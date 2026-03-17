PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

17 de març de 2026
DISCURS DE LA DIADA 2025

11 de set. 2025

El discurs del Molt Deplorable President (MDP), Salvador Illa i Roca, per la Diada de Catalunya d’enguany, 2025, ha estat un discurs probablement escrit per col·laboradors, llegit amb presses, i sense mostrar cap mena de sentiment. Tant és, si ens parla de la “llengua” com de “la immigració”, l’expressió del seu rostre i el seu to de veu segueixen immutables. Per cert, de la llengua n’ha parlat ben poc.

Un discurs de 5 minuts i 44 segons que només serveix per deixar clar quina mena de persona tenim al front del nostre govern i avergonyir-nos fins el plor. Moltes gràcies, ERC per tan immillorable regal, no ho oblidarem mai.

Incendis, genocidi palestí, vendre’ns la immigració com si fos un bé diví…

Un discurs calcat a aquest podria servir perfectament per qualsevol altra comunitat autònoma, sembla ben bé dictat des de Madrid.

Referències a la història de Catalunya: cap.
Recordatori de la lluita pels drets i llibertats del poble de Catalunya: cap.
Valoració de la memòria col·lectiva i del llegat històric: cap.
Agraïments a la ciutadania i a les institucions que mantenen viva la llengua, la cultura i les tradicions: cap.
Homenatge als que han defensat les llibertats democràtiques i als col·lectius que treballen pel bé comú: cap.
Missatge de confiança i resiliència davant les dificultats: cap.
Compromisos seriosos amb la ciutadania: cap.
Aquest no és el “govern de tothom” que promets.
Així, no MDP.

TEATRE SENSE PAPERS
16.03.2026
8 D'AGOST DEL 2025
17.03.2026
LA "NO DEMOCRÀCIA"
6.00
