forma de frau per presentació, una tècnica destinada a enganyar el consumidor sobre la quantitat real de producte que s’està adquirint. Tot i que potser compleix amb els mínims legals si l’etiquetatge indica el pes escorregut real, el disseny visual pot portar el consumidor a pensar que el pot conté més margalló del que en realitat ofereix.

Aquest engany visual atempta contra els principis de transparència i informació clara al consumidor, regulats per lleis com ara la normativa europea sobre l’etiquetatge d’aliments (Reglament (UE) 1169/2011), que obliga a oferir informació no enganyosa, tant textualment com visualment.

En resum, el producte de la imatge pot ser un exemple de:

  • Presentació enganyosa del contingut.
  • Màrqueting manipulador per induir a error sobre la quantitat de producte.
  • Possibles pràctiques deslleials de competència respecte a altres marques que sí que presenten el producte de manera honesta.

Hem de seguir permetent pràctiques com aquesta?

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.