EN QUE PENSEN UGT i CCOO?

15 d’oct. 2025
Avui, els dos sindicats majoritaris UGT i CCOO ho han tornat a fer. Han convocat una vaga pro Palestina per aquest matí. Ara, que hi ha un alto el foc, que hi ha negociacions per donar la guerra per acabada, no hi ha motiu per fer aquesta convocatòria i tornar a perjudicar la gent que intenta arribar a l’hora a la feina o a fer qualsevol altra gestió necessària.
De motius per convocar vagues a Catalunya en tenim a coces.
Els problemes de Rodalies, Renfe i dels ciutadans per anar cada dia a la feina.
Desigualtat social i crisi d’habitatge
Precarietat laboral i pèrdua de poder adquisitiu
Crisis del sistema de benestar i serveis públics
Emergència climàtica i gestió del territori
Delinqüència als carrers, inseguretat
Immigració excessiva
…
Sincerament, cada cop veig els sindicats més allunyats de la realitat i necessitats dels ciutadans. I no és una impressió només meva, el nombre total d’afiliats entre tots dos sindicats no ha variat gaire en els darrers 50 anys. Si tenim en compte l’increment de població en aquest mateix període, ens adonem de la seva pèrdua de valor enfront del món laboral.
