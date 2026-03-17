PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

17 de març de 2026
CONSELLER ÒSCAR ORDEIG I MOLIST

1 de des. 2025

Aquests darrers dies, per obra i gràcia de la “pesta porcina africana”, hem tingut l’oportunitat de veure i sentir com treballa, parla i es compromet el conseller d’agricultura, Òscar Ordeig i Molist.

Gratament sorprès he de dir, i els que em llegiu ja sabeu que habitualment si parlo del PSC no és precisament per llençar floretes.

Tant de bo, tots els polítics del PSC i de la resta de partits, tinguessin la seva preparació i resposta davant de situacions tan complicades com una possible pandèmia de pesta porcina africana, que no implica problemes de salut per les persones, però que pot provocar un maldecap monumental a l’economia catalana, en el sector de l’exportació porcina.

Moltes gràcies, honorable conseller.

