EL GOVERN DE TOTHOM

23 d’oct. 2025
Aquest és el meravellós eslògan que l’equip de col·laboradors de Salvador Illa i Roca va dissenyar per les darreres eleccions a la Generalitat de Catalunya. I que malauradament hem de suportar tots i totes com a eslògan d’un govern imposat gràcies a Esquerra Republicana. Aquests darrers si, aquests han resultat beneficiats per múltiples càrrecs i paguetes pactades abans que el M.D.P. (molt deplorable president) arribes a ser investit per, el també deplorable, Pere Aragonès i Garcia. Una escena que va remoure les panxes de tots els independentistes catalans, més de 2 milions, en la que es va imposar la medalla de la generalitat a un home que:
Va mantenir postura contrària al referèndum
Va votar a favor del 155
Va fer una gestió pèssima del Ministeri de Sanitat espanyol (tema mascaretes, per exemple)
Està a favor de la devolució de les obres d’art a Sijena.
Professa obediència absoluta a les ordres de Pedro Sánchez
Va pel món parlant l’idioma de l’imperi a la mínima oportunitat.
Catalunya necessita amb urgència deslliurar-se de la “paparra espanyola” que ens xucla la sang i de pas ens enverina la poca que ens queda.
Cap govern de cap país, estat o nació pot pretendre governar per tots els seus ciutadans, perquè mai tots els ciutadans seran d’acord amb les seves accions. Per tant, aquest eslògan a banda de ser fals és una presa de pèl.
